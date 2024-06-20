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В ЦСКА с юмором отреагировали на слухи об интересе «Атлетико» к Помазуну

вчера, 19:47

ЦСКА в своем телеграм-канале пошутил на тему слухов об интересе «Атлетико» к вратарю Илье Помазуну.

«Армейцы» опубликовали фотографию игрока на фоне облачного неба. В подписи к посту сказано:

Илья Помазун под облаком.

Это отсылка к голкиперу коллектива из Мадрида Яну Облаку.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:46
Облака - белогривые лошадки.
Облака, что вы мчитесь без оглядки?
Не смотрите вы, пожалуйста, свысока,
А по небу прокатите нас, облака!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:04
Как грубо!
Где лошадиная изысканность?))
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:31
Весело и задорно прокомментировали очередную утку про переход наших футболистов в топы
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:51
В ЦСКА с юмором отреагировали на слухи об интересе «Атлетико» к Помазуну
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382146/pomazun-ilya-cska 20.06.2024

- Ха-Ха-Ха! Очень смешно! Вам что, заняться больше нечем?
lukarelli
lukarelli
вчера в 20:44
а к своему месту в таблице
112910415
112910415
вчера в 20:41
Остроумно и мило
Гость
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