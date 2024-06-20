«Фиорентина» и «Милан» интересуются Депаем

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вчера, 17:42

Нападающий этим летом покинет «Атлетико» и станет свободным агентом.

«Фиорентина» и «Милан» следят за футболистом. «Россонери» ищут замену Оливье Жиру, а переговоры с Джошуа Зиркзее из «Болоньи» затруднены из-за сложностей с согласованием комиссионных для агента игрока Киа Джурабчиану.

«Фиалки» также видят в Депае усиление атакующей линии, но его высокая зарплата может оттолкнуть клуб.