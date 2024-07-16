«Локомотив» претендует на экс-нападающего «Динамо»

1721127692

вчера, 14:01

«Локомотив» ведёт переговоры с агентом нападающего . «Красно-зелёные» предлагают игроку контракт на два сезона. Аналогичное предложение Н'Жи сделала «Аль-Гарафа». Также контакты с окружением игрока поддерживает «Адана Демирспор».

Н'Жи хочет подписать контракт с той командой, которая гарантирует ему место в стартовом составе.

Напомним, в июле 2022 года камерунец перешёл из «Динамо» в «Сивасспор». С первого июля текущего года он является свободным агентом. В прошедшем сезоне 30-летний нападающий провёл 31 матч в чемпионате и кубке Турции, забил 2 мяча и отдал 3 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет подписать нападающего из чемпионата Сербии.