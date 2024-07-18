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Юристы призвали ФИФА отстранить Израиль от футбола

вчера, 22:10

Израилю необходимо запретить любую деятельность, связанную с футболом, за нарушение устава ФИФА на фоне войны в Газе. Об этом говорится в докладе независимой группы юристов, специализирующихся в области международного права и прав человека.

В отчёте указывается, что поведение Израиля в Палестине подорвало и продолжает подрывать цели ФИФА. Израиль нарушил международно признанные права человека в отношении палестинцев, дискриминировал и продолжает дискриминировать палестинцев по признаку расы, национального происхождения и рождения. Его поведение подрывает гуманитарные цели. Оно требует осуждения в соответствии с позицией, занятой ФИФА в отношении аналогичных вопиющих нарушений целей организации и международно признанных прав человека.

В мае Палестинская футбольная ассоциация внесла предложение о дисквалификации Израиля, а ФИФА постановила провести срочную юридическую оценку, пообещав рассмотреть её на внеочередном заседании совета организации в июле.

Азиатская конфедерация футбола также поддержала действия против Израиля, а президент ПФА Джибрил Раджуп заявил, что ФИФА не может позволить себе оставаться безразличной к нарушениям или продолжающемуся геноциду в Палестине.

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Перевод с reuters.com
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