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Мостовой может завершить тренерскую карьеру

вчера, 17:54

Бывший футболист Александр Мостовой допустил завершение тренерской карьеры:

Допускаю, что могу завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один профессиональный клуб. Естественно мне будет обидно. Даже 15 лет назад я говорил, что хочу остаться в футболе, в любой роли, но вот столько лет прошло, а я так и не был ни в какой должности в нашем футболе. Но таких, как я, много, тех кто играл на высочайшем уровне, а сейчас нигде. Такие люди, как Гильермо Абаскаль занимают наши рабочие места и зарабатывают деньги.

Напомним, после окончания карьеры футболиста в 2005 году Мостовой ни дня не проработал тренером профессионального клуба.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:38
Не царское это дело работа)))
happy 50
happy 50
вчера в 20:20
Да ладно,Санек.Не хандри.Твоя карьера была великолепной.Ты сделал себе имя в Сельте.Ты был в рекламе пепси вместе с другими звездами. Да одно интервью на телевидении и газете приносит много денег.Пускай аматорские команды тренирует.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:55
Нашёл Саша "отмазку" - интересно ему кто то посоветовал "стрелки на "рыжего" перевести" или сам догадался....)
Capral
Capral
вчера в 19:15
Мостовой- красавец, настоящий ЦАРЬ!!!!!!! Если я правильно понял, то, для Мостового, Абаскаль- такая же "красная тряпка", как для меня Хвичка или шварц... Но, по факту, Мост оказался прав в случае- с человеком с остановки. От себя, лично, от всего сердца- пожелаю Мостовому успешной тренерской карьеры!!!!!!! Негоже, чтобы, такой, Выдающийся в прошлом Футболист не нашел себя в тренерском цехе, нечестно это...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 19:06
Чтобы завершить тренерскую карьеру, нужно ее начать.
Сп62
Сп62
вчера в 18:41
Тренерская карьера головокружительная. И здесь Абаскаль руку приложил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:18
А он вообще работал эти 15 лет?:
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:11
Хороший игрок не значит хороший тренер
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:01
Это ему за Садырина
yhhh3y6m2ah5
yhhh3y6m2ah5
вчера в 17:58
Как тренер оказался никому не нужен
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:58
Мостовой просто болтун
kjsr9w6vxx97
kjsr9w6vxx97
вчера в 17:57
Карьера от начала до конца - ноль. Даже в эксперты уже не берут.
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