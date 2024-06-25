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Австрия обыграла Нидерланды, заняв первое место в группе

вчера, 20:58
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 3Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Австрия обыграла Нидерланды в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 3:2.

За голландцев отличились Коди Гакпо (47') и Мемфис Депай (75').

В составе австрийцев отличились Романо Шмид (59') и Марсель Забитцер (80'). Автогол у Нидерландов на счету Дониэлла Малена (6').

По итогу матча Австрия финиширует на 1-м месте группы D (6 очков), а Нидерланды на 3-м (4 очка). «Оранжевые» обеспечили себе место в плей-офф, так как уже гарантированно вошли в число 4 лучших сборных из числа занявших 3-е места.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:09
Браво, австрийцы!
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
сегодня в 04:47
странный он Рангник везде мог дел страшных натворил и свинтил, а тут с Австрией что-то путное создал, хотя она и до него была симпатичная команда, предтопового уровня
arsworld
arsworld
сегодня в 00:57
Думал будет ничья,но нет.Австрийцы красавцы.Рагник и в России хейтеров словил. В МЮ сейчас лысый не лучше- это тем,кто пишет,что он тренеришка))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:51, ред.
Рангник - тупое создание.
Голландцы себе дважды забивают, а он радуется, как будто банки - плод усилий Австрии.
Он что в МЮ, когда его фейсом об тейбл возили, был клоуном, что здесь на Евро. В 1/8 его фарто*опых выскочек вынесут вперёд ногами.
амурец
амурец
сегодня в 00:15
Да уж
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:59
А ее никто не видел)))
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 22:41
а я уже хотел хвалить голландцев после прошлого матча 2-го тура, мол Куман создаёт нечто такое симпатичненькое
Capral
Capral ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 22:36
Его работу в МЮ не видел, стало быть и сказать, ничего не могу.
nik9373
nik9373
вчера в 22:28
Восьмой автогол в чемпионате, что творится.
sv_1969
sv_1969 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 22:08
Согласен))) Он с ними))
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:07
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:04
Ну уж если вспомнить его "работу" в МЮ, то тогда понятный более чем. И вообще в своей тренерской карьере в любой команде резво начинал, а на дистанции - не марафонец. В общем Австрии удачи!
sv_1969
sv_1969 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 21:57
Тренер вполне понятный со своим стилем тренировочного процесса!Называется "правило 8 секунд"!Помошник включает часы . Игроки слышат тиканье и знают, что нужно отобрать мяч в течение восьми секунд. А если у них есть мяч, они должны нанести удар по воротам в течение десяти секунд. Тиканье многих раздражает, но такая тренировка оставляет свой след на многие недели вперед. Она вырабатывает привычку, а затем — инстинкт».
На своей первой пресс-конференции в качестве тренера «Юнайтед» Рангник говорил о желании «тренировать мозги» игроков. Фраза train the brain в английском ему так нравится, что он даже перевел ее на немецкий. Он искренне верит, что задача тренера — «не находить удачные тактики, а прививать футболисту правильные привычки и импульсы». Система — это не формации и схемы, а менталитет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:52
Австрия - львиная доля игроков это представители немецких клубов, что в какой то мере всё объясняет...
С начала турнира на поле австрийцы выглядели достойно.
Сегодня поставили на место оранжевых, всё чин чинарём!
Capral
Capral ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 21:47
"Непонятный"? Он, как раз- более чем понятный.
Capral
Capral ответ 8aks36cw3bdp (раскрыть)
вчера в 21:44, ред.
    Lews Therin Telamon
    Lews Therin Telamon ответ Сэйнт Техник (раскрыть)
    вчера в 21:43
    Я же только что расписал расклад для французов в 1\8. На испанцев французы могут попасть только в четвертьфинале (а могут и на немцев).
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 21:41
      8aks36cw3bdp
      8aks36cw3bdp ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 21:41
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        вчера в 21:39
        Австрия - брависсимо!!! "Непонятный" гл.тренер поставил вполне понятный футбол, позволивший обойти лягушатников и оранжевых пыхарей.
        Ждём плей-офф и новых чудес!
        Capral
        Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
        вчера в 21:35
          Сэйнт Техник
          Сэйнт Техник ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
          вчера в 21:31
          Травокурам вообще не повезло, так как с наибольшей вероятностью в 1/8 они попадут на испанцев. Те их еще в первом тайме раком поставят.
          Elliada_
          Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 21:30
          Ни в чем. Просто ты так будешь защищать якобы не кумира, что рано или поздно мне это надоест. Так лучше сразу не пытаться что-то тебе доказать.
          Сэйнт Техник
          Сэйнт Техник ответ sihafazatron (раскрыть)
          вчера в 21:29, ред.
          Велика вероятность, что на Испанию, ну или Англию, или Бельгию. Кстати посмотрел сетку, у Англии опять изи катка намечается, если выиграют группу. Франция, Испания, Германия, Португалия, все с другой стороны, Бельгия, если 1 место не займет, тоже не попадется до финала. В общем с таким раскладом Физругейт с со своим недофутболом имеет большие шансы на финал.
          Lews Therin Telamon
          Lews Therin Telamon ответ sihafazatron (раскрыть)
          вчера в 21:28, ред.
          Щас прям) Французы сыграют со второй командой группы E (это там, где у всех по три очка). Соперником Франции в равной стпепени может быть Бельгия, Румыния, Словакия или Украина. Повезло травокурам.
          Capral
          Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
          вчера в 21:28
          Я не понял, а в чем- я виноват?
          Elliada_
          Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 21:27
          ну а смысл? Все равно тебя не переспорить. Найдешь кучу отмазок и будешь тему менять.
          UncleZack
          UncleZack ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 21:25
          С языка сняли,пойму если человек повторяется один,два ну на крайняк третий раз но это чудо в каждой статье появляется со своим балластом.
          Capral
          Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
          вчера в 21:24
          Кого винили и когда, я впервые это слышу и ничего об этом не знаю. Рангника я точно, никогда не унижал, всегда знал, что он- незаурядный тренер, еще по его работе в Ляйпциге, но историю с МЮ я не знаю. Может напомнишь?
          sihafazatron
          sihafazatron
          вчера в 21:22
          Это значит, что уже в 1/8 травокуры попадут на кого-то мощных? Хоть это раудет))
          Гость
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