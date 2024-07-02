Сборная Нидерландов обыграла команду Румынии в 1/8 финала Евро-2024

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вчера, 20:54

Сборная Румынии уступила команде Нидерландов в 1/8 финала Евро-2024 (0:3).

Коди Гакпо забил на 20-й минуте, на 83-й и 90+2-й отличился Дониэлл Мален.

На следующей стадии турнира «оранжевые» сыграют с победителем матча сборных Австрии и Турции.