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Севикян: «Иногда я путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш»

вчера, 10:22

Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян рассказал, как болельщики отреагировали на его переход в команду.

Бывало такое, что во время разминки болельщики кричали: «Грилиш! Грилиш!» Иногда я даже путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш (смеется). И в команде это тоже подхватывают. Все началось еще в «Пари НН», когда я начал носить резинку. Я на это не реагировал, думал, останется только в Нижнем. Но перехожу в Венгрию — то же самое. Чемпионство в стиле Грилиша? Нет, это не по мне. Так не праздную. Хотя фотография у него получилась прикольная.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
вчера в 18:57
Это плохой звоночек, пора к психиатру обратиться.
257cd25dbweq
257cd25dbweq
вчера в 12:31
Всегда надо быть самим собой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:03, ред.
Ну определённое сходство есть...
Когда будут снимать документально-исторический фильм про Севикяна...дублёром и исполнителем трюков можно будет позвать Грилиша..


sv_1969
sv_1969
вчера в 10:35
Главное не бухай как Грилиш
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:29
Какой скромный мальчик
adekvat
adekvat
вчера в 10:25
Грилиш по повязке, лучше бы по игре так называли.
Гость
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