«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Эдерсоном

«Манчестер Сити» работает над продлением контракта с голкипером Эдерсоном.
«Горожане» обеспокоены интересом клуба «Аль-Наср» к игроку.
МС предлагает исполнителю зарплату в размере 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
«Манчестер Сити» работает над продлением контракта с голкипером Эдерсоном.
«Горожане» обеспокоены интересом клуба «Аль-Наср» к игроку.
МС предлагает исполнителю зарплату в размере 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Пикфорд намного круче..., сидит в Эвертоне без ЕК, прозябает!
Че там Пеп тормозит , хз.
Пикфорд намного круче..., сидит в Эвертоне без ЕК, прозябает!
Че там Пеп тормозит , хз.