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Сборные Англии и Словении сыграли вничью в матче Евро-2024

вчера, 23:52
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 0Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Сборная Англии сыграла вничью с командой Словении в 3-м туре Евро-2024.

Команды голов не забили.

Англия заняла 1-е место в группе C (5 очков), Словения расположилась на 3-й строчке (3 балла).

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 09:09
Оч рад что посмотрел увлекательнейший и результативный мачч.
DXTK
DXTK
сегодня в 08:36
Возможно это грамотный подход со стороны Саутгейта, что тратить силы когда и так понятно, что Англия выйдет из группы, скучный и убаюкивающий футбол, но результат необходимый достигнут.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:28
Хорошо, что я спать ушел после первого тайма)) унылое зрелище....
Grizly88
Grizly88
сегодня в 07:56
Англия нулевая
adekvat
adekvat ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 07:38
Фавориты блин, много шума из ничего, заби ь не могут.
x8ucw373jpbd
x8ucw373jpbd
сегодня в 06:59
Ничья между Англией и Словенией на Евро-2024 была закономерным результатом. Обе команды показали хорошую игру и были достойны победы.
112910415
112910415
сегодня в 06:54
Британские вылетят при ближайшей возможности
амурец
амурец
сегодня в 04:28
Да уж, и Джуд как главный претендент на ЗМ пока не впечетляет
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 03:47
Пока что-то не прёт англичанам.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:40
Все ещё спите?? Но матч Англии давно закончился. Скоро Чили-Аргентина...
arsworld
arsworld
сегодня в 00:42
Саксы и легушатники ,что то слабо показали себя. Скучно-прагматичный безрезультатный футбол показали. Вон Румыны ,за ними интереснее смотреть.Эххх....
azkan
azkan ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:30
Ну есть еще Нидерланды, Италия, Бельгия. Их тоже нужно по группам разнести)))
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:29
Думаю закатит еще парочку) им бы немного везения, а так по игре очень смотрятся, оборона только слегка тревожит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Сэйнт Техник (раскрыть)
сегодня в 00:24
веришь, что голы Лукаку больше не отменят?))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:24
Англия абсолютно не умеет играть против автобусов.
Они не понимают, как сделать свободные зоны для рывков быстрых Джуда, Фодена и Сака. Как бы смешно не звучало , но они не умеют создавать хаос, как будто их проклятие кто тто наложил.
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:24
Не забывайте про Бельгию) у меня почему-то прямо чуйка, что в этот раз мы их увидим в финале.
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:22
Матч не смотрел, так как решил на сербов с датчанами поглядеть, но на подсознательном уровне у меня не укладывается в голове как тут Англия не смогла победить и не забить ни одного гола.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:20
Грузия больше заслужила выход в плей-офф, чем все сборные группы С вместе взятой...Только пока четыре толковых сборных увидел - Испания, Португалия, Германия, Австрия....Остальные какую то вонючую вату катают. Сборные с сильно слабыми составами еще понять можно, но Франция, Англия, Дания, Сербия - это треш, конечно. Меня больше всего пугает, что в одной сетке все фавориты, а в другой Англия. Надеюсь их игру не будем терпеть до финала и ее вынесут до 1/4 хотя бы...и Саутгейта уволят к чертовой метле.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:19
Это что сегодня на поле было, а?
"ХУтбол гейропейского уровня"?
А, может быть, какая-то бухгалтерия, где все считают, считают, считают...
Только время зря потратил.
И электроэнергию. ((
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 00:18
Никто не хотел забивать.. Поэтому все забили на игру..
azkan
azkan ответ Сэйнт Техник (раскрыть)
сегодня в 00:16, ред.
Но есть надежда, Это замены)) Сегодня после них более менее начали играть.
Соответсвенно надеюсь мы посмотрим и хорошую игру от Англии.
И скорее всего в 1/8 будут играть с Голландией, которую судя по сегодняшней игре с Австрией, можно и с этой игрой пройти)
Futurista
Futurista ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:07
Из за более высокого уровня жизни в Дании)...
УЕСКА
УЕСКА ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:06
По желтым у них тоже равенство, по 6 на команду.
azkan
azkan
сегодня в 00:06
Эх жаль! В конце Палмер мог решить, не получился удар. А как прекрасно было бы.
Саутгейт с непробиваемым лицом приветсвовал фанатов на трибуне. Прям железобетонным лицом. "Вот мы же первые в группе, ну что скажете?"
УЕСКА
УЕСКА ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 00:06
Дания вторая из-за более высокого рейтинга.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:05
Браво Словения! Великолепный матч провели. Они знали, что три очка гарантированно выводят их в плей-офф, а чтобы набрать их нужно было сегодня не проиграть Англии и они справились с этой тяжелой задачей. Тренер здорово выстроил оборону. Сыграли очень надежно в защите на протяжении всех 90 минут, справившись с давлением англичан. Словенцы практически ничего не позволили Англии создать у своих ворот и заслуженно шагают в плей-офф, с чем я эту скромную сборную и поздравляю!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:04
Показалось, что англичане на 90% нащупали свою игру и плей-офф встретят во всеоружии. Может, показалось потому, что словенцы были уж больно никакие на их фоне. ТАМ будет уже другая игра, другие эмоции и другой настрой, поэтому можно ожидать от альбионцев более слаженных действий и самоотдачи. В любом случае никому из вышедших из групп не будет легко.
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:04
Печально, но есть ощущение, что придется на них смотреть еще матча 3 точно.
azkan
azkan ответ Сэйнт Техник (раскрыть)
сегодня в 00:03
Так хорошо начинался Евро-24, немцы 5:1, испанцы 3:0, турки и потом вышла играть сборная Англии)))
Capral
Capral
сегодня в 00:02
Ну, сегодня, хотябы, Англия перемещалась быстрее по полю. Но в целом, если несколькими словами, то так: "Ни ума, ни фантазии". Скучный футбол, за исключением, нескольких эпизодов, когда у англичан, что-то получалось похожее на футбол, в остальном же- те же мучения... Но улучшения в игре, пусть и незначительные- всёже просматриваются. Вот, так, мучаясь, страдая, можно далеко зайти... Кейн растворился, полностью, как будто и нет его на поле. Что происходит с Англией? Незря, болелы команды, перед началом ЧЕ, так переживали- повод, похоже, у них был...
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