В ЦСКА с юмором отреагировали на слухи об интересе «Атлетико» к Помазуну

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вчера, 19:47

ЦСКА в своем телеграм-канале пошутил на тему слухов об интересе «Атлетико» к вратарю .

«Армейцы» опубликовали фотографию игрока на фоне облачного неба. В подписи к посту сказано:

Илья Помазун под облаком.

Это отсылка к голкиперу коллектива из Мадрида Яну Облаку.