Личка пригласил Ройса в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» в шутку позвал в команду полузащитника «Боруссии» Дортмунд .

Марко Ройс — свободный агент? Забираем его к себе! Марко, мы приглашаем тебя в «Динамо», без всяких проблем забираем к себе! (Улыбается.)

Я люблю конкуренцию в команде, у нас хорошие игроки, которые, думаю, понравились бы Ройсу. Марко, если хочешь, приезжай к нам!