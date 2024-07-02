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Португалия переиграла Словению по пенальти и вышла в 1/4 финала Евро-2024

сегодня, 00:43
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 0Логотип футбольный клуб СловенияСловенияЗакончился после серии пенальти

Сборная Португалии переиграла команду Словении в 1/8 финала Евро-2024 (0:0 в основное и дополнительное время, 3:0 по пенальти).

На 105-й минуте Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти — его удар отбил Ян Облак.

В серии одиннадцатиметровых Роналду бил у своей команды первым и на сей раз смог переиграть вратаря. Также свои попытки реализовали Бруну Фернандеш и Бернарду Силва. Вратарь португальцев Диогу Кошта отразил все три удара словенцев.

На следующей стадии турнира Португалия сыграет с командой Франции.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт sport.timesofmalta.com
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Все комментарии
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 15:46
Реванш за 1966 год и ошибку Т.Бахрамова?)))
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 15:41
В Испанию не очень верю.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:40
Вполне допускаю финал Англия-Германия, хотя и не утверждаю...
------------------
И выиграют немцы. Даже к Ванге не ходи.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:34
Мне Испания симпатична, в остальном тоже всё равно.
alexamit
alexamit
сегодня в 12:35
Хочу чтобы следующая игра для Португалии была последней.А циркулю давно пора на выход.
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 12:13, ред.
Если честно, мне всё-равно, кто выиграет ЧЕ. Болел за Данию, но они вылетели. Сейчас, можно было бы за Швейцарию и Австрию притопить, но, как-то слабо верится в их успех. Сейчас, многие, и, я в их числе- критикуют Англию. А вот, мне, что-то подсказывает, что они могут выстрелить. Вполне допускаю финал Англия-Германия, хотя и не утверждаю...
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:53
Время покажет! А мы, надеюсь, будем свидетелями!)
Условный Феликс бы реализовал пару моментов, который имел Роналду. Значит приоритеты расставлены у них по-другому.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 11:33
Тратить время на изучения русского языка нет смысла- возраст не тот, вижу плохо.
А вот, тебе, деточка- неплохо бы заняться собственным воспитанием- дабы не хамить старшим.
azul74
azul74
сегодня в 11:06
Португалию с победой! Рон конечно очень хотел забить гол и это было понятно,но если у тебя не идут удары,дай пробить другому игроку.Результат команды должен быть важнее личной статистики,я так считаю. Хорош,что смогли отскочить в серии пенальти благодаря вратарю.
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:54
    Capral
    Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
    сегодня в 10:53
      Elliada_
      Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 10:48
      Это все потому, что живу в Крыму и сейчас лето. Твой любимый балласт снова меня подвел. Вчера поставил двойную сумму, что он забьет с пенальти, чтобы отбить провальную предыдущую ставку. Пенальти дали, а он не забил. Нужно было ставить на слезы. Он всегда ноет. Тут точно бы выиграл.
      Capral
      Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
      сегодня в 10:45, ред.
      Жара под 40?!
      А всё потому что ты не любишь Роналду.
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭
      Elliada_
      Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 10:13
      Ну-ну. Объективный. Насмешил. У нас жара под 40
      Capral
      Capral ответ cska1948 (раскрыть)
      сегодня в 10:12
      👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ HeavenCanWait (раскрыть)
      сегодня в 10:09
      Уверен, что тренер сам понимает, что капитан команды стал балластом, т.е. пятым колесом в телеге, но не скажет же он одному из двух лучших футболистов планеты: " Посиди, мол, Криш на скамейке, не мешай ребятам ". Именно в Роналду все немногочисленные, но проблемы команды. Ребята стараются, играют в свой привычный техничный футбол, но когда на поле вместо десяти полевых равноценных игроков девять, да ещё приходится играть против лучших футболистов, нехватка одного игрока сильно сказывается.
      Да и Пепе в этой команде лишний. Дважды из-за своей "старости" так накосячил, что будь игрок словенцев помастировитее, сб. Португалии пришлось бы бесславно покидать чемпионат.
      Capral
      Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
      сегодня в 10:08
      Я не разочаровался в Роналду и он не кумир. Другое дело, что я человек- объективный, вижу реальность, в отлие от некоторых.

