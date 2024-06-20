УЕФА оштрафовал албанскую и сербскую федерации по итогам 1-го тура Евро

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вчера, 11:58

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА (CEDB) по итогам матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между Италией и Албанией (2:1) оштрафовала Футбольную ассоциацию Албании на 10 тысяч евро за запуск болельщиками файеров, на 12 375 тысяч евро за бросание предметов, на 5 тысяч евро за вторжение на поле и на 10 тысяч евро за размещение провокационного сообщения, не подходящего для спортивного мероприятия.

По итогам встречи сербов и англичан (0:1) Футбольный союз Сербии оштрафован на 4,5 тысячи евро за бросание фанатами предметов и на 10 тысяч евро за показ провокационного сообщения, не подходящего для спортивного мероприятия.