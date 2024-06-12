Полузащитник «Ференцвароша» рассказал, как болельщики отреагировали на его переход в команду.

Бывало такое, что во время разминки болельщики кричали: «Грилиш! Грилиш!» Иногда я даже путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш (смеется). И в команде это тоже подхватывают. Все началось еще в «Пари НН», когда я начал носить резинку. Я на это не реагировал, думал, останется только в Нижнем. Но перехожу в Венгрию — то же самое. Чемпионство в стиле Грилиша? Нет, это не по мне. Так не праздную. Хотя фотография у него получилась прикольная.