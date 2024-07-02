Сборная Нидерландов обыграла команду Румынии в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Румынии уступила команде Нидерландов в 1/8 финала Евро-2024 (0:3).
Коди Гакпо забил на 20-й минуте, на 83-й и 90+2-й отличился Дониэлл Мален.
На следующей стадии турнира «оранжевые» сыграют с победителем матча сборных Австрии и Турции.
|Румыния0 : 3Нидерланды
|Матч завершен
Сборная Румынии уступила команде Нидерландов в 1/8 финала Евро-2024 (0:3).
Коди Гакпо забил на 20-й минуте, на 83-й и 90+2-й отличился Дониэлл Мален.
На следующей стадии турнира «оранжевые» сыграют с победителем матча сборных Австрии и Турции.
О Румынии можно сказать несколько слов- примитивизм, прямолинейность и футбольная ограниченность. Случайная команда на турнире. Кстате, ГТ румын напомнил мне американского актера А.Болдуина.)))
Вобщем- Нидерланды с победой! Очень понравились!!!
О Румынии можно сказать несколько слов- примитивизм, прямолинейность и футбольная ограниченность. Случайная команда на турнире. Кстате, ГТ румын напомнил мне американского актера А.Болдуина.)))
Вобщем- Нидерланды с победой! Очень понравились!!!
Однако прочь скептицизм, - сегодня парни Кумана на коне и я искренне рад за великого голландца, с которым так некрасиво поступила Барселона...
Однако прочь скептицизм, - сегодня парни Кумана на коне и я искренне рад за великого голландца, с которым так некрасиво поступила Барселона...
Румынам и так повезло с выходом из группы, что, скорее всего, они и сами понимали.
Не те уже румыны, когда играли Лэкэтуш, Хаджи... Не те... ((
Смотрел с интересом, но ИГРАЛА только одна команда.
Вторая - стоически оборонялась, надеявшись всё таки кого-то удивить результатом основного времени но, как оказалось, зДря. ))
Румынам и так повезло с выходом из группы, что, скорее всего, они и сами понимали.
Не те уже румыны, когда играли Лэкэтуш, Хаджи... Не те... ((
Смотрел с интересом, но ИГРАЛА только одна команда.
Вторая - стоически оборонялась, надеявшись всё таки кого-то удивить результатом основного времени но, как оказалось, зДря. ))