«Локомотив» претендует на экс-нападающего «Динамо»

«Локомотив» ведёт переговоры с агентом нападающего Клинтона Н'Жи. «Красно-зелёные» предлагают игроку контракт на два сезона. Аналогичное предложение Н'Жи сделала «Аль-Гарафа». Также контакты с окружением игрока поддерживает «Адана Демирспор».
Н'Жи хочет подписать контракт с той командой, которая гарантирует ему место в стартовом составе.
Напомним, в июле 2022 года камерунец перешёл из «Динамо» в «Сивасспор». С первого июля текущего года он является свободным агентом. В прошедшем сезоне 30-летний нападающий провёл 31 матч в чемпионате и кубке Турции, забил 2 мяча и отдал 3 результативных передачи.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет подписать нападающего из чемпионата Сербии.
а тут Локо с приятным контрактом ...
ну чудеса же !
а тут Локо с приятным контрактом ...
ну чудеса же !