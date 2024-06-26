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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил серию без поражений

вчера, 16:48
Шанхай ШэньхуаЛоготип футбольный клуб Шанхай Шэньхуа3 : 0Логотип футбольный клуб Мэйчжоу Хакка (Мейжоу)Мэйчжоу ХаккаМатч завершен

«Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над «Мэйчжоу Хакка» в матче 16-го тура Суперлиги Китая (3:0).

На 8-й минуте игры счёт открыл нападающий Сефас Малеле, а на 49-й швейцарец оформил дубль. Третий мяч забил полузащитник Пенгфей Ксие на 88-й.

«Шанхай Шэньхуа» идёт без поражений в текущем сезоне, на данный момент команда находится на 2-м месте в чемпионате Китая, имея в активе 40 очков. Общая беспроигрышная серия клуба насчитывает 18 матчей. «Мэйчжоу Хакка» располагается на 14-й строчке (13 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:18
Он точно гений!
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:48
Скоро в поднебесной будут слагать легенды, о Леониде непобедимом!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:44
Когда рукастый дзюбидзе дебютирует?
adekvat
adekvat
вчера в 18:44
А толку Шанхай который порт на два очка выше да и забил намного больше.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:26
А чемпионат не выиграть
6h95aztzj87j
6h95aztzj87j
вчера в 18:24
Нормальный такой темп набрали
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:16
Ждём Лёню в Азиатской ЛЧ
LOpp
LOpp ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:10
Обо Шанхая без поражений идут. Только у Слуцкого 4 ничьи, а у другого Шанхая 3
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:09
Наконец Леня нашел свою команду...:))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:45
Шанхайское дерби будет огненным.
drug01
drug01
вчера в 17:44
Леонид поставил высокие цели и упорно идёт вперёд
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 17:21
Слишком часто нулёвки играл, раз идут на втором месте. Лидер и с поражениями почему-то выше Шанхая (который без поражений)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:21
Хорошо прут и все равно пока вторые.
LOpp
LOpp
вчера в 17:08
хорошую игру в обороне поставил Слуцкий. В 16 матчах всего 6 пропущенных мячей.
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