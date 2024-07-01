Автогол Вертонгена помог сборной Франции выйти в 1/4 финала Евро-2024

Сборная Франции переиграла команду Бельгии в 1/8 финала Евро-2024 (1:0).
Автоголом отметился Ян Вертонген на 85-й минуте.
На следующей стадии турнира Франция сыграет с победителем поединка Португалии и Словении.
Сборная Франции переиграла команду Бельгии в 1/8 финала Евро-2024 (1:0).
Автоголом отметился Ян Вертонген на 85-й минуте.
На следующей стадии турнира Франция сыграет с победителем поединка Португалии и Словении.
А гол пришел ниоткуда, как обычно, после обидно рикошета. Если об игре бельгийцев, то конечно- средняя европейская команда, при средней игре. Потерялся, даже Де Брюйне. Пытались бельгийцы обострять и надо сказать, иногда получалось неплохо и симпатично, но в целом- не уровень, даже полуфинала ЧЕ. У французов потерялись- и Мбаппе, и Гризман. Вобщем, матч не самый достойный ЧЕ, хотя, почти все игры нынешнего турнира- именно такими и являются. Итак, Францию с победой, которая, по большому счету- оставила массу вопросов...
А гол пришел ниоткуда, как обычно, после обидно рикошета. Если об игре бельгийцев, то конечно- средняя европейская команда, при средней игре. Потерялся, даже Де Брюйне. Пытались бельгийцы обострять и надо сказать, иногда получалось неплохо и симпатично, но в целом- не уровень, даже полуфинала ЧЕ. У французов потерялись- и Мбаппе, и Гризман. Вобщем, матч не самый достойный ЧЕ, хотя, почти все игры нынешнего турнира- именно такими и являются. Итак, Францию с победой, которая, по большому счету- оставила массу вопросов...