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Португалия обыграла Турцию и досрочно вышла в плей-офф Евро-2024

вчера, 20:53
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Турция проиграла Португалии (0:3) в матче группового этапа Евро-2024.

Первый гол в игре на 21-й минуте забил полузащитник Португалии Бернарду Силва. На 28-й минуте автогол провел защитник Турции Самет Акайдин. На 56-й минуте Бруну Фернандеш с передачи Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного.

Португалия благодаря этой победе обеспечила себе 1-е место в группе F (6 очков), Турция занимает 2-е место (3 очка).

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 11:53
За уши тянули Аргентину на ЧМ -2022? Сейчас 2024 год. Что касается аргов, у них тогда хорошая банда собралась ,доминировали в каждом матче. Даже Франция с их игроками до 80 минуты ничего толком не создали у ворот аргов...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 11:46
Чемпионом Европы кто станет? Одна из команд, в которых играют ведущие игроки Сити)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 11:41
Готов согласиться с вами, если вы приведёте мне примеры "наглого и бесцеремонного" вытягивания сб. Аргентины за уши к титулу. К вам только одно пожелание: отбросить в сторону эмоции и негатив к аргентинцам и привести доводы либо примеры такого отношения.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:18
Турки устали от Футбола.
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 04:51
Вот такой футбол я люблю. Спасибо Бруно, спасибо Роналдо, спасибо Португалия.
Прям праздник какой-то, разрывают, забивают, обыгрывают один-в-один, ищут зоны, бегают весь матч и в конце матча падают на газон от усталости, потому что не боялись весь матч - нечего было. А боролись. Если бы было как Манчестер Сити Гвардиолы против Реала, ну играйте автобус кто запретит. Но тут явно слабее соперник и открытая игра. Браво. Франция с Голландией - позорище.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Икарус (раскрыть)
сегодня в 02:10
Да у Месси и голов со штрафных больше, понимаю, что вам всё равно тяжело принять этот факт 😀
Один всё сделал для сборной, сплотил коллектив боевой, а другой не смог. И не сможет!
Икарус
Икарус ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 01:55
Да, у Месси- 6 голов, 5 с пенальти, один в пустые. Просто фантастика.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 01:32
Нагло тянут - это когда сделали возможность выйти из группы с третьего места....

Аргентина абсолютно заслуженно выиграла ЧМ.
Бесцеремонно и нагло - это чистые голы из офсайда как в ЛЧ у Криша, но не у Месси.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:25
Кому не доказывает? Турция не Канада, так всю жизнь стату набил на таких как Люксембург, а ЧМ показал и доказал реальный уровень. 0 голов в плей-офф.
Пепс
Пепс
сегодня в 01:13
У португалов в этой группе соперников нет. С топами еще не играли. В плофе видно будет истинную силушку. Пока смотрятся шикарно👍👍👍👍👍👍
1580556558
1580556558 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 00:37
ЧМ показал, как тянули за уши Аргентину к трофею, нагло и бесцеремонно. Если бы не кипер Аргентины, то уши бы оторвались раньше, чем дотянули до чемпионства
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:14, ред.
Коммент суток, не иначе!
Ты для "пущей убедительности" ещё напиши, что если бы Бруну слева не набегал, Криш бы от старости пробить забыл. (facepalm).
25процентный клоун
25процентный клоун ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 00:07
ЧМ лишь... показывает, но не доказывает, не стоит им трясти.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 00:04
Нани был игроком на замену в МЮ.
Куарежма кроме в Португалии и сборной Португалии, не в чем не запомнился.
точка.
не переживай, однажды и ты скажешь глупости.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:58
ЧМ показал кто есть кто.
Знатог
Знатог
вчера в 23:50
нда, Крестьяну не тот. бил по воротам а мяч совсем не туда полетел. Но так тоже неплохо получилось.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:21
Пустое место???
Отвлек оборону на себя при первом голе.

Второй гол турки сами себе забили.
А при третьем голе отдал прямую голевую передачу.

Скорее коммент пустой. Я понимаю, что предвзято к нему многие относятся. Но перегибаоь тоже не надо.
Любой кто разбирается в футболе, понимает, какую он пользу приносит.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:21
Какие-то глупости ты рассказываешь уже)) Если ли Куарежма настолько плох то как он умудрился со сборной взять евро 2016 и быть при этом основным игроком? Про Нани рассказывать не хочется? А то что он входит в топ-10 лучших игроков в истории Португалии ни о чем не говорит? 4 раза брал АПЛ, 3 финала ЛЧ это так пшик? Поверь, если взять Куарежму и Нани в их пик карьеры, то для Бернарду Силвы место в старте бы не нашлось.
НE Эго Ист
НE Эго Ист ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 23:11
Увы.. Я его не уважаю.. ☝️
ТАТАРИН ЦСКА
ТАТАРИН ЦСКА ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:53
Ну, как говорится, сам ничего не добился, а на других говоришь
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:37
Заменить Роналду Рамушем и возможно станут чемпионами
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:34
Он просто этой передачей оправдал провальный матч, всю игру стоял на пятаке, в первом голе упал как старое мясо, во втором и вовсе не учавствовал, там турки сами себе забили, ну это его лучший матч в карьере наверное
azul74
azul74
вчера в 22:33
Криро и Ко с уверенной победой!
Надеюсь Португалия ещё прибавит в следующих матчах!
DXTK
DXTK ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 22:28, ред.
Вряд ли Португальцы на матч с Грузией выставят дубль...... Роналду будет недоволен если его определят на скамейку, выйдет в старте как всегда....... ведь Грузия это его уровень соперников, которым он обычно забивает....ставлю на то что в этом матче судья поставит на точку чтобы СРон наконец забил на Евро самой слабой сборной этой группы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:02
Португалия ещё при жеребьёвке вышла в плей-офф...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:02
вр.Алтай и защитник не поняли друг друга.
а основной вратарь сб.Турции получил травму перед матчем.
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:01
Думал 2:0 будет, а тут трёшку даже забили. Португалия сильна и любому сборному не мало крови попьет
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 22:00, ред.
Фигу да, один из лучших правых нападающих.
Нани и Куарежма талантливые, но бесполезные в командном игре.
ни тот ни другой не преуспели в ни одном клубе. кроме португальских
Куарежма смог стать великим, но выбрал путь саморазрушения.
в родной Португали за Порту показывал топ, но в Барсе, Челси и Интере - ноль.
даже получил Золотую урну. как худший игрок Италии.
про Нани в МЮ даже рассказать не хочется.
каждый из этих неудачников скажет - Если бы...
А сериал "Если бы...", впервые запустил македонский царь Филипп, отец Александра...
Булыкин: Если бы не эти проклятые варежки...
Панов: Если бы не Зенит, я бы за Спартак разрывал просто...
Филимонов: Если бы я зевал меньше, то не пропустил бы мяч от Шевченко
Смолов: Если бы не тот удар паненкой....
Роналду: Если бы не Тен Хаг...
Фанаты Роналду : Если бы не ФИФА, то
Бабушка: Если бы у меня был...
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:52
Глянул обзор. Такой смешной автогол. Даже камера почти не засняла этот момент.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:50, ред.
Им бы убрать Роналду - цены бы команде не было. Вроде есть на поле, маячит где - то впереди, а вроде и нет, пустое место.
Гость
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