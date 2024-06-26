Бельгия не смогла победить Украину в матче Евро-2024

Сборные Украины и Бельгии не выявили победителя в 3-м туре Евро-2024.
Команды голов не забили.
Украина заняла 4-е место в группе Е, Бельгия взяла 2-ю строчку. У обоих коллективов по 4 балла.
Сборные Украины и Бельгии не выявили победителя в 3-м туре Евро-2024.
Команды голов не забили.
Украина заняла 4-е место в группе Е, Бельгия взяла 2-ю строчку. У обоих коллективов по 4 балла.
Жаль конечно их. С четырмя я очками занять последнее место.... Не всем дано так.
Бельгия и Тедеско вообще ничего не показали. Играл только Кевин Де Брейне!
Вот с кого нужно бельгийцам брать пример.
Саутгейт наверное укусил Тедеско))
У Франции хорошие шансы пройти дальше!
Жаль конечно их. С четырмя я очками занять последнее место.... Не всем дано так.
Бельгия и Тедеско вообще ничего не показали. Играл только Кевин Де Брейне!
Вот с кого нужно бельгийцам брать пример.
Саутгейт наверное укусил Тедеско))
У Франции хорошие шансы пройти дальше!