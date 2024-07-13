Испания заплатит штраф, если Ямаль сыграет в овертайме финала Евро-2024

Немецкий профсоюз уведомил сборную Испании о необходимости замены 17-летнего вингера Ламина Ямаля после 90-й минуты в случае дополнительного времени в матче финала Евро-2024 с Англией. Всё дело в законах Германии, запрещающих несовершеннолетним работать после 23:00 по местному времени.
Если же Испания всё-таки решит оставить игрока на поле, то испанская федерация футбола должна будет выплатить штраф в размере 30 тысяч евро.
Лучше бы немцы у себя в других сферах сначала порядок навели, например с бесконтрольной миграцией и правами немцев в германии. Не имеют никакого морального права указывать сборной Испании на порядки, пока сами не имеют порядка внутри
Лучше бы немцы у себя в других сферах сначала порядок навели, например с бесконтрольной миграцией и правами немцев в германии. Не имеют никакого морального права указывать сборной Испании на порядки, пока сами не имеют порядка внутри