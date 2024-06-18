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Игорь Денисов — об отстранении от футбола: «После такого опускаются руки»

вчера, 23:39

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов, работающий тренером команды академии «Торпедо» 2011 года, рассказал об обстоятельствах своего условного отстранения от футбольной деятельности на 1 год.

Ранее такое решение было принято КДК МФФ за то, что в майском матче с «Космосом» на поле вышел игрок, не имевший права этого делать. Команде присудили техническое поражение со счётом 0:3. Также специалиста оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Первое, что нужно сделать, — посмотреть на турнирную таблицу академий. И там все будет понятно. Академия, занимающая первое место, которая сейчас рвется в клубную лигу, написала на нашу команду протест в Московскую федерацию футбола.

Если говорить обо всем по порядку, то за короткий промежуток времени я создал боевитую команду. Не понимаю, кстати, почему об этом никто не пишет, а пишут только о грязи. Моя команда («Торпедо-2011») катком прошла по первой лиге в зимнем первенстве Москвы. И сейчас ребята набрали 30 очков из 30. Но, к сожалению, три очка сняли.

На протяжении этого времени у меня был человек, который помогал мне это все создавать. Он занимался всеми бумагами и протоколами. Мне изначально нужен был помощник, потому что одному очень тяжело заниматься и тренерской работой, и бюрократическими вопросами.

О произошедшем в матче с «Космосом»

Этот случай произошел не то что по-глупому... Вообще сложно описать словами. Мы играли с «Космосом». Из пяти зачетных возрастов выиграл только мой. В команде у нас была и есть проблема с голкипером. В воротах стоял центральный защитник. За четыре минуты до конца на поле вышел маленький мальчик, который, как оказалось, не был заявлен. При этом он играл у меня на зимнем первенстве. На летнее его заявить не могли, хотя прошло уже много туров.

Перед игрой ко мне подошел помощник и сказал: «Я его заявил». Я спросил, точно ли он может играть. Он ответил: «Точно». Этот человек занимался у меня всеми бюрократическими делами, которые я вообще понять не могу. Но главный тренер и не должен этим заниматься! Я и так схожу с ума.

Матч проходил при полном преимуществе моей команды. За четыре минуты до конца, когда нужного счета мы уже добились, я решил выпустить на поле игрока 2012 года (на год младше — прим.). Я хотел дать мальчику возможность сыграть. Выпускал его только потому, что мне сказали, что он заявлен. Неужели я такой дурак, что выпускаю на поле незаявленного игрока, к тому же вратаря, в концовке матча? Он коснулся мяча один раз. Ту встречу мы выиграли.

Соперники подали протест в Московскую федерацию футбола. Я позвонил тренеру их команды и спросил: «Ребят, что вы делаете?! Для чего?! Вы видите, что у меня стоит центральный защитник, а потом выходит вратарь 2012 года. Зачем вы начинаете разводить грязь? Другое дело — если бы я выпустил акселерата или „кошеного“».

Да, я понимаю, что мое незнание — моя вина. Да, я виноват, что не умею заполнять протоколы. Но я не хочу. Я хочу просто тренировать детей, передавать ребятам свой опыт! Хотел! Но после такого опускаются руки.

Они уже подали протест, открутить было нельзя. На заседание приехал руководитель их академии и сказал: «Мы разобрались в ситуации. По-футбольному все честно. Накажите „Торпедо“ выговором или штрафом».

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 13:44
Да это не противник виноват,а вся система в целом. Ну это же бред...дали сыграть не заявленному пацану,который к тому же младше.4 минуты в конце матча.ну бред же. Это же дети,не понимаю,зачем вообще их куда то заявлять.перед матчем список игроков подал и всё.а эти с раннего возраста приучают детей к тому,что какие то бумажки важнее футбола🤦
Никогда мы не вылезем из этой ямы.слишком много вредителей наверху,которые ничерта не разбираются в футболе
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:35
Руки нельзя опускать ни в коем разе, а если под дулом то по команде)
Когда по молодости мну падал на беговой дорожке, думал как встать, если проигрывал то в следующий раз выходил с одной мыслью - Как победить!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:44
Ещё в школьные времена популярно было следующее выражение "смотришь в книгу видешь фигу".
Я как понял многие здесь прочитали про отстранение, но то что оно условно не поняли.
Конечно Игорь Денисов расстроен, но от футбола его не отстранили, а произошедшее будет ему уроком на будущее.
Он сейчас не только детей учит, он сам учится тренерскому делу.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 09:33
НЕЗНАНИЕ ЗАКОНОВ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
9ddeurvm4qy3
9ddeurvm4qy3
сегодня в 07:50
Наказание суровое, не соответствует содеянному.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 05:36
На самом деле по-свински поступил противник. Что такого, что на поле вышел игрок, который младше всех. Тем более на 4 минуты.
ptd6ghm5hu6z
ptd6ghm5hu6z
сегодня в 05:36
На год отстранить это жёстко,мужик переживает за своё дело, коррупционеров наших так не наказывают
Palex
Palex ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 01:00
Он вроде и не ноет. а сильно переживает,да и от того что накосячил,не отказывается
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:10
Ну бывает и такое! Внимательнее надо быть
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:09
Почему всё 77 только к Денисову пристает?
ssspartak
ssspartak
сегодня в 00:04
Не ныл бы. На поле и пострашнее вещи случаются, тем более тренируешь детей. Ну накосячил по невнимательности, теперь опытнее будешь. Взялся тренировать - держи ответственность. Ничего страшно, год так год, может оспорить удастся.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:45
В российском футболе и не такое бывает ☝️😉
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