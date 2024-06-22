Португалия обыграла Турцию и досрочно вышла в плей-офф Евро-2024

Турция проиграла Португалии (0:3) в матче группового этапа Евро-2024.
Первый гол в игре на 21-й минуте забил полузащитник Португалии Бернарду Силва. На 28-й минуте автогол провел защитник Турции Самет Акайдин. На 56-й минуте Бруну Фернандеш с передачи Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного.
Португалия благодаря этой победе обеспечила себе 1-е место в группе F (6 очков), Турция занимает 2-е место (3 очка).
Ну а Кришка шикарно сегодня смотрелся: его чутье, когда он на грани оффсайда принимает мячик и оставляет не у дел защиту соперника, однозначно должно войти в футбольную христоматию для наглядного пособия будущим форвардам..., ну и то, что не пожадничал и отдал на Бруно, - признак взросления.
Ну и в целом по португальцам... Если заводить разговор о сборных, которые начинают на Евро прибавлять, то эти ребята в авангарде.
Ну а Кришка шикарно сегодня смотрелся: его чутье, когда он на грани оффсайда принимает мячик и оставляет не у дел защиту соперника, однозначно должно войти в футбольную христоматию для наглядного пособия будущим форвардам..., ну и то, что не пожадничал и отдал на Бруно, - признак взросления.
Ну и в целом по португальцам... Если заводить разговор о сборных, которые начинают на Евро прибавлять, то эти ребята в авангарде.