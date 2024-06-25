Австрия обыграла Нидерланды, заняв первое место в группе

Австрия обыграла Нидерланды в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 3:2.
За голландцев отличились Коди Гакпо (47') и Мемфис Депай (75').
В составе австрийцев отличились Романо Шмид (59') и Марсель Забитцер (80'). Автогол у Нидерландов на счету Дониэлла Малена (6').
По итогу матча Австрия финиширует на 1-м месте группы D (6 очков), а Нидерланды на 3-м (4 очка). «Оранжевые» обеспечили себе место в плей-офф, так как уже гарантированно вошли в число 4 лучших сборных из числа занявших 3-е места.