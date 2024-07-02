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«Зенит» крупно обыграл «Сочи» в матче предсезонного турнира

вчера, 17:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Зенит» обыграл «Сочи» (5:2) в матче предсезонного турнира.

Матео Кассьерра вывел хозяев поля вперед на 20-й минуте, а на 24-й он оформил дубль. Марсело Алвеш на 31-й отыграл один из мячей, а на 41-й Кирилл Заика сравнял счет. Андрей Мостовой на 45+1-й вернул петербуржцам преимущество. На 67-й забил Александр Ерохин, а на 69-й отличился Густаво Мантуан.

В следующей игре «Зенит» встретится с аргентинским «Атлетико Тальерес» 5 июля (19:30 мск). «Сочи» в тот же день сыграет с сербской «Црвеной Звездой» (13:00 мск).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Зенит»
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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 20:34
Не плохо размялись. Надо готовиться, скоро супер кубок.)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:53
Непригоже в юбилейный год... даже в товарняке, давать повод зрителям засомневаться в могуществе и непобедимости Зенита!
Комар пусть точит свой нос в другом месте!)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:42
Обыграли клуб , который сами и создали...)))
Futurista
Futurista
вчера в 19:23
Это триумф и несомненный успех)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:01
Сочи нынче не та команда, чтобы что-то противопоставить команде Зенит.
dm68e3jm58vm
dm68e3jm58vm
вчера в 18:32
Зенит набирает форму!!!
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:22
Головной офис размазал филиал...
112910415
112910415
вчера в 18:19
не особо удивительно
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:01
Ещё бы не обыграл
shlomo
shlomo
вчера в 18:00
Неплохо размялись.... но "весовые категории" разные у команд...
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