Австрия обыграла Нидерланды, заняв первое место в группе

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вчера, 20:58

Австрия обыграла Нидерланды в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 3:2.

За голландцев отличились (47') и (75').

В составе австрийцев отличились (59') и (80'). Автогол у Нидерландов на счету (6').

По итогу матча Австрия финиширует на 1-м месте группы D (6 очков), а Нидерланды на 3-м (4 очка). «Оранжевые» обеспечили себе место в плей-офф, так как уже гарантированно вошли в число 4 лучших сборных из числа занявших 3-е места.