Календарь нового сезона РПЛ намерены представить не позднее 20 июня

Президент Российской Премьер-Лиги рассказал о сроках публикации календаря на сезон 2024/25.

Работа началась, мы ждали жеребьёвку Пути РПЛ Кубка России, и, по сути, прошёл только один день. Мы понимаем, что все ждут календарь, но я попрошу всех запастись терпением. Мы себе ставим задачу дать календарь не позднее чем за месяц до старта — это 20 июня. Сделаем раньше — хорошо, но для нас главное не скорость, а качество календаря.

С учётом того, что есть дополнительные вводные, в том числе две команды сыграют на одном стадионе, остались команды с ограничением по логистике. Поэтому всё это надо учесть, и здесь главное не скорость, а качество, за один день календарь не делается.