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Автогол Вертонгена помог сборной Франции выйти в 1/4 финала Евро-2024

вчера, 20:52
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 0Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Сборная Франции переиграла команду Бельгии в 1/8 финала Евро-2024 (1:0).

Автоголом отметился Ян Вертонген на 85-й минуте.

На следующей стадии турнира Франция сыграет с победителем поединка Португалии и Словении.

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Все комментарии
Mark Luik
Mark Luik
вчера в 22:59
Ваши ожидание это ваши проблемы, Франция с 2016 играет в этот футбол, тоже самое писали и в 2018 и в 2020 итог 1-2 место заберает моя команда, единственный минус у франций, моменты нужно использовать
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:52
Ты отлично знаешь, кто его так называет.
konst19
konst19
вчера в 22:42
С каких пор рикошет это автогол. А если по игре то Франция смотрелась немного лучше. Про удары по воротам вообще молчу не знаю что они делают на тренировках
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:39
Нет. Здесь ты упомянул его как дырявого. А так, ты оскорбляешь другого гениального футболиста.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:38
Мбаппе уже прошел пик своей карьеры
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:32
Что я начал- оскорблять гениального футболиста- и называть его дырявым?! Не приписывай мне чужого.
Capral
Capral ответ амурец (раскрыть)
вчера в 22:17
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:17
Ты же начал, а не Байкал
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:12
Я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:11
Мне? Смотри, Байкал тебе этого не простит- отбираешь его хлеб...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
амурец
амурец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:07
😁👍
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:03
Это тебя и спасло!))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:02
Не начнешь- сейчас футбол начинается))).
Nazi
Nazi
вчера в 22:02
Били, били, били, а добил таки свой. Жаль Вертонгена. Францию с выползом в 1/4. Если и там не заведутся, то лучше уж пусть вылетают в следующей игре. Может хоть Дешама уберут..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:00, ред.
Вить. Не придирайся. Если я начну..., то настроение тебе точно испорчу. Оно надо?
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 21:58
Финал Испания - Австрия.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:58
Почему повезло англичанам?
Эти то как раз давили словенцев и своего добились.
А вот " лягушки " точно на чужом хрену в рай въехали!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:57
Испания не выглядит солиднее, она просто играет симпатичнее других и острее, но это не означает солидность.)))
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:56
Так и я об этом!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:55
Только что, в немецкой печати статья появилась: "Не показав никакой игры, Франция пробралась в 1/4"! Вот и ответ.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:53
На этом Евро главное не мастерство, а везение. Как повезло сегодня французам, а вчера англичанам. На этом Евро невозможно предсказать победителя.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:52
Я так и понял! Пока евро не оправдывает в большей степени ожиданий
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:52, ред.
Согласен со многими насчёт суждений по качеству игры топов.
Пока только Германия и Испания на порядок лучше и солидней всех выглядят.
Жду все таки перформанса от голландцев с португальцами..., если и эти седня/завтра лажанутся , то совсем грустно будет...
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:52
Свои были и в Бельгии, но им не повезло.
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:51
Тебе дырявый везде мерещится.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:48
2 гола за 4 матча...
Прямо "Красные дьяволы Тедеско"....)))
3 матча без забитых голов......легкоатлеты....приехали...побегали....и домой...
Terek-Anji
Terek-Anji
вчера в 21:47
Когда уже этого Дешама уберут. При нем команда играет в какой-то любительский футбол. Никаких идей, стратегии, тактики.

Надеюсь после этого ЧЕ он уйдет и на его место придет Зидан.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:43
))) Болей за своих - Диаша и Бернарду Силву.
Кришка тебе спасибо скажет. Потом...)
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:43
Не, ну конечно Португалия не заслуживает, ведь там нет Месси, но есть "дырявый"!!! Конечно не заслуживает!!! Кто бы сомневался...
Сп62
Сп62 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:42
К сожалению ты прав. Тедеско совершенно не изменился после Спартака. Та же игра от обороны с расчётом на быстрые контратаки. Но для контратак нужен своевременный пас, а вот его то у бельгийцев и не было. Чаще всех предлагал себя Доку и тренер должен был обратить на это внимание, его не последовало. Выходит, что в тактическом плане Доменико пока проигрывает.
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