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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИспания. Сегунда 2024/2025

Гильермо Абаскаль стал новым главным тренером «Гранады»

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Сп62
Сп62
сегодня в 07:41
Умери тоже начинал со Спартака.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:07
"Они нашли друг друга!"
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:31
Будет вспоминать РФПЛ как страшный сон.
k5krdxyerbcx
k5krdxyerbcx
вчера в 22:56
Рыжий не долго оставался без работы
ABir
ABir
вчера в 21:22
От души желаю Гильермо через год вывести Гранаду в Ла Лигу
fbjs3tnb9b2s
fbjs3tnb9b2s
вчера в 20:30
Спасибо за Спартак! Пожелаем ему удачи!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:25, ред.
удачи Гильермо.
пусть у тебя все получится в Гранаде и испанской лиге.
может быть. и Сельту возглавишь)))
чтоб Мостовой понял.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:56
Появится новый "тренеришка" по ходу)))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:50
Хочу чтоб выиграли Сегунду и вернулись !
Predator94
Predator94
вчера в 19:42
Поздравляю! Критиковал его в Спартаке, возможно, менталитет российский ему непонятен был. Тут лентяи , а он думал профи тут 😂
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:28
Примерно его уровень
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