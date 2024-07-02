«Зенит» крупно обыграл «Сочи» в матче предсезонного турнира

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вчера, 17:55

«Зенит» обыграл «Сочи» (5:2) в матче предсезонного турнира.

Матео Кассьерра вывел хозяев поля вперед на 20-й минуте, а на 24-й он оформил дубль. Марсело Алвеш на 31-й отыграл один из мячей, а на 41-й Кирилл Заика сравнял счет. Андрей Мостовой на 45+1-й вернул петербуржцам преимущество. На 67-й забил Александр Ерохин, а на 69-й отличился Густаво Мантуан.

В следующей игре «Зенит» встретится с аргентинским «Атлетико Тальерес» 5 июля (19:30 мск). «Сочи» в тот же день сыграет с сербской «Црвеной Звездой» (13:00 мск).