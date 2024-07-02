Португалия переиграла Словению по пенальти и вышла в 1/4 финала Евро-2024

Сборная Португалии переиграла команду Словении в 1/8 финала Евро-2024 (0:0 в основное и дополнительное время, 3:0 по пенальти).
На 105-й минуте Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти — его удар отбил Ян Облак.
В серии одиннадцатиметровых Роналду бил у своей команды первым и на сей раз смог переиграть вратаря. Также свои попытки реализовали Бруну Фернандеш и Бернарду Силва. Вратарь португальцев Диогу Кошта отразил все три удара словенцев.
На следующей стадии турнира Португалия сыграет с командой Франции.
Сумасшедший настрой на матч словенцев, СТРОЖАЙШАЯ игровая дисциплина, и... ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЯН ОБЛАК!!!
Словенцы первые из тех, кто в стыковые попал так...для количества, кто по-настоящему в основное и дополнительное время дали бой заведомым фаворитам матча, которые - как сейчас любят оценивать - по общей стоимости игроков практически на порядок выше.
Почему так бездарно вышло с 11-метровыми?
Думаю, что уже психологически были - ФСЁ.
Это я к к морально-психологическому настрою игроков биться до конца. ПОБЕДНОГО КОНЦА!
Именно ТАК настраивал игроков сборной Греции на Евро-2004 великий Отто Рехагель.
Но ГТ Словенцев Кек, как оказалось, НЕ Рехагель. (((
Жаль. Очень жаль. Хотелось всё таки сегодня ночью посмотреть сказку со счастливым концом...
Сумасшедший настрой на матч словенцев, СТРОЖАЙШАЯ игровая дисциплина, и... ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЯН ОБЛАК!!!
Словенцы первые из тех, кто в стыковые попал так...для количества, кто по-настоящему в основное и дополнительное время дали бой заведомым фаворитам матча, которые - как сейчас любят оценивать - по общей стоимости игроков практически на порядок выше.
Почему так бездарно вышло с 11-метровыми?
Думаю, что уже психологически были - ФСЁ.
Это я к к морально-психологическому настрою игроков биться до конца. ПОБЕДНОГО КОНЦА!
Именно ТАК настраивал игроков сборной Греции на Евро-2004 великий Отто Рехагель.
Но ГТ Словенцев Кек, как оказалось, НЕ Рехагель. (((
Жаль. Очень жаль. Хотелось всё таки сегодня ночью посмотреть сказку со счастливым концом...
Не могу сказать, что эта игра намного лучше была остальных игр, но главное началось, после незабитого пенальти. Когда увидел Рона бьющего в серии пенальти- сердце дрогнуло... Хвала Всевышнему- забил!!! Ну и конечно, португальский вратарь- просто СУПЕР!!!!!!! Ну что же, не скажу, что португальцы сильно удивили, играли в свойственной манере, переигрывали, возились с мячом, но всё-таки победили. На чемпионов- эта команда не похожа, но пожелаю ей Удачи!!!
Недопустимо, всю игру держать на поле Роналду. Он и сам не играет- и другим не дает. Его максимум- один тайм. Португалию с победой!!!!!!!
Не могу сказать, что эта игра намного лучше была остальных игр, но главное началось, после незабитого пенальти. Когда увидел Рона бьющего в серии пенальти- сердце дрогнуло... Хвала Всевышнему- забил!!! Ну и конечно, португальский вратарь- просто СУПЕР!!!!!!! Ну что же, не скажу, что португальцы сильно удивили, играли в свойственной манере, переигрывали, возились с мячом, но всё-таки победили. На чемпионов- эта команда не похожа, но пожелаю ей Удачи!!!
Недопустимо, всю игру держать на поле Роналду. Он и сам не играет- и другим не дает. Его максимум- один тайм. Португалию с победой!!!!!!!