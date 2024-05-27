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Личка пригласил Ройса в «Динамо»

вчера, 18:13

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в шутку позвал в команду полузащитника «Боруссии» Дортмунд Марко Ройса.

Марко Ройс — свободный агент? Забираем его к себе! Марко, мы приглашаем тебя в «Динамо», без всяких проблем забираем к себе! (Улыбается.)

Я люблю конкуренцию в команде, у нас хорошие игроки, которые, думаю, понравились бы Ройсу. Марко, если хочешь, приезжай к нам!

Ранее стало известно, что Ройс покинет «Боруссию» по окончании текущего сезона.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:18
Человек с юморком...
А иначе как?)
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:09
У Лички, мышление, бытовое и спортивное- осталось на уровне Оренбурга. Пока, он не перестроится- ничего не будет. Но, перестроится ли, большой вопрос...
Asper
Asper
вчера в 19:54
Ройс такой - "ну да, не выиграл н***я, нечего и начинать, пойду в Динамо"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:39
Считаю медосмотр надо не только игрокам проходить....
Тренерам - в первую очередь....
Там и до этого видать полный "добрый вечер" был...судя по розовому свитеру......а теперь то после такого резкого возврата в реальность в Краснодаре он не только с Ройсами разговаривать начнёт....
112910415
112910415
вчера в 18:46
про ... валил исторический шанс Динамо и веселится ... очень мило ! (
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:34
Мдяяя!! Марко ждал этого приглашения))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:27
Марко Ройс покрутил пальцем у виска и ничего не ответил.
Capral
Capral
вчера в 18:27, ред.
Ну и, к чему это? Личка, и его, тоже- хочет "засранцем" назвать? Не знаю, возможно, я слишком требователен к Личке, но честное слово, его неорганизованность и легкомысленность, как в жизни, так и на поле- мне не импонируют. Несерьёзный, он человек...

Балагур, весельчак? Возможно, но такие тренеры, мне не по душе. Бесков, Лобановский, Севидов- были серьезными, ответственными людьми, как в жизни, так и в футболе.

Вообще, смотрю- ему очень весело. Пр.....л чемпионство, за одну игру, но при этом- очень весел и игрив. Это вместо того, чтобы подумать, как, команду строить. Молодец, беззаботно живёт...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:20
Еще может поиграть,если согласится.
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