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Месси впервые с 2011 года не смог забить на групповом этапе турнира сборных

вчера, 17:59

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые с 2011 года не забил ни одного гола на групповом этапе крупного международного турнира.

Месси провёл два матча на Кубке Америки-2024, где отметился одной результативной передачей в игре 1-го тура с Канадой. В третьей встрече он не принимал участия из-за травмы.

Также без голов групповую стадию Евро-2024 провёл форвард португальской команды Криштиану Роналду.

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Все комментарии
ТАТАРИН ЦСКА
ТАТАРИН ЦСКА
вчера в 22:52
Ничего удивительного, пешкодоап жи.))))
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:33
Такое бывает не только у Месси. В следующий раз повезёт
3rn87zbxs2wk
3rn87zbxs2wk
вчера в 20:17
Похоже время их проходит, сейчас новые имена на слуху
dlyaigry
dlyaigry
вчера в 20:02
Ничего, забьет и в полуфинале и в финале
Elliada_
Elliada_ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:17, ред.
Напоминаю, у них разные амплуа. Дриблеров часто бьют по ногам, а замыкателей нет. Назови дриблера, который до 37 лет доиграл? Как я уже сказал, Азара и Неймара еще раньше поломали. Ди Мария из-за травмы большую часть ЧМ пропустил.
Futurista
Futurista ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:14
Напоминаю...Роналду 39 лет...тебя же это не останавливает в критике)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:08
даже если бы забил, это ничего бы не поменяло.
хейтеры всегда придумают что то новое из арсенала "дайте ему за это ЗМ...".
а Месси на всё забил)))
поэтому в Майами.
Elliada_
Elliada_ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:07, ред.
Травму ты называешь "филонит"? Напоминаю, что ему 37 лет. С таким амплуа, как у Месси, доиграть до 37 это пример настоящего долгожительства. Неймара и Азара еще до 30 лет поломали.
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:03, ред.
То же мне трагедия. На предыдущих трех турнирах сборных Месси трижды становился лучшим игроком турнира, лучшим ассистентом турнира, лучшим бомбардиром КА и вторым бомбардиром ЧМ. Не страшно, что в группе не забил. Если выиграет КА, то никто не вспомнит, что не забил. Если не выиграет, после трех трофеев, никто критиковать не будет.

Сейчас главное - оправиться от травмы и вернуться к матчам плей-офф. Там нужна будет его помощь, а в группе без него могли бы справиться.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:01
поздравляю))
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 18:58
На КА вроде Грузии не играют.. Хе.. 🤭🍓🪠
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:47
Это солидарность с дырявым геем-нарциссом!!!
Нет голов в груповом этапе ЧЕ, не будет и в КА.
И попробуйте, что то возразить!!!
Comentarios
Comentarios
вчера в 18:41, ред.
Все равно золотой мяч Месси
Futurista
Futurista
вчера в 18:31, ред.
Синхронно плывут ветераны)...только гномик еще и филонит...бедняжка...
m34he4qtdn8b
m34he4qtdn8b
вчера в 18:11
Вероятно он сейчас не готов играть как раньше!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:06
Приз за май получил - Благодарю !
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:04
Ничего страшного и не обычного . Всему кого-то приходит свой конец.
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