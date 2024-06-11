Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

С Сафонова снят запрет на выезд из РФ

вчера, 12:38

С голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова снят запрет на выезд из России.

Футболист погасил задолженность по алиментам.

В ближайшее время ПСЖ объявит о трансфере игрока.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сафонов назвал слухами информацию об ограничении выезда из России
08 июня
Адвокат Жорин прокомментировал ситуацию Сафонова
07 июня
Футболист испортил жизнь ради 5-дневной зарплаты. Впереди пожизненная дисквалификация
05 июняВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии7
Лукас Пакета может быть пожизненно дисквалифицирован за ставки
04 июня
ОфициальноДумфрис оштрафован за плакат с изображением Эрнандеса в виде собаки
31 мая
СлухиХавбек «Вест Хэма» может быть дисквалифицирован на 10 лет
25 мая
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 08:57
А вот, что вчера сказал юрист: "Юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-супруги Матвея Сафонова Анастасии, заявил, что ситуация с погашением задолженности по алиментам не изменилась.

«Никаких денежных средств на оплату задолженности на сегодняшний день не поступало. Соответственно, по той информации, которую опубликовала Baza со скрином с сайта судебных приставов, могу сказать, что задолженность по-прежнему очень большая.

Мы бы не хотели комментировать сбой в работе сайта судебных приставов, который отображает задолженность.

Что касается запрета на выезд, насколько мне известно, никаких изменений нет. Но подтвердить или опровергнуть не могу.

Сегодня один из наших представителей был на личном приeме и у руководства приставов по городу Москве, и у пристава, который ведeт исполнительное производство. Никаких изменений по-прежнему нет», – сказал юрист."
sv_1969
sv_1969 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 02:38
Это понятно. Согласен с Вами
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:23
Тут вопрос в деньгах, а не в чьё логово он заглянул.
Кому уйдёт лямы известно. При чём тут ребёнок в таком случае? Может Сафонов вовремя решил уйти от корыстной львицы. Вокруг таких людей всегда охотятся профессиональные охотницы.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:09
Ребёнок, конечно, не виноват. Любой мужчина должен отвечать за свои поступки, содержать своего ребёнка.
Но должна быть справедливость в этих вопросах.
Если мужчина зарабатывает большие деньги, то 25% от его дохода для ребёнка это фантастическая сумма.
Если на этом настаивает мать ребёнка вместе с адвокатом, то понятны их корыстные цели.
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:39
Да я понял конечно на счет иронии))
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:10
Повалила инфа одна "достовернее" другой. Подождём факта перехода, чтобы напрасно не распинаться, но репутацию свою Сафонов подмочил изрядно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:06
насчет покорения - это ирония))
да, матвею, как отцу ребенка, стоит быть ответственным.
это его кровь.
и деньги пойдут как финансовая помощь ребенку и матери его ребенка.
так долги накопит возможно только по одной причине - месть матвея по отношении экс-супруги...это не достойно поведение сафонова.
хорошо, что псж вдруг решил , что ему нужен вратарь из краснодара.
по принципу домино, все обо все узнали.
хотешь покорить париж, выплачивай долги по содержании ребенка.
как все разрулилось!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:54
Маэстро, Вы, как всегда- Гений!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Никто лучше Вас не умеет лечить гипертонию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как только, вижу на Соккере Ваш ролик- сразу понимаю- сейчас будет смешно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И таки- я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище, делаете, такое нужное дело, а главное- Полезное для Здоровья!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:22
adekvat
adekvat
вчера в 18:15
Ну хоть какая то польза от этого трансфера.
TheBoLt
TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:48
Ну, я так, намекну просто. Он оплатил всё, что было на нем. Откуда журналисты взяли 60 миллионов, я хз. И сам Матвей говорил, что это слухи.

