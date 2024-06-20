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«Фиорентина» и «Милан» интересуются Депаем

вчера, 17:42

Нападающий Мемфис Депай этим летом покинет «Атлетико» и станет свободным агентом.

«Фиорентина» и «Милан» следят за футболистом. «Россонери» ищут замену Оливье Жиру, а переговоры с Джошуа Зиркзее из «Болоньи» затруднены из-за сложностей с согласованием комиссионных для агента игрока Киа Джурабчиану.

«Фиалки» также видят в Депае усиление атакующей линии, но его высокая зарплата может оттолкнуть клуб.

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Василий 50
Василий 50
вчера в 19:11
Милан ищет среди свободных агентов
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:57
Депай больше думает о деньгах.
футбол давно на 2 месте...если не на третьем.
поэтому Барса, Атлетико, Лион, Ювентус отказывались от голландца.
Фио и Милан должны искать игроков, чьи мотивации играть футбол и за команду.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:35
Свободного агента всегда заманчиво взять...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:34
Наблюдают .значит кто то пригласит.
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