Сборные Англии и Словении сыграли вничью в матче Евро-2024

Сборная Англии сыграла вничью с командой Словении в 3-м туре Евро-2024.
Команды голов не забили.
Англия заняла 1-е место в группе C (5 очков), Словения расположилась на 3-й строчке (3 балла).
Сборная Англии сыграла вничью с командой Словении в 3-м туре Евро-2024.
Команды голов не забили.
Англия заняла 1-е место в группе C (5 очков), Словения расположилась на 3-й строчке (3 балла).
Они не понимают, как сделать свободные зоны для рывков быстрых Джуда, Фодена и Сака. Как бы смешно не звучало , но они не умеют создавать хаос, как будто их проклятие кто тто наложил.
Они не понимают, как сделать свободные зоны для рывков быстрых Джуда, Фодена и Сака. Как бы смешно не звучало , но они не умеют создавать хаос, как будто их проклятие кто тто наложил.