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«Локомотив» претендует на экс-нападающего «Динамо»

вчера, 14:01

«Локомотив» ведёт переговоры с агентом нападающего Клинтона Н'Жи. «Красно-зелёные» предлагают игроку контракт на два сезона. Аналогичное предложение Н'Жи сделала «Аль-Гарафа». Также контакты с окружением игрока поддерживает «Адана Демирспор».

Н'Жи хочет подписать контракт с той командой, которая гарантирует ему место в стартовом составе.

Напомним, в июле 2022 года камерунец перешёл из «Динамо» в «Сивасспор». С первого июля текущего года он является свободным агентом. В прошедшем сезоне 30-летний нападающий провёл 31 матч в чемпионате и кубке Турции, забил 2 мяча и отдал 3 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет подписать нападающего из чемпионата Сербии.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:36
этот Клинтон едет с ярмарки, нос повесил ...
а тут Локо с приятным контрактом ...
ну чудеса же !
mrb9y6fyg9q8
mrb9y6fyg9q8
вчера в 14:55
А потом ноют, почему у них Зенит выигрывает.
Capral
Capral
вчера в 14:15
Окончательная деградация руководства Локомотива- взять возрастного нападающего, который, никогда особой результативностью не отличался, но зато- выделялся примитивизмом, прямолинейностью и тупостью. По всему видно, в Локо, что-то назревает нехорошее, а жаль. Все лучшие уходят- худшие приходят...
9ssyytaebp87
9ssyytaebp87
вчера в 14:08
Молодец Клинтон играть хочет
Гость
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