Месси впервые с 2011 года не смог забить на групповом этапе турнира сборных

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые с 2011 года не забил ни одного гола на групповом этапе крупного международного турнира.
Месси провёл два матча на Кубке Америки-2024, где отметился одной результативной передачей в игре 1-го тура с Канадой. В третьей встрече он не принимал участия из-за травмы.
Также без голов групповую стадию Евро-2024 провёл форвард португальской команды Криштиану Роналду.
Сейчас главное - оправиться от травмы и вернуться к матчам плей-офф. Там нужна будет его помощь, а в группе без него могли бы справиться.
Сейчас главное - оправиться от травмы и вернуться к матчам плей-офф. Там нужна будет его помощь, а в группе без него могли бы справиться.