Пресс-служба «Брайтона» объявила о назначении Фабиана Хюрцелера на должность главного тренера клуба.
Контракт с 31-летним специалистом подписан до лета 2027 года. Его последней командой был немецкий «Санкт-Паули».
Пресс-служба «Брайтона» объявила о назначении Фабиана Хюрцелера на должность главного тренера клуба.
Контракт с 31-летним специалистом подписан до лета 2027 года. Его последней командой был немецкий «Санкт-Паули».
Например у нас дедушка одного реформатора. некий Аркадий Петрович Гайдар (в миру Голиков) в 17 лет командовал полком, по тем временам 4000 душ, правда в Хакассии его наверное по сей день вспоминают... Есть такая книга – «Соленое озеро» писателя Владимира Солоухина. В ней он называет Гайдара палачом, ведь, по его сведениям, юный командир утопил в крови жителей множества населенных пунктов Хакассии.
В общем удачи малому.
Например у нас дедушка одного реформатора. некий Аркадий Петрович Гайдар (в миру Голиков) в 17 лет командовал полком, по тем временам 4000 душ, правда в Хакассии его наверное по сей день вспоминают... Есть такая книга – «Соленое озеро» писателя Владимира Солоухина. В ней он называет Гайдара палачом, ведь, по его сведениям, юный командир утопил в крови жителей множества населенных пунктов Хакассии.
В общем удачи малому.