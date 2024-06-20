В ЦСКА с юмором отреагировали на слухи об интересе «Атлетико» к Помазуну

ЦСКА в своем телеграм-канале пошутил на тему слухов об интересе «Атлетико» к вратарю Илье Помазуну.
«Армейцы» опубликовали фотографию игрока на фоне облачного неба. В подписи к посту сказано:
Илья Помазун под облаком.
Это отсылка к голкиперу коллектива из Мадрида Яну Облаку.
Облака, что вы мчитесь без оглядки?
Не смотрите вы, пожалуйста, свысока,
А по небу прокатите нас, облака!
Облака, что вы мчитесь без оглядки?
Не смотрите вы, пожалуйста, свысока,
А по небу прокатите нас, облака!
Где лошадиная изысканность?))
Где лошадиная изысканность?))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382146/pomazun-ilya-cska 20.06.2024
- Ха-Ха-Ха! Очень смешно! Вам что, заняться больше нечем?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382146/pomazun-ilya-cska 20.06.2024
- Ха-Ха-Ха! Очень смешно! Вам что, заняться больше нечем?