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Испания заплатит штраф, если Ямаль сыграет в овертайме финала Евро-2024

сегодня, 13:34
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗавтра в 22:00 Не начался

Немецкий профсоюз уведомил сборную Испании о необходимости замены 17-летнего вингера Ламина Ямаля после 90-й минуты в случае дополнительного времени в матче финала Евро-2024 с Англией. Всё дело в законах Германии, запрещающих несовершеннолетним работать после 23:00 по местному времени.

Если же Испания всё-таки решит оставить игрока на поле, то испанская федерация футбола должна будет выплатить штраф в размере 30 тысяч евро.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 15:10
Немцы просто оказывают давление на Испанию, возможно из-за руки Кукурельи.....Для меня как для болельщика Барселоны главное чтобы Ямаль обошелся в финале без травм, а сколько сыграет на поле это решение тренера, а не немецкого профсоюза рабочих.

Испания не зависит от одного игрока они выделяются яркой командной игрой, если Ямаль уйдет его место займет кто-то другой, вообще вся надежность испании зависит от Родри, как и Ман Сити, ......... И потом Испания все завершит до дополнительного времени в основное время...........

PS Так и хочется сказать немцам имейте вы яйца, умейте как мужики проигрывать.......
3ton
3ton ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 14:51
Гави ,Гави , Гави 🤣🤣
Это уже как анектод
Такое ощущение , что кроме Барселоны никто не заигрывает 17 летних в командах
Надо хоть иногда смотреть составы в чемпионатах и их возраст.
В любом возрасте никто не застрахован от травм , как и в любом спорт.
Сколько в теннисе играет молодежи.
А там нагрузки большие на ноги и особенно на колени.
Такое ощущение , что страна врачей и физиотерапевтов , которые учат других , как работать и что делать 🤣🤣🤣
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 14:50
Я очень надеюсь, что Ямаль своим голом решит исход матча в основное время и выиграет титул!
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 14:28, ред.
Подленькая мстя за поражение в 1/4-й. Вполне в немецких традициях.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:25
Он и не доиграет до овертайма... всё решит в основное время...
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 14:25
А Ямаль имеет какое то отношение к немецкому профсоюзу ? И сам профсоюз получил статус суда или полиции , чтобы выносить постановления либо выписывать штрафы? Думаю адвокаты RFEF в состоянии поставить зарвавшихся "бундесов" на место.
TheBoLt
TheBoLt ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 14:21
Он ведь физически может выйти на замену на 65-75 минуте и решить исход серии пенальти. А тут рамки ставят, что само по себе вмешательство в поединок. Ладно бы на кону ничего не стояло, а тут на кону всё, весь предыдущий путь
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 14:10
Да, но гави сломался когда его юзали по беспределу в младенчестве. Нужно понимать, шо 17летний пацан пусть и южных кровей, но все равно не мужик. И шоб до 40 футболом бабки зарабатывать, нужно изначально думать наперед.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 13:57
Превращаете ЕВРО-24 в клоунаду. В следующий раз надеюсь, что организаторы трижды подумают перед тем, как дать Германии право принимать турнир. Я знаю, что Швейцария славится кучей правил, ограничений, регламентов, но здесь немцы просто превзошли себя в тупости. Я бы на месте тренера Испании дал Ямалю сыграть весь матч до самого конца, наплевал бы на местные правила и обвинил бы публично немецких организаторов в содействии сопернику. Эх, скандал бы был. Сейчас даже любопытно, проглотит испанский тренер или подчинится шизоидному правилу.

Лучше бы немцы у себя в других сферах сначала порядок навели, например с бесконтрольной миграцией и правами немцев в германии. Не имеют никакого морального права указывать сборной Испании на порядки, пока сами не имеют порядка внутри
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:55
Зачем они ЧЕ вообще взялись проводить?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:55
Проклятый немецкий педантизм и здесь себя проявил. Позор Дойчлянд юбер алес.!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:42, ред.
Немцы раз за разом доказывают, что в Европе им нет равных...практически во всём.

Ямаль? Когда мальчик вырастит, он поймёт и простит..., если конечно дело дойдёт до овертайма.
Гость
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