Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЕвро-2024

Сборная Турции обыграла команду Австрии и вышла в 1/4 финала Евро-2024

вчера, 23:52
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия1 : 2Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Сборная Австрии уступила команде Турции в 1/8 финала Евро-2024 (1:2).

Мерих Демирал вывел номинальных гостей вперед на 1-й минуте, а на 59-й он оформил дубль. Михаэль Грегоритч на 66-й отыграл один из мячей.

На следующей стадии турнира сборная Турции сыграет с командой Нидерландов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сборная Нидерландов обыграла команду Румынии в 1/8 финала Евро-2024
Вчера, 20:54
«Химки» крупно обыграли тульский «Арсенал» в контрольном поединке
Вчера, 20:29
«Зенит» крупно обыграл «Сочи» в матче предсезонного турнира
Вчера, 17:55
Сборная США уступила Уругваю и не вышла из группы на домашнем Кубке Америки
Вчера, 08:17
Португалия переиграла Словению по пенальти и вышла в 1/4 финала Евро-2024
Вчера, 00:43
Автогол Вертонгена помог сборной Франции выйти в 1/4 финала Евро-2024
01 июля
Сортировать
Все комментарии
Икарус
Икарус
сегодня в 01:58
Очень повезло туркам с сеткой.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:51
Ну че с турками я угадал . Нидерланды прибавили. Смотрим
амурец
амурец
сегодня в 01:41
Справедливо
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:21
Турки молодцы. Правда болел за Австрию
1580556558
1580556558 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 01:17
Италия уже давно не фаворит. А на предыдущем Евро просто повезло. Их игра не впечатляла от слова совсем
1580556558
1580556558 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 01:11
Ну повезло, угадал
Микитани
Микитани
сегодня в 01:07
При всем уважении к туркам за ..., они выглядели слабее Австрии, совершали очень много ошибок как в обороне так и в атаке за которые надо было их наказывать, повезло им сегодня. В следующих матчах топовые игроки топовых сборных это не простят.
UncleZack
UncleZack
сегодня в 01:06
Турция против всей Западной Европы,остальные слились.
ABir
ABir
сегодня в 01:00
Попадание Турции в 1/4 - единственная сенсация ЧЕ на этой стадии, остальные сборные вышли предсказуемо
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 00:43
Хвича не божил, его хватило на пару месяцев, а после- он растворился и до сих пор, ничего толкового не показывает. Бегает как дурачок, со своим дешевым дриблингом и пугает народ...

По Спаллетти- согласен полностью!!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 00:42
Сколько не делай отборов, все равно плохая команда в одну четвертую жа попадет. Хорошо хоть не автобусная исландия в сказку которой сми так навязчиво предлогали верить, а сумбурная, но задорная турция. Так и швейцария в полуфинал пролезет
DXTK
DXTK ответ karnager (раскрыть)
сегодня в 00:38
Италия фаворит, любого турнира, а вылетели они из-за лысого физрука Спаллети, который чудом выиграл сериал с Наполи...и сразу сбежал, поняв дальше вести так не будет и там наверно Хвича божил........лучше бы Манчини оставили бы.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 00:36
Рангник очень симпатично работал в Ляйпциге, создал интересную австрийскую команду. Сегодня, туркам больше повезло, ни по игре, ни по моментам, они не выглядели лучше соперника. Почему, турок, никто не воспринимает всерьез? После игры с грузинами, турки показались очень однобокой командой, способной, только бежать вперед в атаку забывая про тылы. Сегодня, они сыграли по другому- больше от обороны, и надо сказать, что очень понравились. Но по одной игре, в которой, туркам, всё-таки повезло, нельзя делать многозначительные выводы...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 00:33
За проектом Рэд Булл Лейпциг стоит Рангник. С нуля он построил этот успешный футбольный клуб
Nazi
Nazi
сегодня в 00:29
Да матч был зрелищным, напряженным, смотрибельным. Но какие же это слабацкие команды... Только желание. Класса ноль. Их бы энтузиазм топовым сборным и можно было бы насладиться настоящим ФУТБОЛОМ...
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:29
Наверно Рангник больше функционер нежели тренер......из Локо сбежал......в МЮ провалился......а сейчас от Турок вылетел.........А в группе где Австрия неожиданно заняла 1 место просто Франции и Голландии ничего ненужно было.....поляки оказались слабым звеном и ниже классом и вылетели после 2 тура......

