В ЦСКА готовы расстаться с одним из своих вратарей

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вчера, 14:21

Вратарь покинет ЦСКА . Об этом сообщил агент футболиста Алексей Сафонов.

Мы смотрим варианты аренды для Ильи, он хочет быть первым номером. Если найдём клуб, значит, он уйдёт. У него действующий контракт с ЦСКА , есть много нюансов. Николич основную ставку будет делать на Акинфеева. Мы рассматриваем как европейские клубы, так и российские. Главное, чтобы Илья был основным вратарём.

Контракт Помазуна с ЦСКА действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Урал», 27-летний россиянин сыграл 34 матча, пропустил 50 мячей и 8 игр провёл на ноль.

Ранее сообщалось, что Помазун может продолжить карьеру за рубежом.