Лебеф: «Я бы не купил Мудрика даже за 1 миллион фунтов стерлингов»

Бывший футболист «Челси» Франк Лебеф, который выступал за «синих» с 1996 по 2001 год, высказался о полузащитнике лондонского клуба Михаиле Мудрике.
Мудрик больше не представляет никакой ценности — он безнадежен, и «Челси» не заработает на нём никаких денег. Мудрик ещё слишком сырой, и он не становится лучше ни при каких тренерах — никаких улучшений нет.
Кто захочет купить Мудрика? Я бы сейчас не купил его даже за 10 миллионов фунтов стерлингов. На самом деле, я бы не купил его даже за 1 миллион фунтов стерлингов. Зачем тратить деньги на игрока, который совершенно непродуктивен.
Он здесь уже 18 месяцев, и я знаю, что ему было нелегко, учитывая обстоятельства, в которых он оказался дома, в Украине, но, судя по тому, что я видел, я действительно обеспокоен тем, что «Челси» подписали бесполезного игрока в лице Мудрика, и им придется его заменить.
Меня купили за 2 миллиона фунтов стерлингов в 1996 году, и я думал, что это много! Мудрика купили за 70 миллионов фунтов стерлингов или около того — это безумие!
Напомним, что «Челси» заплатил «Шахтёру» за трансфер Мудрика в январе 2023 года 70 млн евро (плюс ряд бонусов).
ну вот не заиграл Шевченко в Челси.
Азар в Реале.
Торрес в Челси.
сколько их было и будет?
Арсенал и Челси вцепились из за украинского игрока.
очевидно же, что такие деньги платили совершенно ясно увидев, что Мудрик может сделать выдающегося в будущем.
сразу в двух топ-клубах настолько высоко оценили его потенциал.
а не текущий класс, опыт.
уверен, игра на новом уровне в АПЛ даст толчок в развитии и
он станет топ-игроком.
в АПЛ все есть, чтобьі реализоваться.
кажется так говорил Лобановский - великий игрок - это 10% таланта и 90% процентов постоянной работьі.
в плане таланта Мудрика сомневаться не приходится.
осталось 90% наработать))) посмотрим, что получится у Марески в Челси.
а Лебеф просто завидует.
ну вот не заиграл Шевченко в Челси.
Азар в Реале.
Торрес в Челси.
сколько их было и будет?
Арсенал и Челси вцепились из за украинского игрока.
очевидно же, что такие деньги платили совершенно ясно увидев, что Мудрик может сделать выдающегося в будущем.
сразу в двух топ-клубах настолько высоко оценили его потенциал.
а не текущий класс, опыт.
уверен, игра на новом уровне в АПЛ даст толчок в развитии и
он станет топ-игроком.
в АПЛ все есть, чтобьі реализоваться.
кажется так говорил Лобановский - великий игрок - это 10% таланта и 90% процентов постоянной работьі.
в плане таланта Мудрика сомневаться не приходится.
осталось 90% наработать))) посмотрим, что получится у Марески в Челси.
а Лебеф просто завидует.
Де Дзерби, тогда тренер Шахтера, дал парню шанс.
и сразу был матч с Монако, потом аплодирующий Сантьяго Бернабеу.
потом переход в Челси и ярмарка Боули.
да. было провальное начало, а кто в Челси был топом в то смутное время?
есть дриблинг со скоростью на высоком уровне,
есть отличное видение поля. всегда нацелен на забитие гола
когда другие страдают. вот реализацию бы...
посмотрим, использует ли он потенциал
Де Дзерби, тогда тренер Шахтера, дал парню шанс.
и сразу был матч с Монако, потом аплодирующий Сантьяго Бернабеу.
потом переход в Челси и ярмарка Боули.
да. было провальное начало, а кто в Челси был топом в то смутное время?
есть дриблинг со скоростью на высоком уровне,
есть отличное видение поля. всегда нацелен на забитие гола
когда другие страдают. вот реализацию бы...
посмотрим, использует ли он потенциал