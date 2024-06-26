Бельгия не смогла победить Украину в матче Евро-2024

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вчера, 20:56

Сборные Украины и Бельгии не выявили победителя в 3-м туре Евро-2024.

Команды голов не забили.

Украина заняла 4-е место в группе Е, Бельгия взяла 2-ю строчку. У обоих коллективов по 4 балла.