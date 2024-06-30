Месси впервые с 2011 года не смог забить на групповом этапе турнира сборных

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вчера, 17:59

Нападающий сборной Аргентины впервые с 2011 года не забил ни одного гола на групповом этапе крупного международного турнира.

Месси провёл два матча на Кубке Америки-2024, где отметился одной результативной передачей в игре 1-го тура с Канадой. В третьей встрече он не принимал участия из-за травмы.

Также без голов групповую стадию Евро-2024 провёл форвард португальской команды Криштиану Роналду.