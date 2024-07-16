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В ЦСКА готовы расстаться с одним из своих вратарей

вчера, 14:21

Вратарь Илья Помазун покинет ЦСКА. Об этом сообщил агент футболиста Алексей Сафонов.

Мы смотрим варианты аренды для Ильи, он хочет быть первым номером. Если найдём клуб, значит, он уйдёт. У него действующий контракт с ЦСКА, есть много нюансов. Николич основную ставку будет делать на Акинфеева. Мы рассматриваем как европейские клубы, так и российские. Главное, чтобы Илья был основным вратарём.

Контракт Помазуна с ЦСКА действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Урал», 27-летний россиянин сыграл 34 матча, пропустил 50 мячей и 8 игр провёл на ноль.

Ранее сообщалось, что Помазун может продолжить карьеру за рубежом.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:14
27 лет парню. Сгноят в арендах, как это у Гинера водится.
Capral
Capral
вчера в 18:39
Неужели болельщики ЦСКА, с богатым жизненым и спортивным опытом не понимают, что делать ставку на возрастного Акинфеева, как на основного вратаря- очень рисковано и опасно?! Основными вратарями должны быть- Тороп и Помазун- перспективные и талантливые вратари. Ну сколько можно молиться на Aкинфеева, который последние годы, всё чаще и чаще ошибается? Не понимаю. Руководство ЦСКА, ИТАК УЖЕ ДОПУСТИЛО РЯД НЕПРОСТИТЕЛЬНЫХ ОШИБОК В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ, КОГДА ПЕРЕБИВАЛИСЬ С ХЛЕБА НА ВОДУ, В УСЛОВИЯХ СТРАШНОГО КАДРОВОГО ГОЛОДА!!! Неужели ошибки прошлого ничему не учат?! Жаль, если так...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:46
Согласен ( моложе и перспективнее). Спасибо за уточнение.
Будь здрав Дружище.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:11
Уточню. Тороп пока не лучше. Тороп моложе и перспективнее. У него больше возможностей для роста.
112910415
112910415
вчера в 16:32
невозможно представить, чтоб Николич делал ставку на Акинфеева !
здравому смыслу противоречит !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:40
Помазун хороший вратарь, но а Тороп лучше. Замена Акинфееву в ЦСКА есть, можно Илью отпускать.
gz9yhkqp2t99
gz9yhkqp2t99
вчера в 14:52
Такое впечатление, что Николичу все равно, что будет с цска завтра.
Capral
Capral
вчера в 14:35
Николич делает основную ставку на Акинфеева- в его то возрасте и тп? А может лучше делать ставку нa Торопа и Помазуна- как на перспективных вратарей? Вот такого решения тренера я не понимаю. Если Помазун хочет быть основным вратарем, пусть попеременно играет с Торопом. Когдато, в Динамо, замечательный тренер А.А.Севидов, поочереди ставил в ворота Гонтаря и Пильгуя и все были довольны, и результаты были отличные!
Вещий
Вещий
вчера в 14:32
У агента есть время и наверное и желание.... вот пусть и работает 24 часа в сутки
Зюпин
Зюпин
вчера в 14:26
Думал, с Игаряном наконец!
gxendjw328ka
gxendjw328ka
вчера в 14:26
Помазуна пихают куда попало, давно бы покинул этот клуб с шестого места.
Гость
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