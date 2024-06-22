Бельгия обыграла Румынию в матче группового этапа Евро-2024

Бельгия обыграла Румынию в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 2:0.
Голами отличились Юри Тилеманс (2') и Кевин Де Брюйне (80').
По итогу матча Румыния сохраняет 1-е место в группе Е, а Бельгия поднимается на 2-е.
Бельгия обыграла Румынию в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 2:0.
Голами отличились Юри Тилеманс (2') и Кевин Де Брюйне (80').
По итогу матча Румыния сохраняет 1-е место в группе Е, а Бельгия поднимается на 2-е.
Ну и радует что КДБ сегодня дирижировал как он умеет. Знак качества капитана Бельгии был продемонстрирован на все сто...
Доку выложился на полную и стал ещё более опасен.
В общем и целом бельгийцы нащупывают нить игры и потихоньку набирают обороты. Жаль что Украине придется бодаться с Бельгией в разогретом, в футбольном смысле, состоянии. Шансов у наших соседей в последнем туре оч. мало.
Ну и радует что КДБ сегодня дирижировал как он умеет. Знак качества капитана Бельгии был продемонстрирован на все сто...
Доку выложился на полную и стал ещё более опасен.
В общем и целом бельгийцы нащупывают нить игры и потихоньку набирают обороты. Жаль что Украине придется бодаться с Бельгией в разогретом, в футбольном смысле, состоянии. Шансов у наших соседей в последнем туре оч. мало.