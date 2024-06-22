Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЕвро-2024

Бельгия обыграла Румынию в матче группового этапа Евро-2024

вчера, 23:50

Бельгия обыграла Румынию в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 2:0.

Голами отличились Юри Тилеманс (2') и Кевин Де Брюйне (80').

По итогу матча Румыния сохраняет 1-е место в группе Е, а Бельгия поднимается на 2-е.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Португалия обыграла Турцию и досрочно вышла в плей-офф Евро-2024
Вчера, 20:53
Грузия и Чехия поделили очки в матче Евро-2024
Вчера, 17:57
Перу и Чили не забили голов в матче Кубка Америки
Вчера, 08:35
Нидерланды и Франция сыграли вничью в матче Евро-2024
21 июня
Австрия обыграла Польшу в матче группового этапа Евро-2024
21 июня
Украина обыграла Словакию на групповом этапе Евро-2024
21 июня
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:05
Единственный шанс получить ЗМ де Брейне, это выиграть ЧЕ со сборной.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:01
При всех своих габаритах....., какой же пластичный Лукаку....!
У него особенные суставы наверное, как у пловца Фелпса...
Но настораживает один момент, вторая половина второго тайма как то..., Бельгия устала....
Боюсь выдохнуться быстро.
Capral
Capral ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 11:42
Здравствуйте, Уважаемый!!!
Не топлю, а притапливаю.🤣🤣🤣 За Данию. Но, увы, этой команде, ничего не светит.
Сейчас не пью, сделал паузу, от чего очень страдаю😭😭😭 но надеюсь - ненадолго!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Ukrnet2024
Ukrnet2024 ответ ks4be9c46xcy (раскрыть)
сегодня в 11:35
смотри чтобы ты не поехал
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 11:33, ред.
Привет, Алексей!!!
По вчерашней игре- однозначно ставлю!!! Но румыны не показатель, есть команды посильней, вот с ними надо смотреть. Но, конечно, вчера, Бельгия выдала сумасшедший матч!!!

Португалия? Не знаю. Такого, однозначного впечатления, какое произвела на меня Бельгия- Португалия не произвела. Но пару лет назад, португалов, тоже, никто не рассматривал в качестве фаворитов, а они выстрелили!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Немцы? Тоже, пока не сыграют с сильными командами, трудно говорить об их возможностях. Пока, ничего особенного не вижу, но, домашний чемпионат -нельзя недооценивать...
🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 11:26
Сейчас футболисты забивают голы, радуются, соперники согласились с голом, а потом разочарование, отмена гола
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 11:23, ред.
Я против ВАР ничего не имею. Но люди, которые сидят за ВАР, судьи трактуют по своему увиденное. И почему люди,которые показывают ВАР судье, показывают только с одного ракурса, а не со всех сторон? Со всех сторон легче динамику движении разглядеть. И ещё слишком замедленный повтор иногда создаёт впечатление, что нарушение было, а в динамике может ничего серьезного...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:15
Ну, хоть что-то)))
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 10:44
Он там как бы есть, когда прочертили линии на подробном повторе, но невооруженным глазом его невозможно увидеть. До эпохи ВАР там бы точно никто ничего не увидел, игроки были на одной линии, да и спорить бы никто не стал, когда гол засчитали.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:29
Так и должно было быть .
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:25
Привет, Виктор! Бельгию ставишь, как фоворита? Мне Португалия вчера понравилась, по- моему могут на победу в турнире рассчитывать. Очень переживаю и болею за немцев, но кажется,что им чего- то не хватает.
K_TS16
K_TS16
сегодня в 09:03
Беспощадный Лукаку
Ukrnet2024
Ukrnet2024
сегодня в 07:16
    ks4be9c46xcy
    ks4be9c46xcy
    сегодня в 06:54
    А домой поедет украина.
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец
    сегодня в 05:00
    Бельгия и Словакия выйдут из группы.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 03:35
    Ожидаемый результат. Бельгия реабилитировалась за недоразумение в первом туре и Лукаку тоже, пусть и не забил, снова его гол отменили из-за крошечного офсайда, но сыграл полезно для команды и отдал голевую. Теперь у всех команд в группе стало по три очка. Словакия с Румынией сыграют между собой вничью в последнем туре и вместе выйдут в плей-офф. На ничью кстати кэф еще сильнее упал, уже 2.05. Украине же нужна только победа над Бельгией, чтобы уйти с последнего места, но она ей вряд ли светит. Класс команд несопоставим. Думаю, что Бельгия выиграет матч и выйдет из группы с первого места.
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    сегодня в 02:30
    Наверное самый убогий ЧЕ на моей памяти.
    nik9373
    nik9373 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 02:21
    Регламент: в 1/8 финала выходит четыре команды, ставшие третьими в своих группах.
    Определяется все по следующим критериям:
    ● количество очков;
    ● разница мячей;
    ● забитые мячи;
    ● победы;
    ● наименьшее количество очков фэйр-плей (1 очко за желтую карточку, 3 очка за красную карточку);
    ● позиция команды в общем рейтинге отборочного турнира.

    У Словакии 3 очка и нулевая разница, они вторые, потом Украина.
    valt134
    valt134 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:48
    Виктор, здравствуйте. За кого топите на чемпионате? Кстати, салат надо иногда разбавлять спиртными напитками.(Чем я сейчас и занимаюсь)
    valt134
    valt134
    сегодня в 01:45
    Похоже, Бельгия проснулась… Украине пора паковать чемоданы.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ nik9373 (раскрыть)
    сегодня в 01:36
    Не третьей, а четвертой. От румын получили минус 3 банки, и как результат - наихудшая разница по голам в квартете, в случае ничейных результатов 3-го тура.
    nik9373
    nik9373 ответ Dauletbek (раскрыть)
    сегодня в 01:17, ред.
    У Украины отрицательная разница и даже если все в последнем туре сыграют вничью, то Украина в списке команд, претендующих на выход с третьего места окажется только третьей.
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Сэйнт Техник (раскрыть)
    сегодня в 00:37
    Я тот матч не смотрел. Сегодня обзор матча смотрел. Так и не увидел там оффсайда...
    Dauletbek
    Dauletbek ответ ABir (раскрыть)
    сегодня в 00:35
    Очень запутанная. Бельгия проиграла личную встречу словакам, это даёт преимущество словакам. А они проиграли Украине, а те проиграли Румынам, а те бельгийцам. В 3 туре если ничья будет у всех голы придётся считать. Боевая ничья или счет 0-0 и всякое такое...
    Capral
    Capral ответ Сэйнт Техник (раскрыть)
    сегодня в 00:30, ред.
    Я немного ошибся, перепутал поляков с французами. Вобщем, гол плохо помню, но по-моему, там был офсайд. Вы знаете, все игры запомнить невозможно- у меня уже салат в голове...)))
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:28
    Да уж, теперь в этой группе весело
    Capral
    Capral ответ Dauletbek (раскрыть)
    сегодня в 00:25
    И атаку может разогнать.
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 00:24
    Мне Лукаку понравился. Я думал он тяжёлый, не умеет бегать, зачем в стартовый состав его. А он очень старательный и скорость неплохой оказывается
    ABir
    ABir
    сегодня в 00:23
    Самая запутанная групповая ситуация, перед последним туром любая команда может, как пройти дальше, так и отправиться домой не с чем.
    odnoznachno
    odnoznachno ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 00:23
    💯😂
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     