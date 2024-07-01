Мамардашвили почти повторил рекорд Акинфеева на Евро

Вратарь Грузии Гиорги Мамардашвили сделал 30 сейвов на Евро-2024.
Только Игорь Акинфеев на Евро-2008 делал больше (32) сейвров в истории чемпионатов Европы. Статистика ведётся с 1980 года.
Вратарь Грузии Гиорги Мамардашвили сделал 30 сейвов на Евро-2024.
Только Игорь Акинфеев на Евро-2008 делал больше (32) сейвров в истории чемпионатов Европы. Статистика ведётся с 1980 года.
Вот и замена Нойеру в Баварии
Вот и замена Нойеру в Баварии
Подробнее можете найти в Интернете. По своей сути это обозначает то насколько эффективно используются игроком очки для ставок.
Подробнее можете найти в Интернете. По своей сути это обозначает то насколько эффективно используются игроком очки для ставок.