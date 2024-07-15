Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыКубок Америки 2024

Главный тренер сборной Аргентины готов продлить контракт на 15 лет

вчера, 13:12

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем Лионеле Месси, а также ответил на вопросы о своём будущем.

Национальная команда выиграла Кубок Америки 2024 года, обыграв в финале турнира Колумбию (1:0).

У него есть то, что должно быть у каждого футболиста. Он лучший в истории и не хочет уходить. Я предпочитаю таких игроков, а не тех, кто уходит при первой возможности. Его товарищи по команде это видят. Он хочет играть не потому, что эгоистичен, а потому, что хочет побеждать вместе со своими товарищами по команде и не оставлять их позади, даже в таких условиях.

В прошлом году у меня был плохой период, я был не в хорошей форме. Я сказал это, потому что на несколько месяцев [переговоры по контракту] зашли в тупик. В тот день, когда у меня возникнет проблема, я скажу об этом. Сегодня со мной всё в порядке, я восстановился, и мы надеемся продолжить этот путь. Сборная требует много энергии, думаю, важно быть честным. На данный момент у меня есть ещё два года по контракту, я должен сказать президенту (Аргентинской футбольной ассоциации — прим.ред) Клаудио Тапии, чтобы он продлил его на 15 лет, и я подпишу. После этого я должен закончить! В какой-то момент наступит перерыв.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Эдерсоном
14 июля
Дуглас Сантос: «Я точно остаюсь в этом сезоне в „Зените“»
14 июля
ОфициальноЛоран Блан возглавил «Аль-Иттихад»
13 июля
Главный успех «Интера» этим летом. Сохранили человека, который сделал клуб чемпионом и финалистом ЛЧ
13 июляМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии1
ОфициальноПатрик Кутроне продлил контракт с «Комо»
13 июля
ОфициальноЯкин продлил контракт со сборной Швейцарии
12 июля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:56
нет уж, всякие крайности вредны !
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:55
Аргентина с отрывом лучшая сборная этого десятилетия, следом Испания, а потом уже Франция и Англия. По сути, у Аргентины всего 2 топа: Месси и Ди Мария, остальные были никем. А он сумел из молодежи слепить чемпионскую команду. На очереди Финаллисима 2025.
Elliada_
Elliada_ ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 15:53
Просто шутка.
STVA 1
STVA 1 ответ ufqescr5eu48 (раскрыть)
вчера в 14:35
Это точно!Ему надо с Моуром посоветоваться))
ufqescr5eu48
ufqescr5eu48
вчера в 13:40
Главное правильно прописать компенсацию в случае досрочного расторжения контракта :))
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:30
Что это ещё за глупость
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 13:27
На 15 лет.. Почти "вышка".. Вот что делают с людьми победы.. Хе.. ☝️😀
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 