Португалия обыграла Турцию и досрочно вышла в плей-офф Евро-2024

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вчера, 20:53

Турция проиграла Португалии (0:3) в матче группового этапа Евро-2024.

Первый гол в игре на 21-й минуте забил полузащитник Португалии Бернарду Силва. На 28-й минуте автогол провел защитник Турции Самет Акайдин. На 56-й минуте Бруну Фернандеш с передачи Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного.

Португалия благодаря этой победе обеспечила себе 1-е место в группе F (6 очков), Турция занимает 2-е место (3 очка).