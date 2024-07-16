Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Зенит» предпримет ещё одну попытку подписать Луку Йовича

вчера, 17:45

Нападающий «Милана» Лука Йович может перейти в «Зенит».

«Россонери» готовы расстаться с сербом, потому что хотят подписать Тэмми Абрахама из «Ромы» и Альваро Морату из «Атлетико».

Если это произойдёт, «Зенит» и клубы из Саудовской Аравии попробуют оформить переход Йовича.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Вратарь «Сочи» может перейти в «Спартак»
Вчера, 14:39
В ЦСКА готовы расстаться с одним из своих вратарей
Вчера, 14:21
«Локомотив» претендует на экс-нападающего «Динамо»
Вчера, 14:01
«Урал» подпишет действующего чемпиона Сербии
Вчера, 11:14
«Торино» и «Зенит» согласовали переход Илича
Вчера, 10:56
СлухиТри клуба РПЛ хотят подписать Винисиуса из сербского клуба
15 июля
Сортировать
Все комментарии
kinderpingui
kinderpingui
сегодня в 07:55
зенит кого готовится громить то?) или ему нужно 4 состава, чтобы между собой соревнования проводить....
war4ar
war4ar
сегодня в 07:18
За чем все эти многомиллионные покупки именно сейчас нужны? Что бы играть на пустых стадионах что ли ?? В ек мы не играем все равно , пусть хоть своим шанс дадут поиграть. Тем более что ни один хороший перспективный футболист едва ли сюда поедет сейчас , а если и заиграет выбор либо платить ему х2-х3 зп либо отпускать бесплатно
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:36
Скорее наметал. Карп. "Икры"
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:19
- Интересно, а кто же такую новость выложил (или "наложил")? Откуда ноги растут? Кому дома нечем заняться? У кого нет работы, жены, детей, семейных проблем? Нет авто? Проблем с его обслуживанием, парковкой, ремонтом? И т.д. У кого в голове остался только один единственный вопрос: как бы ещё "обгадить" Питерский Зенит? Какую бы ещё хрень про Зенит написать? В этом смысл его жизни...
- Зря стараетесь, господин-товарищ! Уменьшить многомиллионную армию болельщиков Зенита, всякими провокационными "вбросами" вам хрен удастся! Поберегите своё здоровье и нервы, и переключитесь лучше на американскую лигу!!!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:20
если это правда это будет самый тупой трансфер Зенита даже тупее Изи
pomor45
pomor45 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:02
Было бы так не работали бы на подхвате от «Россонери», а целились бы сразу в Тэмми Абрахама из «Ромы» и Альваро Морату из «Атлетико».
pomor45
pomor45
вчера в 18:58
Даже самый богатый клуб РПЛ при нынешних ценах на игроков вынужден работать на подхвате. Что уж там было говорить об успехах в ЛЧ? Какими наивными они выглядят сейчас.
4RT
4RT
вчера в 18:35
Контроный выстрел себе в голову
lotsman
lotsman ответ Veron_HS (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:23
Чтобы кушать, сынок, работать надо.
lotsman
lotsman
вчера в 18:22
Опять Карп бухгалтеров тревожит.)) Слетелись как мухи.)
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:56
Там плевать на деньги.. Надо будет и еще 100 лямов выкинут
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:54
Дороговато нашему бюджетному "колхозу" эти игрушки обходятся.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:48
Сбитый летчик уже давно. Но для нашего колхоза сойдет
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:47
Мдяяя! Юбилей застит глаза и мозги
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 