      Да, кстати, ты не в курсе, вчера, в Сибири метеорит не упал? А у вас, я надеюсь- не штормит?
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭👍👍👍👍👍👍👍
      dlyaigry
      dlyaigry
      сегодня в 10:07
      Португалия уже может паковать чемоданы, Францию они не пройдут. Есть маленький шанс - посадить на лавку якорь.
      cska1948
      cska1948 ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 10:03
      У тренера не хватает мужества сказать Рону: НЕТ, ХВАТИТ! Спасибо тебе за всё, но ХВАТИТ! Я уже после финала 2016 года говорил, что португальцы выиграли благодаря тому, что Рон получил травму и его пришлось заменить. И вчера он тоже был инородным телом в команде. Вчера португальцам повезло, но в 1/4, если Рон будет играть, это будет последняя игра португальцев.
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 10:01
      Из всего тобой написанного, Дружище, я понял две вещи: первая- надо читать немецкую прессу. А второе- Юрий, как собеседник в футболе- тебе интереснее...
      🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
      Capral
      Capral ответ cska1948 (раскрыть)
      сегодня в 09:55
      Золотые слова, Володя!!! При всем моем безграничном Уважении к Роналду, но вчера, он явно был лишним на поле, а его незабитый пенальти мог стать его позором.

      Но в этом случае виноват тренер, если позволяет себе в решающих матчах подобные эксперименты.
      HeavenCanWait
      HeavenCanWait ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 09:48
      Ему пора уйти, это лучшее что он может сделать для сборной, а не перестать бить штрафные, стоит на пятаке пока вся команда пашет.
      cska1948
      cska1948 ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 09:47
      Глядя на Роналду невольно вспомнились слова Ди Стефано о том, что уходить надо когда трибуны тебе аплодируют, а не когда освистывают.
      Конечно, забей словенцы за ПЯТЬ минут до конца второго тайма и ни какой серии пенальти. И было бы очень интересно посмотреть, утешали бы рыдающего Рона его соратники или материли его, да и Пепа за одно.
      ebb6vb28fxzb
      ebb6vb28fxzb
      сегодня в 09:01
      Судейство по указке УЕФА,за уши протащили Францию,Англию,теперь Португалию и вы хотите нормальный футбол?-ЗАБУДЬТЕ!!!
      Kosmos58
      Kosmos58 ответ Ринас Сибагатов (раскрыть)
      сегодня в 08:59
      Рон ко всему ещё и просто человек. И забил пеналь после игры! А это дорогого стОит ...
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 08:51, ред.
      Виктор. Читайте лучше немецкую прессу... Про Т-34 там тоже есть...)
      Я говорил о технике исполнения и сложности самого удара. Дураку понятно, что эффективность у португальца уж не та, и никто это оспаривать не собирается... Но только упарываться в его вчерашние промахи, не видя бестолковой беготни его партнёров, глупо.
      Elliada_
      Elliada_
      сегодня в 08:25
      Ух, ты. Сам Капрал разочаровался в своем якобы не кумире. Это что-то новенькое.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
      сегодня в 08:20, ред.
      Давайте.)
      Однако не стоит говорить об общем потенциале средней линии Португалии, когда есть ее реальные косяки в конкретном матче. Ведь вчера все вами перечисленные товарищи ( за исключением Жоты) демонстрировали свой прекрасный дриблинг ради самого дриблинга, а не для пользы дела, - результирующего паса ( в особенности Витинья, Бернарду, равно как и со стороны вингров Леао и Канселу). Более того, даже не было ни одного нормального навеса - все в недодачу или ваще мимо адресата. Поэтому какого соперника они вчера вертели/ крутили, а главное - для чего(!), непонятно. В этой связи, пример эффективности средней линии в сравнении с той же Испанией / Германией и рядом не стоит.
      Зайниддин Зидан
      Зайниддин Зидан
      сегодня в 08:09
      Нашему Спартаку присмотреть бы словенцев а не взять бы старика Виллиана Жозе
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      сегодня в 07:19
      Кто-то ругает Криша.

      А вот я поругаю хваленных Бернарду Силву и Бруно Фернандеша. Каждый из них в одиночку может тащить свои клубы, является мастером паса.... Где??? Где зоть один нормальный пас на Криша за весь матч от них? Гле хоть один навес на голову?
      Поэтому стало жалко, что нет Нани или Куарежмы уже. Потому что нынешние два недотащера за клубы вроде играют хорошо, в в сборной вообще никак.
      Гость
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