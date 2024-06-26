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Бельгия не смогла победить Украину в матче Евро-2024

вчера, 20:56
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 0Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Сборные Украины и Бельгии не выявили победителя в 3-м туре Евро-2024.

Команды голов не забили.

Украина заняла 4-е место в группе Е, Бельгия взяла 2-ю строчку. У обоих коллективов по 4 балла.

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 12:45, ред.
М-да уж... то что бельгийцы разочаровали на групповом этапе это ещё мягко сказано! Лукаку запорол всё что можно, почти что в каждом матче )
4RT
4RT
сегодня в 10:50
Забавная группа получилась
Знатог
Знатог ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 06:45
Украинцы даже если бы проиграли румынам 0:1 то с разницей 2-2 все равно были бы на 4 месте. Надо было вничью играть.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:21
Замечательно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:32
Вить! Даже намека не было! Ты сегодня за Хвичу лучше порадуйся. Парень хорошо отыграл.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 00:23
Моменты были у хохлов.. Были..
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
сегодня в 00:03
Хохлы домой
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:58
Украина выдержала напор Бельгии.Молодцы!
Forever77
Forever77
вчера в 22:46
Это Украина не смогла победить Бельгию…
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 22:16, ред.
В последней десятиминутке + добавленное, Бельгия имела как минимум 3 шанса пролететь мимо плей офф. В одном эпизоде успел вратарь, еще пару моментов украинцы смазали сами. У бельгийцев играл на уровне один лишь Де Брюйне. При такой игре, КД попрощаются с Евро уже в 1/8-й.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:00
Сборной Бельгии ловить нечего на этом чемпионате.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:55
Вообще непонятно что Бельгия пять лет делает в тройке рейтинга ФИФА...
На условных Гибралтарах стату набили...ничего внятного на турнирах не показывают...вот и опять...2 гола в трёх матчах....
Не верится что и дальше что то покажут...потому как соперник им выдался в плей-офф явно не подарок.....
Не знаю с каких пор и почему Тедеско стали считать большим тренером...коль доверили достаточно крупную европейскую команду...но то что он не оправдывает выданные авансы - однозначно....
Может 1-го июля "красные дьяволы" (как их все теперь в шутку называют) постараются удивить нас....и французов....
Но если честно - не верится ....
ArtemBzdn
ArtemBzdn ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 21:55
Это точно, рады все , сейчас можно уже спокойно смотреть, без политика и без халатных флагов. Позорище от них. )))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:51
С такими фаворитами, не удивлюсь если Австрия или Швейцария выиграют Евро
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник ответ azkan (раскрыть)
вчера в 21:44, ред.
Я вот и не понимаю, чего хотели бельгийцы от параллельного матча, если для 1 места в группе им непременно нужно было побеждать. Или они думают, что в плей офф будут летать по полю, а Лукаку заиграет как Ибрагимович и будет забивать по трешке в каждом матче на любой вкус?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:38
Макс, Макс, умоляю, только не про политику!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:36
🤝🤝🤝🤝🤝
Capral
Capral ответ Сэйнт Техник (раскрыть)
вчера в 21:34
Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Слова не мальчика, но Мужа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
DXTK
DXTK
вчера в 21:23
Бельгия так хотела помочь Украине катая с ними ничью, но кто же думал что Румыния и Словакия не проиграют и договорятся об ничьей.
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:22
Мне неинтересно вести дискуссию с человеком, который считает своим долгом под каждой новостью писать про какого-то «дырявого».
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:19
Кто ж там у хохлов на последней минуте Бельгию простил?
Господи..., тебя никто не держит..., да лупани ты пыром в любой угол - с такого расстояния удар даже средней скорости в угол будет мертвым для кипера!
Ээээххх!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:17
Очень рад, что хохлы отправились вслед за поляками...
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 21:17
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
alexamit
alexamit
вчера в 21:17
Самый ужасный чемпионат Европы!Все фавориты не играли,а валяли дурака.А Лукаку гнать надо было из футбола ещё 6 лет назад!Бездарь!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сэйнт Техник (раскрыть)
вчера в 21:16
В фавориты чего?
Группы? Возможно до турнира они и были такие до турнира и то на бумаге.
Турнира?
Ну это значит вообще футболом не интересоваться.
Тренер Тедеско, в атаке большая неподвижная бочка и ушедшее поколение, которое считалось золотым только на словах?
Один Кевин просто не вытягивает сборную.
Dauletbek
Dauletbek ответ Сэйнт Техник (раскрыть)
вчера в 21:14
Да это не красит де Брейне. Месси кстати так не делал...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:12, ред.
Блин Добвик сыроват очень, я думал он норм форвард, не видел его матчи в Ла лиге, абсолютно не умеет подыгрывать партнерам, как столб стоит, либо просто пытается открыться и забить. Но в комбинациях 0
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:11, ред.
Треха от Румынии висела дамокловым мечом над соседями. Результат параллельного матча читался. Но хотелось бы о Бельгии. Тедеско по лезвию бритвы прошел со своей сборной. Де Брюйне по ходу пьесы сам не понял куда попал. Лукаку просто в ауте находился. Это не та сборная которую побаивались, может что-то изменится, но верится с трудом. Как-то так.
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 21:11
Мало сала подвезли.
Capral
Capral
вчера в 21:11, ред.
Ну и, где, этот лучший бомбардир Примеры?! Посмешище, жлобина- и в жизни и в футболе!!! Я помню, как это посмешище, ещё в чемп.Украины падал в штрафной и выпрашивал пенальти, чем вызывал повсеместный хохот. И вот это ничтожество- лучший бомбардир Примеры. Вот, это- точно испанский стыд!!!

Если по игре, то я ещё раньше всё написал. Впечатление было такое, что Бельгия очень боится проиграть, вот и катали мяч поперек поля. К чести украинцев надо сказать, что они не отдали центр поля и перекрыли все пути к своим воротам, но в тоже время и автобуса не ставили. В принципе- грамотно сыграли, но, все решила первая игра...
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