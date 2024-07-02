Португалия переиграла Словению по пенальти и вышла в 1/4 финала Евро-2024

1719870206

сегодня, 00:43

Сборная Португалии переиграла команду Словении в 1/8 финала Евро-2024 (0:0 в основное и дополнительное время, 3:0 по пенальти).

На 105-й минуте Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти — его удар отбил Ян Облак.

В серии одиннадцатиметровых Роналду бил у своей команды первым и на сей раз смог переиграть вратаря. Также свои попытки реализовали Бруну Фернандеш и Бернарду Силва. Вратарь португальцев Диогу Кошта отразил все три удара словенцев.

На следующей стадии турнира Португалия сыграет с командой Франции.