PS Просто я удивляюсь почему Турцию никто не воспринимает всерьез......очень крепкая команда. Да и стабильнее тех же Австрийцев выступаю на турнирах.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:28
В полуфинале бразильцы без роналдиньо создалт явно больше голевых. С бразильцами тогда на равных сыграли токо бельгия.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 00:17
Рангник очень приличный тренер, но есть индивидуальные ошибки игроков, которые тренер предусмотреть не может.
Dauletbek
Dauletbek ответ Ali_Hazard (раскрыть)
сегодня в 00:16
Вообще-то Швейцария сильнее Англии)
Capral
Capral ответ Ali_Hazard (раскрыть)
сегодня в 00:14
Возможно, спорить не буду.
karnager
karnager ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 00:13
Если ты ставил на проход Италии со Швейцарией, то плохо разбираешься в футболе. Они были мертвые, а по остальным прогноз был легчайший
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 00:13
Единственная пара в которой победитель был не ясен, обе команды равные по силам, но я болел за турков и вот они в четвертьфинале))
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:12
Австрия очень классно играла ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАСА, блин, сколько моментов они запароли так.
Ali_Hazard
Ali_Hazard ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:12
Турки сейчас это турки 2008 ЧЕ правильней сказать. Был бы шикарный полуфинал Турция-Англия
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:11
Зрелищная и обоюдоострая игра. Команды порадовали зрителей ярким атакующим футболом. Многие недооценивали сборную Турции, но они молодцы, сегодня здорово сыграли. Хваленый прессинг Рангника оказался неэффективен. Впрочем на одном только прессинге далеко не уедешь, нужно еще свои моменты реализовывать, а с этим у Австрии беда. Арнаутович с Баумгартнером запороли все что можно.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:10
Ну, наконецто, зрелищный матч - и не в одни ворота! Зрелищная игра была.
В целом могла победить как одна команда, так и другая - в целом равная игра за небольшим перевесом турок.
Ожидал, что дальше пойдет Австрия, но нет. Если Турция и Нидерланды будут играть так и в 1/4, то мы увидим две авоськи мячей.
Dauletbek
Dauletbek ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:10
Вот сейв на последней минуте не удалось увидеть. Не кстати экран на сотке с трансляцией завись
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 00:08
Концовка на одном дыхании огненная, достойная финала!!!
сегодня игроки этих сборных сделали дубли))
команды атакующие. много забивают.
и вратари хорошие.
Гюнок наверно лучший сэйв турнира совершил.
Своим глазам не поверил что он вытащил этот мяч.
поздравляю болельщиков команды Турции!
Лунные звезды Босфора заслуженно в 1\4 финала Евро 2024!!!
Capral
Capral
сегодня в 00:06
Сумашедший, экспансивный матч!!! Сегодня, турки уже не бежали так бесшабашно в атаку, как в игре с грузинами. В 1-м тайме, вообще, образцовая выстроенная подвижная оборона турок, казалась непробиваемой, когда защита перемещалась по периметру, как гармошка- сдвигаясь в разные стороны!!! В атаке, пожалуй австрийцы выглядели поинтереснее, но навесы в конце игры, несколько обедняли атаки авcтсрийской сборной...

Спасение турецкого вратаря- конечно из области фантастики, такая реакция и прыгучесть делают ему ЧЕСТЬ!!!!!!! А вот ошибка австрийского вратаря- стоила поражения его команде, во 2-м голе. Никогда не понимал, как может вратарь, стоять как истукан и смотреть, как из вратарской, в полуметре от него забивают головой мяч!!! Соперники достойные друга. Возможно, больше повезло туркам. Австрийцы могли добиться большего, но, как известно- в футболе не всегда побеждает сильнейший...

Турки напомнили мне бронзового призера-2002года. Кто знает, возможно, удача снова им улыбнется... А пока- Турцию с победой, они её заслужили!!! В Германии много турок прoживает- ожидается большой праздник!!!!!!!
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:05
Я поставил на проход Австрии, но по ходу матча болел за голы в обе стороны
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 