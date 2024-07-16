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Лукаку близок к переходу в «Наполи»

вчера, 12:37

«Наполи» намерен приобрести нападающего «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Неаполитанцы готовы предложить 25 миллионов евро за игрока. С самим Лукаку уже согласован трёхлетний контракт, в который может быть включена опция продления ещё на год. Футболист будет получать 6,5 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Контракт Лукаку с «Челси» действует до июня 2026 года. Прошедший сезон форвард провёл на правах аренды в «Роме». Сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 4 результативных передачи. На чемпионате Европы 2024 года Лукаку провёл 4 игры и отметился ассистом. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего бельгийца в 30 миллионов евро.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ Евгений Незнанов (раскрыть)
вчера в 20:19
Я говорю а начале, когда он из Интера переходил в Челси
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 17:34
Рукаку через все руки в Италии уже прошел
Capral
Capral ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 17:32
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Золотые слова!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:42
Нужно за агента Хвичи переживать, у того язык длинный у Лукаку терпение короткое)
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 13:51
Его не захотел Интер покупать - ты походу не в теме
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:20
Сидел бы в Интере, на пару с Мартинесем грозный дуэт был, все ему подходило.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:17
Зря, с ним Наполи будет ограничен в тактике
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:15
Не нужен он Наполи
Capral
Capral
вчера в 13:11
Бедняга Хвичка, что с ним будет- если на него Лукаку упадёт...
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:41
Перед пенсией полноценный контакт будет..., а то как неприкаянный мотался по арендам...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:38
Варкаку может помочь неаполитанцам)
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