Личка пригласил Ройса в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в шутку позвал в команду полузащитника «Боруссии» Дортмунд Марко Ройса.
Марко Ройс — свободный агент? Забираем его к себе! Марко, мы приглашаем тебя в «Динамо», без всяких проблем забираем к себе! (Улыбается.)
Я люблю конкуренцию в команде, у нас хорошие игроки, которые, думаю, понравились бы Ройсу. Марко, если хочешь, приезжай к нам!
Ранее стало известно, что Ройс покинет «Боруссию» по окончании текущего сезона.
Балагур, весельчак? Возможно, но такие тренеры, мне не по душе. Бесков, Лобановский, Севидов- были серьезными, ответственными людьми, как в жизни, так и в футболе.
Вообще, смотрю- ему очень весело. Пр.....л чемпионство, за одну игру, но при этом- очень весел и игрив. Это вместо того, чтобы подумать, как, команду строить. Молодец, беззаботно живёт...
Балагур, весельчак? Возможно, но такие тренеры, мне не по душе. Бесков, Лобановский, Севидов- были серьезными, ответственными людьми, как в жизни, так и в футболе.
Вообще, смотрю- ему очень весело. Пр.....л чемпионство, за одну игру, но при этом- очень весел и игрив. Это вместо того, чтобы подумать, как, команду строить. Молодец, беззаботно живёт...
Тренерам - в первую очередь....
Там и до этого видать полный "добрый вечер" был...судя по розовому свитеру......а теперь то после такого резкого возврата в реальность в Краснодаре он не только с Ройсами разговаривать начнёт....
Тренерам - в первую очередь....
Там и до этого видать полный "добрый вечер" был...судя по розовому свитеру......а теперь то после такого резкого возврата в реальность в Краснодаре он не только с Ройсами разговаривать начнёт....