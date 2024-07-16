Лукаку близок к переходу в «Наполи»

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вчера, 12:37

«Наполи» намерен приобрести нападающего «Челси» и сборной Бельгии . Неаполитанцы готовы предложить 25 миллионов евро за игрока. С самим Лукаку уже согласован трёхлетний контракт, в который может быть включена опция продления ещё на год. Футболист будет получать 6,5 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Контракт Лукаку с «Челси» действует до июня 2026 года. Прошедший сезон форвард провёл на правах аренды в «Роме». Сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 4 результативных передачи. На чемпионате Европы 2024 года Лукаку провёл 4 игры и отметился ассистом. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего бельгийца в 30 миллионов евро.