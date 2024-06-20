«Фиорентина» и «Милан» интересуются Депаем

Нападающий Мемфис Депай этим летом покинет «Атлетико» и станет свободным агентом.
«Фиорентина» и «Милан» следят за футболистом. «Россонери» ищут замену Оливье Жиру, а переговоры с Джошуа Зиркзее из «Болоньи» затруднены из-за сложностей с согласованием комиссионных для агента игрока Киа Джурабчиану.
«Фиалки» также видят в Депае усиление атакующей линии, но его высокая зарплата может оттолкнуть клуб.
футбол давно на 2 месте...если не на третьем.
поэтому Барса, Атлетико, Лион, Ювентус отказывались от голландца.
Фио и Милан должны искать игроков, чьи мотивации играть футбол и за команду.
футбол давно на 2 месте...если не на третьем.
поэтому Барса, Атлетико, Лион, Ювентус отказывались от голландца.
Фио и Милан должны искать игроков, чьи мотивации играть футбол и за команду.