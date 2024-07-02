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Сборная Нидерландов обыграла команду Румынии в 1/8 финала Евро-2024

вчера, 20:54
РумынияЛоготип футбольный клуб Румыния0 : 3Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Сборная Румынии уступила команде Нидерландов в 1/8 финала Евро-2024 (0:3).

Коди Гакпо забил на 20-й минуте, на 83-й и 90+2-й отличился Дониэлл Мален.

На следующей стадии турнира «оранжевые» сыграют с победителем матча сборных Австрии и Турции.

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Все комментарии
soccer player 1
soccer player 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 04:24
Ни в коем случае не преувеличиваю. Достаточно почитать ваше мнение и я как будто посмотрел матч. По играм комментировать ничего не могу, т.к. не смотрю., в силу нехватки времени. Но, с удовольствием читаю ваши беседы с Эллиадой, Петлей, с Юрой, с Шуней и на дессерт, ролики Футуристы!!! Живите долго, здравствуйте и как всегда, бодрячком 🤝🤝🤝
Capral
Capral ответ soccer player 1 (раскрыть)
сегодня в 01:21, ред.
Приветствую, Дружище!!!
Спасибо, конечно, за такие приятные слова!!! Но думаю, всёже, Вы, несколько преувеличиваете мои скромные возможности...))) Но в любом случае- благодарю!!!
Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с праздником, и конечно- пожелать хорошего отдыха, Вам и Вашей семье!!! Три литра грузинского вина- это замечательно, а еще лучше, когда рядом- любимая жена и дети!!!!!!!

Всяческих Вам Благ, Дорогой!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾👍👍👍👍👍👍👍🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👌👌👌👌👌👌👌
soccer player 1
soccer player 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:00
Дядь Вить, приветствую. Обзор матча не обязательно смотреть. Достаточно прочесть ваше мнение о матче. Раньше я болел, переживал, орал, не спал, болея за свою команду. А сейчас, любимый диван, кувырки с детьми, 3 литра грузинского вина и любое блюдо по щелчку пальцев. Благо, жена любит и умеет готовить. У нас праздника завтра начинаются, день независимости. Я запасся всем необходимым , отдыхаем))).
Nazi
Nazi
сегодня в 00:33
Заиграли Голландцы, что очень радует. Полуфинал с такой яркой командой это будет интересно. Турцию точно укатают. А там посмотрим кто им достанется. Надеюсь Англия.
DXTK
DXTK
вчера в 23:32
Голландия победила ну и славненько.
амурец
амурец
вчера в 23:18
Предсказуемо
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:17
Шас у Голландцев самый слабый состав на моей памяти
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:57, ред.
Молодцы, уверенная победа на классе. Пока держатся в тройке лучших по игре
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:43
То ли Нидерланды начали играть в футбол, то ли Румыны совсем плохи, но игра шла в одни ворота, исчастье для сборной Румынии, что пропустили всего лишь 3 мяча!
Оранжевых с заслуженной и уверенной победой!!!
drug01
drug01
вчера в 22:42
Другого результата не ждали...
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:42, ред.
В принципе ожидаемая победа. не думал только что такой счёт крупный будет
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:25
С победой Голландцев еще на чм 2010 я болел за них , но тогда Испания была гегемоном
felix
felix
вчера в 22:11
Цыгане и так выше головы прыгнули
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:10
Счёт не по игре, но победа заслуженная
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:08
Фаворит уверенно разобрался с аутсайдером. Игра была в одни ворота. Кстати группа Е оказывается была самая слабая, уже все команды вылетели из нее в 1/8: Бельгия, Словакия и Румыния.
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:08
А мне Румыния нравится больше
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:04
Кто смотрел сегодня Зенит-Сочи....на матче Голландия-Румыния заснул на 12-й минуте....))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:58
много атак, но реализация хромает.
а так, мои поздравления поклонникам оранжевых!
скорей всего, впереди еще раз битва с австрийцами.
Capral
Capral
вчера в 21:50
Сенатов.

Короче, я решил- куплю тебе, небольшой телевизор в теплицу. Ну в самом деле, идет ЧЕ, его надо смотреть, а не слушать, не каждый год такое событие. Но радиоточку не выбрасывай- это антикварная, редкая вещь, на ней- можно неплохо поиметь...)))
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 21:42
Сильнее румын...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:38
Ну, наконец-то, в футбол начала играть не только Испания. Вчера после первого тайма, где играла Португалия, уснул в прямом смысле слова - и не прогадал!
Голландцы сегодня были наголову сильнее венгров - и это не только по счету: сколько моментов они еще загубили…
Ну, ждем крайний матч 1/8 - надеюсь, что игра будит динамичная, а не очередные автобусы…
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:37
Собственно, как и предполагалось, думаю, большинством болельщиков, голландцы идут дальше.
Румынам и так повезло с выходом из группы, что, скорее всего, они и сами понимали.
Не те уже румыны, когда играли Лэкэтуш, Хаджи... Не те... ((
Смотрел с интересом, но ИГРАЛА только одна команда.
Вторая - стоически оборонялась, надеявшись всё таки кого-то удивить результатом основного времени но, как оказалось, зДря. ))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:32
А тут, хоть с пасом, хоть с шагом- ни того, ни другого не было. О каком широком шаге может идти речь, если скорости в матче были невысокие?

Что до Кумана, то я о событиях пятилетней давности, когда Куман выжил пистона из Барсы.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:31
Хотелось бы посмотреть на Компейнерса на этом Евро. Ну и на Зиркзее посмотреть, мне кажется Зиркзее в таком матче бы хорошо смотрелся.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:30
Красивые комбинации от Голландцев, наконец-то яркая игра ЕВРО. Но реализация хромает. Более сильные соперники накажут за такое.
Capral
Capral
вчера в 21:29
Сп62.
Мне тоже, игра показалась живой и не нудной, как многие матчи на турнире. Другое дело, что борьбы не получилось, ну- это дело такое...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:29, ред.
))Вить. Широкий шаг в футболе никак не связан с пасом. Речь здесь о ведении мяча, которое сохраняет баланс тела и контроль над снарядом при высокой скорости игрока. Владение широким шагом - одно из преимуществ рослых игроков..., но и натренировать эту вещь крайне не просто. А так...смотри многократные проходы Малена и того же Гакпо.

По Барселоне Кумана ... я так понял, что эта тема вообще мимо тебя прошла...
LOpp
LOpp ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
вчера в 21:20
У них в группе все сборные набрали по 4 очка, румынам повезло крупно обыграть хохлов
Сп62
Сп62 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:19
Не надо судить так строго. Всё-таки сегодня порадовали футболом.
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:18
Само больше забивают те, от которых меньше всего ждешь.
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