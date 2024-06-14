Я устал, я ухожу. «Боруссия» заменила финалиста Лиги чемпионов на легенду клуба

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вчера, 22:18

Эдин Терзич передал пост Нури Шахину.

Конечно, Германия живёт чемпионатом Европы. Но за день до открытия в немецком футболе произошло событие, заставившее отвлечься от стартующего турнира. Ушёл в отставку главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич.

Отставка Терзича была бы предсказуемой и логичной зимой, когда стало ясно, что «Боруссия» не будет участвовать в споре с «Байером», «Баварией» и «Штутгартом» за чемпионство. Игру «чёрно-золотых» критиковали все кому не лень. Но после выхода дортмундцев в финал Лиги чемпионов и достойной игры против «Реала» уход тренера выглядит несколько странным. Ранее говорилось о возможном продлении контракта с 41-летним наставником.

Внезапное видеообращение

Но 13 июня Эдин Терзич записал ролик, в котором обратился к болельщикам «Боруссии». Эдин вспомнил свой путь в клубе — от фаната до главного тренера, упомянул свои главные успехи — победу в Кубке Германии и недавний выход в финал Лиги чемпионов, рассказал о переговорах с руководством клуба. А потом сообщил об уходе с поста главного тренера. Терзич при этом сделал акцент, что говорит «до свидания», а не «прощайте». Как Карлссон — улетел, но обещал вернуться.

В сезоне 2022/23 «Боруссия» почти выиграла чемпионат, но в последнем туре подарила чемпионский титул «Баварии». Наставника дортмундцев слегка пожурили. В целом же работа была признана успешной. Эдин Терзич почувствовал себя неуютно на посту тренера ещё прошлой осенью, когда его команда выключилась из борьбы за чемпионство. Возможности дортмундцев прервать гегемонию «Баварии» были выше, чем у того же «Байера». Но команда шла четвёртой-пятой. При этом «чёрно-золотых» нередко критиковали за скучную игру. Даже забывался факт потери Джуда Беллингема, проданного летом в «Реал» за сто с хвостиком миллионов евро.

От казалось бы неминуемой отставки Терзича спасло выступление в Лиги чемпионов. «Боруссия» выиграла турнир в группе F, где собрались «Пари Сен-Жермен», «Милан» и «Ньюкасл». Поэтому зимой было решено не трогать Эдина, а усилить тренерский штаб за счёт привлечения бывших звёзд «Боруссии»: Нури Шахина и Свена Бендера.

Что было дальше — вы знаете. «Боруссия» поочерёдно выбила из Лиги чемпионов ПСВ , «Атлетико» и «Пари Сен-Жермен», благодаря чему добралась до финала на «Уэмбли». В Бундеслиге дортмундцы финишировали пятыми, что не помешало завоевать путёвку в Лигу чемпионов. Была обыграна «Бавария» в Мюнхене. Сезон можно занести в актив.

Но были тревожные новости из стана коллектива. Конфликт Терзича с одним из сильнейших игроков команды Матсом Хуммельсом стал явным. Чемпион мира 2014 года даже выступил в стиле Дмитрия Аленичева, где изложил свое видение проблемы. Также Хуммельс дал понять, что не собирается продлевать истекающий в июне контракт. Появлялась информация о плохих отношениях Терзича с легендой клуба Марко Ройсом. Ветеран ушел первым, но тренер продержался немногим дольше.

В своём ролике Эдин говорил витиевато и так и не озвучил истинных причин своего ухода. Может, скоро узнаем. Большинство болельщиков «Боруссии» (65%) одобрили решение Терзича.

Сокол без диплома

Официально преемник Терзича уже назначен. В клубе выбрали 35-летнего Нури Шахина, работавшего помощником предыдущего наставника.

Нури Шахин — очень популярная в Дортмунде личность. Некогда блестящий полузащитник команды времён Юргена Клоппа, чемпион Германии и обладатель Суперкубка страны, лучший игрок Бундеслиги 2010/11. Нури уходил в «Реал» и «Ливерпуль», но потом возвращался. Отыграв в общей сложности 10 сезонов в жёлто-чёрной форме. Шахин, чья фамилия переводится с турецкого как сокол, мог играть за Манншафт, но выбрал историческую родину и провёл полсотни матчей в сборной Турции.

Расставание Нури с «Боруссией» получилось не слишком красивым. Постаревшую легенду продали за ненадобностью в «Вердер». А потом Шахин отправился в Анталью, где через пару лет закончил играть и начал тренерскую карьеру. Первый сезон получился неплохим — седьмое место в Суперлиге. Второй — не очень, только тринадцатая позиция, после чего Нури сложил с себя полномочия.

Возможно, Нури Шахин тот человек, который нужен «Боруссии». Но у Нури нет тренерской лицензии, дающей право работать в Бундеслиге. Поэтому нужно срочно окончить курсы.

Давайте пофантазируем

Вспомните, кто из знаменитых тренеров недавно освободился? Из тех, кто имел непосредственное отношение к «Боруссии». Догадались? Конечно, первая реакция — не пойти бы Юргену Клоппу в Дортмунд. Однако для него это пройденный этап и перевёрнутая страница. И зачем Клоппу, который выиграл всё или почти всё с «Ливерпулем», возвращаться в свой бывший клуб. Шаг назад, а то и два.

А с другой стороны, пока Юрген не нашёл себе новую команду и даже не искал. Даже собирался взять паузу в карьере. Вряд ли он захочет сидеть без дела долгое время. И время мемуаров ещё не наступило. И почему не перезапустить в будущем карьеру в клубе, где Клопп был счастлив и успешен. А в Дортмунде его помнят и любят. И наверняка ждут.

Если Клопп когда-то появится в Дортмунде, то Нури Шахин будет рад пойти к нему в помощники. А заодно и защитить тем временем диплом. Да и Эдин Терзич, начинавший когда-то скаутом у Юргена, может подтянуться. Не зря же он не попрощался, а всего лишь сказал «до свидания».