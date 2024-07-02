Сборная Турции обыграла команду Австрии и вышла в 1/4 финала Евро-2024

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вчера, 23:52

Сборная Австрии уступила команде Турции в 1/8 финала Евро-2024 (1:2).

Мерих Демирал вывел номинальных гостей вперед на 1-й минуте, а на 59-й он оформил дубль. Михаэль Грегоритч на 66-й отыграл один из мячей.

На следующей стадии турнира сборная Турции сыграет с командой Нидерландов.