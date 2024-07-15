Главный тренер сборной Аргентины готов продлить контракт на 15 лет

Главный тренер сборной Аргентины высказался о нападающем , а также ответил на вопросы о своём будущем.

Национальная команда выиграла Кубок Америки 2024 года, обыграв в финале турнира Колумбию (1:0).

У него есть то, что должно быть у каждого футболиста. Он лучший в истории и не хочет уходить. Я предпочитаю таких игроков, а не тех, кто уходит при первой возможности. Его товарищи по команде это видят. Он хочет играть не потому, что эгоистичен, а потому, что хочет побеждать вместе со своими товарищами по команде и не оставлять их позади, даже в таких условиях.

В прошлом году у меня был плохой период, я был не в хорошей форме. Я сказал это, потому что на несколько месяцев [переговоры по контракту] зашли в тупик. В тот день, когда у меня возникнет проблема, я скажу об этом. Сегодня со мной всё в порядке, я восстановился, и мы надеемся продолжить этот путь. Сборная требует много энергии, думаю, важно быть честным. На данный момент у меня есть ещё два года по контракту, я должен сказать президенту (Аргентинской футбольной ассоциации — прим.ред) Клаудио Тапии, чтобы он продлил его на 15 лет, и я подпишу. После этого я должен закончить! В какой-то момент наступит перерыв.