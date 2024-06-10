Мостовой может завершить тренерскую карьеру

Бывший футболист допустил завершение тренерской карьеры:

Допускаю, что могу завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один профессиональный клуб. Естественно мне будет обидно. Даже 15 лет назад я говорил, что хочу остаться в футболе, в любой роли, но вот столько лет прошло, а я так и не был ни в какой должности в нашем футболе. Но таких, как я, много, тех кто играл на высочайшем уровне, а сейчас нигде. Такие люди, как занимают наши рабочие места и зарабатывают деньги.