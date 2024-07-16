«Зенит» предпримет ещё одну попытку подписать Луку Йовича

Нападающий «Милана» Лука Йович может перейти в «Зенит».
«Россонери» готовы расстаться с сербом, потому что хотят подписать Тэмми Абрахама из «Ромы» и Альваро Морату из «Атлетико».
Если это произойдёт, «Зенит» и клубы из Саудовской Аравии попробуют оформить переход Йовича.
- Зря стараетесь, господин-товарищ! Уменьшить многомиллионную армию болельщиков Зенита, всякими провокационными "вбросами" вам хрен удастся! Поберегите своё здоровье и нервы, и переключитесь лучше на американскую лигу!!!
- Зря стараетесь, господин-товарищ! Уменьшить многомиллионную армию болельщиков Зенита, всякими провокационными "вбросами" вам хрен удастся! Поберегите своё здоровье и нервы, и переключитесь лучше на американскую лигу!!!