Главный успех «Интера» этим летом. Сохранили человека, который сделал клуб чемпионом и финалистом ЛЧ

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вчера, 12:50

Индзаги сделали самым высокооплачиваемым тренером Серии А.

Преодолел зону турбулентности

Это сейчас Симоне – тренер-триумфатор, с которым продлевают контракт. Двумя годами ранее в перспективах «Интера» при Индзаги были сомнения – «нерадзурри» крайне противоречиво смотрелись осенью 2022 года. Индзаги к тому моменту уже год находился в клубе – наступила пора проверить сменщика Антонио Конте на прочность.

Даже в кризисной ситуации коллектив под руководством Симоне проявлял себя достойно. Долго «нерадзурри» ходили по грани в чемпионате (поражения от конкурентов – «Милана» и «Лацио», одна победа в период с пятого по восьмой тур). Просадку в чемпионате «Интер» компенсировал успешными перформансами в Лиге чемпионов – итальянцы в группе смерти с «Баварией» и «Барсой» зацепились за вторую строчку и эталонно сыграли на слабостях каталонцев в обеих очных встречах. Уже тогда было видно – Индзаги отлично управляет командой, просто нужно перетерпеть сложности.

Руководство решило довериться тренеру – и на финише это выросло в победу над «Юве» в полуфинале Кубка Италии (в дальнейшем забрали трофей), отвоёванную у «Милана» бронзу чемпионата. А самое главное – в финал ЛЧ , на пути к которому «нерадзурри» разобрались с «Порту», «Бенфикой» и всё тем же «Миланом».

В прошлом сезоне закрепили успех

Странно говорить о закреплении успеха, когда в актив записали снова один трофей – при этом просели в остальных турнирах. Но, во-первых, важен контекст. А во-вторых, стоит посмотреть на содержание.

Что касается содержания – клуб точечно сработал на трансферном рынке, поэтому даже потеря лидеров (Онана в МЮ , Брозович в «Аль-Наср», возвращение Лукаку в «Челси» из аренды, Шкриньяр в ПСЖ ) несильно ударила по игре миланцев. Они оперативно нашли замену на каждую позицию – при этом новички (Зоммер, Павар, Ачерби, Тюрам) идеально вписались в игровую систему. Кроме того, команда стала ещё более цельной – идеально понимала свои слабости и достоинства. «Интер» по игре стал самым зрелым и осмысленным коллективом в Серии А.

Если же говорить о контексте – важно понимать, что за год до этого множество пограничных ситуаций сложились в пользу «нерадзурри», плюс «Интер» смог проявить себя как кубкового бойца. В этом же сезоне не было такого уровня везения, а сам «Интер» перешёл в ранг команд, сильная сторона которых – стабильность на дистанции. Если в ЛЧ -22/23 итальянцам повезло в плей-офф попасть на авантюрных португальцев, то теперь сразу же столкнулись с неуступчивым «Атлетико». В Кубке Италии сходу попали на «Болонью» — открытие Серии А-23/24. А вот взятый титул стал логичным следствием качеств команды. На фоне захандрившего «Милана» и непостоянного «Ювентуса» именно «нерадзурри» захватили лидерство. Туринцы долго дышали в спину банде Индзаги – но, когда запас прочности и выносливость вышли на первый план, «бьянконери» отцепились от чемпионской гонки. Скудетто в минувшем сезоне взяли с запасом.

Это настолько сыгравшийся коллектив, что сам Симоне отмечал:

Я уже говорил это несколько раз: я бы хотел сохранить каждого из этих 23 игроков. Некоторые из них играли много, некоторые – не очень, но все они внесли огромный вклад, будь то на тренировках или в матчах.

Лишь половина успеха

Индзаги всего за два года закрепил «Интер» среди европейских грандов и сделал сильнейшим клубом Италии – упустить менеджера было никак нельзя. Да и не представлялось возможным – у него образовалось отличное взаимодействие с командой и руководством. Со специалистом подписали новый контракт, рассчитанный до 2026 года. Теперь зарплата достигла 6,5 миллиона евро в год без учёта бонусов. Даже больше, чем у того же Конте в «Наполи» (6 млн евро).

Но важно не остановиться на этом – нужно продолжать обновление проекта. Важным шагом стала договорённость с Зелиньским о переходе летом. Топ-исполнителя «нерадзурри» получат свободным агентом – при этом он омолодит центр поля (тому же Мхитаряну уже 35).

Плюс боссы клуба пошли на выкуп Давиде Фраттези, Марко Арнаутовича и Карлоса Аугусто – все трое хорошо зарекомендовали себя, играя на правах аренды. Также взяли вратаря «Дженоа» Хосепа Мартинеса – он моложе Зоммера и в перспективе станет первым номером. Целая россыпь игроков собирается и на острие – из «Порту» взяли Мехди Тареми. Он, вероятно, составит альтернативную связку с Арнаутовичем, когда потребуется отдых Мартинесу или Тюраму. Это ещё не говоря о попытках договориться с «Баварией» по Киму Мин-Джэ.

Ставка на еврокубки и укрепление позиций в чемпионате

Теперь защита титула станет обязательной задачей для «Интера» – клуб уже показал необходимый запас прочности и на бумаге остаётся самым стабильным среди конкурентов. «Милан» в стадии обновления, «Юве» только предстоит приживаться с Тиаго Моттой, а «Наполи» — возвращать победный дух при Антонио Конте. Это лишь сокращение отставание от чемпиона, а не равная борьба с ним.

Вдобавок Индзаги наверняка сдвинет фокус в сторону ЛЧ . Всё же в прошлом сезоне вылетели слишком рано – и в предельно равном противостоянии. У команды достаточно качественная ротация, чтобы играть на два фронта и оставаться среди фаворитов Лиги чемпионов.

У «Интера» уже оформилась собственная философия, стратегия действий, самое важное – что от неё не отступают.