Как вариант "истина где-то между" предполагаю, что бывшая жена сняла требование по обоюдному согласию, а Мотя обязался оплатить долг в будущем. Но это так, мысли, фактов нет
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:43
Ха, точно, а нельзя всё писать в одной куче, до рекламы в тел ваще не понятно что где,
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 17:23
а мог бы и Париж так называемый расплатиться, раз он хапуга
cska1948
cska1948
вчера в 17:00
Информация о том, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов погасил задолженность по алиментам, и теперь ему разрешен выезд из России, не подтвердилась.

Оказалось, что футболист оплатил долг в 21 935 рублей, который был указан на сайте Федеральной службы судебных приставов.

При этом алименты в размере почти 60 миллионов рублей Сафонов так и не заплатил, поэтому ограничения в отношении него сохраняются, а трансфер в «ПСЖ» по-прежнему под угрозой срыва.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:48
Байкал-38
Байкал-38 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 15:45, ред.
Прочитайте полностью статью, а не только заголовок, там всё сказано.
P.S. Если, что ПСЖ это команда из городу Парижу, что во Франции.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:43
У сподвижников бывшей жены сейчас подгороет от этой новости.
Они так ряно переживали, что Сафонов может играть за ПСЖ.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:16
Смешно, а куда ему ехать !
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:04
С Сафонова снят запрет на выезд из РФ. В ближайшее время ПСЖ объявит о трансфере игрока.

- Ну, как говорится, попутного ветра ... (продолжение цитировать не буду... сами знаете...)
lotsman
lotsman
вчера в 14:55
В Париж я поехал из любопытства. Была большая стоянка в Марселе и решили махнуть в Париж. Разочарование, да. Но больше меня поразил дворцово-парковый ансамбль в Версале. Ведь я знал, что Пётр, строя свой парковый ансамбль в Петергофе, копировал Версальский. Я думал оригинал грандиозен, а оказался намного бледнее, чем в Петергофе. ))Не пойму, чем тебя поразила Барселона. У нас там был терминал и в Барселоне я бывал часто. Мне больше нравились маленькие городки. Ллорет де Мар, Тосса......... Мы туда отдыхать ездили.)
valt134
valt134
вчера в 14:45
Эти деньги « бывшая» быстро промотает. Впереди открываются такие Горизонты… Адвокат уже нанят и работает по дальнейшему взиманию уже ЕВРО с Сафонова (читай ПСЖ). Держись Куршавель!!!
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:36
А вот, я посетил Париж и Корсику, с единственной целью- поклониться Наполеону, в "Доме инвалидов", и посетить дом Наполеона на Корсике. И то, и другое- я осуществил. Париж, меня особо не убедил и не поразил- я ждал большего. Из всех моих путешествий, меня покорили, только два города- Барселона и Бруссель!!! В меньшей мере- Вена...
lotsman
lotsman ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 14:34
Нуждался или нет, вопрос не в этом. Должен ребёнку, будь мужчиной, выполни долг. А он, забыв о СВОЁМ ребёнке, втянулся в склоку, как базарная баба. Это не мужской поступок.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 14:29
Гламурная жизнь началась у жены
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:24
)) Сколько бывает в жизни разочарований от увиденного, о чём раньше много слышал. Для меня, одним из таких разочарований, стал Париж. Но самым большим разочарованием был остров Пасхи. С большим нетерпением ожидал высадки на него, когда в кругосветке (при учёбе в мореходке) был запланирован заход на Пасхи. Сколько было прочитано о нём в детстве, сколько воображений и какое разочарование, когда это чудо света оказался просто большим, в основном голым, куском пемзы посреди океана.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:54
Приветствую! Посмотрим
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:49
Это какие там алименты, если даже миллионер зажлобил
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:27
Моё, Почтение!!!
Как известно: Париж можно покорить, можно увидеть Париж и умереть, и, как известно- можно пролететь над Парижем, в виде фанеры... Посмотрим, что выберет Сафонов, ну, кроме, конечно- второго варианта.)))
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:17
А стоило до этого доводить? Улыбнула фраза- покоряют париж)))
sv_1969
sv_1969 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 13:16
Ну это уже другой вопрос и Ваши предположения! В принципе я тоже так думаю!Но ведь ребенок не виноват! Вот в чем дело!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 