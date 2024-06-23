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Сборная Германии сыграла вничью со Швейцарией

23 июня 2024, 23:53
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Германии в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 (1:1).

На 28-й минуте счёт открыл нападающий Дан Ндойе. Немцы отыгрались на 90+2-й — отличился форвард Никлас Фюллькруг.

Швейцария заняла 2-е место в группе А, набрав 5 очков. Германия стала 1-й (7 баллов).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:17
Ничья- более реальна. Но вообще, конечно, хрен их знает... Вариантов много!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:16
Хорваты победят лысого?)))
Наливай!))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:55
Никто их не отцепит, если хорваты сами себя не отцепят. Всё очень просто- победа Хорватии выводит усташей в ПО- независимо от Испании и Албании.)))
Triem
Triem
вчера в 11:44
В общем не знаю что тут сказать. Сыграли ниже своих возможностей зная что уже вышли в плей-офф.
Так или иначе в полуфинал немцы должны попадать. Это точно их уровень.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:21
Твой прогноз на албанско - испанские скачки?
Фурия отцепит шашечных?
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 11:16
ПОДТВЕРЖДАЮ!!!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:15
Привет, Олег!!!
Дык, фактически я уже всё сказал. Договорняк- он и есть договорняк. Перед игрой поставил на ничью в КП. Пользователь Grizly88 сразу сказал- ничья ожидается, стопудово. Гол -верняк отменили, с...и. Что хотят делают. Но если совсем откровенно, то и две игры, до вчерашней, не сказать, что Германия провела образцово. К тому же и соперники были никакущие. Вобщем, ждем ПО, там, надеюсь- договорняков уже не будет...)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 11:13
Мну тоже и зарядил на кэфф.3.05)))
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 10:54
Швейцария грамотно играла, поинтереснее немцев. Хороший матч.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 10:50
ничья такая, что не подкопаешься! А поначалу если бы немцы проиграли можно было сказать, что команда которая третий ничего почти не решающий матч играет в эконом-режиме никогда не становится в данном турнире чемпионом и вдруг навес на откуда то взявшегося Фуллькруга, парадоксально, но ему никто не мешает. Но считаю подкопаться здесь сложно, почти не к чему
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:19
Я знал что будет ничья
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:13
Чистейшей воды договорняк.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:12
Привет Витя!

Да говори прямо, без намёков и сомнений - ты увидел на поле Сборную Бундестим? Нет!
И мну нет!
Ах! Как так? За пару дней и ночей все немецкие футболисты потеряли квалификацию... Удары выше ворот... (Ещё одни сверху поставь - не залетает и при этом ваш товарищ с рыжей бородой улыбается...)
Да мну с тобой полностью согласен - 100%% голешник был.
Эх!
shlomo
shlomo
вчера в 06:46
Немцы сыграли совсем не так как ожидалось...
82j2ycfmu5zg
82j2ycfmu5zg
вчера в 06:39
Швейцария понравилась,немцы ели отскочили
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 05:14
Отменить доп время! Особенно добавленное к добавленному!!!
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 01:02, ред.
Хорошо, договорились. Но дело в том, что по немецкому каналу, действительно, не показали офсайдных линий. Гол сразу не засчитали и продолжили игру. По поводу провокаций отдельных пользователей, стараюсь не реагировать, к сожалению не всегда получается... Но обещаю- не отвечать.)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 00:56
Просьба не писать таких комментариев как тот что попал в не топ по причине провокационного содержания - лучше просто не реагировать на сказанное пользователями которые Вам не нравятся.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 00:54
Немцы не впечатляют
salleeh
salleeh
вчера в 00:45
Сборная Германии не выглядит как команда, обязательно выпадают из игры несколько игроков, нагружая остальных своим некачественным футболом. Киммих, Хаверц, Миттельштадт, Та и Рюдигер сыграли откровенно некачественный футбол. Сыграй сегодня по смелее Швейцария, они могли бы расчитывать на победу…
Capral
Capral
вчера в 00:42, ред.
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 00:35, ред.
    Да, Маэстро- именно так, они сейчас и поют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А я то думаю- кого мне это напоминает???!!! Ну конечно- "Здравствуйте, я- ваша тётя"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дружище, еще раз- мой ПОКЛОН Вам до земли, за Ваш труд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это не комплимент и не лесть- это благодарность за Ваше ИСКУССТВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍💪👏👏👏👏👏👏👍
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 00:32
    Одна невыразительная игра Крооса должна пошатнуть его
    притязания на ЗМ ?
    Странные у тебя суждения. С такой логикой тогда никто ЗМ не достоин.
    Futurista
    Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 00:25, ред.
    Устали скорее всего...все-таки весь матч не давали немцам забить...да и вроде у швейцарцев против немцев серия какая то непроигрышная наметилась...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 00:24
    Рюдигер и Кроос - очень слабо.
    а некоторые Крооса записали в претендента на ЗМ.
    думаю, немцам эта игра на пользу пойдет.
    злее будут.
    Испанцам не позавидую.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 00:23
    Класс..., класс защитников ниже на порядок. Поэтому Фюлькруг и забил.
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 00:22
    Немцы любят помаршировать)...когда по поводу футбола это не напрягает)...

    Futurista
    Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 00:20
    Да разыграно идеально никто и не спорит)...но могла и защита сыграть идеально...как вариант...и гола бы не было...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 00:18, ред.
    Показалось, что эта немецкая команда уступает в классе тем, что выступали на Форумах в предыдущие годы. И дело не в ничейке, выцарапанной ими у соперника, а в неровности состава. Шесть - семь игроков высокого уровня, а остальные ничем не отличаются от игроков сб.Швейцарии.
    Понятно, что сб. Германии до этого матча уже забронировала себе место в плей - офф и могла в связи с этим играть ни шатко ни валко, но свой высокий уровень она должна была показать в любом случае, однако по какой-то причине не показала. С чем это связано, не мне судить.
    По поводу якобы "украденного" у швейцарцев второго мяча. На видеоповторе с оффсайдными линиями скептикам ясно показали, что вне игры было, поэтому непонятно возмущение некоторых пользователей по этому эпизоду.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 00:17
    Они его не бросили. Класс немецкого форварда просто высочайший: Фюлькруг выбрал позицию шикарно + навес был идеален.
    Гость
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