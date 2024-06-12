Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Календарь нового сезона РПЛ намерены представить не позднее 20 июня

вчера, 19:29

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о сроках публикации календаря на сезон 2024/25.

Работа началась, мы ждали жеребьёвку Пути РПЛ Кубка России, и, по сути, прошёл только один день. Мы понимаем, что все ждут календарь, но я попрошу всех запастись терпением. Мы себе ставим задачу дать календарь не позднее чем за месяц до старта — это 20 июня. Сделаем раньше — хорошо, но для нас главное не скорость, а качество календаря.

С учётом того, что есть дополнительные вводные, в том числе две команды сыграют на одном стадионе, остались команды с ограничением по логистике. Поэтому всё это надо учесть, и здесь главное не скорость, а качество, за один день календарь не делается.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В сборной Казахстана высказались о возможном матче с командой России
11 июня
Сборная России может сыграть со сборной Венгрии
06 июня
Матч Россия – Парагвай состоится в 2025 году
02 июня
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в Суперкубке Англии
26 мая
Матч «Краснодар» — «Динамо» не будет перенесён
25 мая
ОфициальноИсполком РФС утвердил календарь РПЛ на сезон-2024/25
24 мая
Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:55
- Всё верно. На "юге" играем в июле, а на "севере" в ноябре! Россия! Романтика!
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:26
И я не помню с тех пор, а это 1963 год, как начал "болеть" футболом.
lotsman
lotsman
вчера в 19:45
Всё равно потом будут накладки и недовольные. Идеальным календарь ещё никогда не был. По крайней мере я не помню.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 