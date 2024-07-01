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Мамардашвили почти повторил рекорд Акинфеева на Евро

сегодня, 09:54

Вратарь Грузии Гиорги Мамардашвили сделал 30 сейвов на Евро-2024.

Только Игорь Акинфеев на Евро-2008 делал больше (32) сейвров в истории чемпионатов Европы. Статистика ведётся с 1980 года.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 10:54
Неумение бьющего по воротам оборачивается рекордами для голкипера
adekvat
adekvat
сегодня в 10:45
Почти не считается, да и что это за рекорд?
Вещий
Вещий
сегодня в 10:40
Он почти в одиночку тащил сборную Грузии... но не дотащил.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 10:32, ред.
Гиорги красавец, тащил сборную сколько мог
Вот и замена Нойеру в Баварии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Футбозритель (раскрыть)
сегодня в 10:26
Здравствуйте.

Подробнее можете найти в Интернете. По своей сути это обозначает то насколько эффективно используются игроком очки для ставок.
drug01
drug01
сегодня в 10:25
Вратарь был на высоте!!!! Молодец!!!
7bmfq8badchg
7bmfq8badchg
сегодня в 10:20
Чем слабее команда, тем легче ставить этот рекорд вратарю.
Футбозритель
Футбозритель
сегодня в 10:20
Подскажите, где почитать об этом рейтинге "ROI ЗА МЕСЯЦ (ОТ 10 МАТЧЕЙ)"? Не могу найти инфу. Что это такое и что я там делаю?
A.S.A
A.S.A ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 10:13
Кстати, мы с вами снова в одной группе, но активных "ловцов" в группе много, так что будьте на чеку!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:03
Это говорить о нашей защите в те года. Давали бить беспрепятственно...
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