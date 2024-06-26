«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил серию без поражений

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вчера, 16:48

«Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист , одержал победу над «Мэйчжоу Хакка» в матче 16-го тура Суперлиги Китая (3:0).

На 8-й минуте игры счёт открыл нападающий Сефас Малеле, а на 49-й швейцарец оформил дубль. Третий мяч забил полузащитник Пенгфей Ксие на 88-й.

«Шанхай Шэньхуа» идёт без поражений в текущем сезоне, на данный момент команда находится на 2-м месте в чемпионате Китая, имея в активе 40 очков. Общая беспроигрышная серия клуба насчитывает 18 матчей. «Мэйчжоу Хакка» располагается на 14-й строчке (13 баллов).