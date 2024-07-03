В среду рядом со стадионом «Динамо» откроется Братский фестиваль

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сегодня, 14:00

В среду, 3 июля, в Петровском парке рядом с «ВТБ Ареной» пройдёт открытие Братского фестиваля, где посетителей будет ждать культурная и спортивная программа в честь дружбы России и Сербии.

В 16:45 состоится торжественное открытие всего фестиваля с участием руководства и игроков московского «Динамо», друзей, партнёров и спонсоров клуба, представителей ЦСКА и «Партизана», «ВТБ Арены» и департамента спорта Москвы, управы района Аэропорт и Северного административного округа Москвы, посольства Сербии и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».

В рамках открытия совместно с компанией Bosco, которая является партнёром «бело-голубых», пройдёт посадка цветов на главной улице парка, в ней примет участие известный сербский и российский актёр Милош Бикович, который также проведёт автограф-сессию на домашнем стадионе «Динамо».

Легендарные футболисты ЦСКА Алан Дзагоев и Бибрас Натхо, защищающий сейчас цвета «Партизана», откроют спортивную зону фестиваля, где все желающие смогут поиграть в настольный теннис, шахматы, текболл, а позже в ней будут проводиться спортивные соревнования среди болельщиков. Дзагоев и ещё один представитель «армейцев» Максим Мухин также примут участие в автограф-сессии на стадионе в 17:30 на 4-м этаже трибуны С.

Нападающий Константин Тюкавин и полузащитник Даниил Фомин откроют зону у музея «Динамо», где, в частности, выставят личный автомобиль Льва Яшина и ретроавтобус динамовских команд. В самом музее на протяжении всего турнира будут проходить разнообразные лекции.

В 17:30 в парке автограф-сессию проведут прославленные «динамовцы» Игорь Колыванов и Виктор Лосев. Перед матчем «Динамо» — «Партизан» в 18:30 выступят Mia Boyka и Лёша Свик.

Трансляции матчей Братского кубка можно также будет посмотреть в кинотеатре под открытым небом.