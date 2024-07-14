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«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Эдерсоном

вчера, 19:25

«Манчестер Сити» работает над продлением контракта с голкипером Эдерсоном.

«Горожане» обеспокоены интересом клуба «Аль-Наср» к игроку.

МС предлагает исполнителю зарплату в размере 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:22
То же мне проблема!
Пикфорд намного круче..., сидит в Эвертоне без ЕК, прозябает!
Че там Пеп тормозит , хз.
матос
матос
вчера в 21:14
250 косарей фунтов в неделю для него оооочень много , лучше с ним проститься. Есть киперы по лучше него. МС вполне может себе позволить кипера хорошего купить.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:34
Не самый сильный вратарь
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:30
Если хочет, пусть уходит в верблюжатник
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