Лебеф: «Я бы не купил Мудрика даже за 1 миллион фунтов стерлингов»

Бывший футболист «Челси» , который выступал за «синих» с 1996 по 2001 год, высказался о полузащитнике лондонского клуба .

Мудрик больше не представляет никакой ценности — он безнадежен, и «Челси» не заработает на нём никаких денег. Мудрик ещё слишком сырой, и он не становится лучше ни при каких тренерах — никаких улучшений нет.

Кто захочет купить Мудрика? Я бы сейчас не купил его даже за 10 миллионов фунтов стерлингов. На самом деле, я бы не купил его даже за 1 миллион фунтов стерлингов. Зачем тратить деньги на игрока, который совершенно непродуктивен.

Он здесь уже 18 месяцев, и я знаю, что ему было нелегко, учитывая обстоятельства, в которых он оказался дома, в Украине, но, судя по тому, что я видел, я действительно обеспокоен тем, что «Челси» подписали бесполезного игрока в лице Мудрика, и им придется его заменить.

Меня купили за 2 миллиона фунтов стерлингов в 1996 году, и я думал, что это много! Мудрика купили за 70 миллионов фунтов стерлингов или около того — это безумие!