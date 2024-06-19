Гильермо Абаскаль стал новым главным тренером «Гранады»

Гильермо Абаскаль назначен на пост нового главного тренера «Гранады».
В следующем сезоне команда сыграет в Сегунде.
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пусть у тебя все получится в Гранаде и испанской лиге.
может быть. и Сельту возглавишь)))
чтоб Мостовой понял.
пусть у тебя все получится в Гранаде и испанской лиге.
может быть. и Сельту возглавишь)))
чтоб Мостовой понял.