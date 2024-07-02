Сборная Турции обыграла команду Австрии и вышла в 1/4 финала Евро-2024

Сборная Австрии уступила команде Турции в 1/8 финала Евро-2024 (1:2).
Мерих Демирал вывел номинальных гостей вперед на 1-й минуте, а на 59-й он оформил дубль. Михаэль Грегоритч на 66-й отыграл один из мячей.
На следующей стадии турнира сборная Турции сыграет с командой Нидерландов.
Видно было, конечно, что не ТОП-команды, но кто ж его знает, что после финала будет ТОП, а что "топ-топ"? ))
Но желание, физическая подготовка и установка на атаку обеих команд принесли мне лично радость от просмотра матча.
Турки могли (Ылмаз) на 88-й и 90+3 минуте ещё забить, но в первом случае пожадничал отдать мяч находящимся на более выгодных позициях партнёрам, а во втором - уже сил не хватило хорошо ударить по воротам.
Ну и конечно - сейв вратаря турков на последней добавленной минуте!
Обеим командам от меня благодарность за ЗРЕЛИЩЕ!
P.S. Болел за австрийцев, но не срослось. )
Видно было, конечно, что не ТОП-команды, но кто ж его знает, что после финала будет ТОП, а что "топ-топ"? ))
Но желание, физическая подготовка и установка на атаку обеих команд принесли мне лично радость от просмотра матча.
Турки могли (Ылмаз) на 88-й и 90+3 минуте ещё забить, но в первом случае пожадничал отдать мяч находящимся на более выгодных позициях партнёрам, а во втором - уже сил не хватило хорошо ударить по воротам.
Ну и конечно - сейв вратаря турков на последней добавленной минуте!
Обеим командам от меня благодарность за ЗРЕЛИЩЕ!
P.S. Болел за австрийцев, но не срослось. )
Спасение турецкого вратаря- конечно из области фантастики, такая реакция и прыгучесть делают ему ЧЕСТЬ!!!!!!! А вот ошибка австрийского вратаря- стоила поражения его команде, во 2-м голе. Никогда не понимал, как может вратарь, стоять как истукан и смотреть, как из вратарской, в полуметре от него забивают головой мяч!!! Соперники достойные друга. Возможно, больше повезло туркам. Австрийцы могли добиться большего, но, как известно- в футболе не всегда побеждает сильнейший...
Турки напомнили мне бронзового призера-2002года. Кто знает, возможно, удача снова им улыбнется... А пока- Турцию с победой, они её заслужили!!! В Германии много турок прoживает- ожидается большой праздник!!!!!!!
Спасение турецкого вратаря- конечно из области фантастики, такая реакция и прыгучесть делают ему ЧЕСТЬ!!!!!!! А вот ошибка австрийского вратаря- стоила поражения его команде, во 2-м голе. Никогда не понимал, как может вратарь, стоять как истукан и смотреть, как из вратарской, в полуметре от него забивают головой мяч!!! Соперники достойные друга. Возможно, больше повезло туркам. Австрийцы могли добиться большего, но, как известно- в футболе не всегда побеждает сильнейший...
Турки напомнили мне бронзового призера-2002года. Кто знает, возможно, удача снова им улыбнется... А пока- Турцию с победой, они её заслужили!!! В Германии много турок прoживает- ожидается большой праздник!!!!!!!