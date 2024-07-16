«Зенит» предпримет ещё одну попытку подписать Луку Йовича

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вчера, 17:45

Нападающий «Милана» может перейти в «Зенит».

«Россонери» готовы расстаться с сербом, потому что хотят подписать из «Ромы» и из «Атлетико».

Если это произойдёт, «Зенит» и клубы из Саудовской Аравии попробуют оформить переход Йовича.