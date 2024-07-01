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Ямаль повторил достижение Роналду на Евро

сегодня, 00:38

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым со времён Криштиану Роналду игроком на чемпионате Европы, сумевшим сделать две голевые передачи.

16-летний футболист отличился в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией и в игре 1/8 финала плей-офф с Грузией.

Также Ямаль во встрече с грузинами нанёс семь ударов и сделал шесть передач под удар. Он является вторым игроком в истории турнира с 1980 года, кто отметился как минимум пятью ударами и таким же количеством пасов под удар за матч после Зинедина Зидана в 2004-м.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:42
Нужен гол для ещё одного рекорда))))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:10, ред.
Слишком много рекордов для него
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:09
Какой же толк от этого рекорда
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