Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Германии в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 (1:1).
На 28-й минуте счёт открыл нападающий Дан Ндойе. Немцы отыгрались на 90+2-й — отличился форвард Никлас Фюллькруг.
Швейцария заняла 2-е место в группе А, набрав 5 очков. Германия стала 1-й (7 баллов).
Фюлькруг очень хороший форвард. Вирц предстал в моих глазах в лучшем свете: парень в своих игровых решениях разнообразен и отличается от Мусиала более рациональными и осмысленными действиями. Остальные у немцев сегодня сыграли ниже своих возможностей.
Фюлькруг очень хороший форвард. Вирц предстал в моих глазах в лучшем свете: парень в своих игровых решениях разнообразен и отличается от Мусиала более рациональными и осмысленными действиями. Остальные у немцев сегодня сыграли ниже своих возможностей.