Ямаль повторил достижение Роналду на Евро

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сегодня, 00:38

Нападающий сборной Испании стал самым молодым со времён игроком на чемпионате Европы, сумевшим сделать две голевые передачи.

16-летний футболист отличился в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией и в игре 1/8 финала плей-офф с Грузией.

Также Ямаль во встрече с грузинами нанёс семь ударов и сделал шесть передач под удар. Он является вторым игроком в истории турнира с 1980 года, кто отметился как минимум пятью ударами и таким же количеством пасов под удар за матч после в 2004-м.