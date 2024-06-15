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«Брайтон» объявил о назначении 31-летнего тренера

вчера, 19:29

Пресс-служба «Брайтона» объявила о назначении Фабиана Хюрцелера на должность главного тренера клуба.

Контракт с 31-летним специалистом подписан до лета 2027 года. Его последней командой был немецкий «Санкт-Паули».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:11
Конечно вундеркинды в любом деле бывают.
Например у нас дедушка одного реформатора. некий Аркадий Петрович Гайдар (в миру Голиков) в 17 лет командовал полком, по тем временам 4000 душ, правда в Хакассии его наверное по сей день вспоминают... Есть такая книга – «Соленое озеро» писателя Владимира Солоухина. В ней он называет Гайдара палачом, ведь, по его сведениям, юный командир утопил в крови жителей множества населенных пунктов Хакассии.
В общем удачи малому.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:33
тренерам нужно время и доверие боссов клубов.
сразу сделать команду чемпионом почти невозможно.
Байер редкое исключение.
но даже в Байере у Хави Алонсо было время.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 21:30
из молодых мало кто запомнился.
ну Мусаев есть в Краснодаре)) и Галактионов в Локо. Семак молодой в Зените.
многим из молодых треров дали тренировать команд РПЛ...команды были укомплектованы добротными футболистами.
значит, молодой тренер должен внести в команду что то такое, что может приносить победы.
это есть проявить тренерское мастерство.
вот его, ТМ, и не оказалось...Кержаков, Парфенов, Евсеев, Аленичев с Титовым, Гогниев, бр.Березуцкие и др.
Карпин добился своего.
у Семака шикарные ресурсы.
Игнашевич неплох. но почему то все считают, что ему рано в ЦСКА.
наверно, все в деле подготовки этих тренеров.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:30
Поглядим к чему это приведет. Одно можно сказать точно, Фабиан самый молодой главный тренер в истории АПЛ!!! Был в АПЛ тренер моложе Хюрцелера, был такой Райан Мейсон, который руководил Тоттенхэмом после увольнения Моуриньо,но он был лишь и.о. главного тренера....а вот американец будет самым молодым!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:05
Что за мода пошла. Интересно, будет ли у него авторитет в команде?
9kn2kcaf4k8a
9kn2kcaf4k8a
вчера в 21:02
Слишком молодой тренер, но, очевидно, так надо.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:47
Ну может у него получится!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:28
пошла мода на молодых тренеров.
каждый клуб ищет своего Хави Алонсо
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:05
Любопытно будет посмотреть, к чему в итоге приведёт "Брайтон"
этот молодой "специалист".
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:59
а у нас всё стариков из одного клуба в другой назначают переназначают скоро опять Талалаева куда-нибудь пригласят молодых учат но не доверяют
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:35
Умиляет фраза: "31 летний специалист"))) Ну чтож...значит специалист
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