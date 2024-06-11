С Сафонова снят запрет на выезд из РФ

С голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова снят запрет на выезд из России.
Футболист погасил задолженность по алиментам.
В ближайшее время ПСЖ объявит о трансфере игрока.
С голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова снят запрет на выезд из России.
Футболист погасил задолженность по алиментам.
В ближайшее время ПСЖ объявит о трансфере игрока.
Как известно: Париж можно покорить, можно увидеть Париж и умереть, и, как известно- можно пролететь над Парижем, в виде фанеры... Посмотрим, что выберет Сафонов, ну, кроме, конечно- второго варианта.)))
Как известно: Париж можно покорить, можно увидеть Париж и умереть, и, как известно- можно пролететь над Парижем, в виде фанеры... Посмотрим, что выберет Сафонов, ну, кроме, конечно- второго варианта.)))