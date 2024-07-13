Испания заплатит штраф, если Ямаль сыграет в овертайме финала Евро-2024

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сегодня, 13:34

Немецкий профсоюз уведомил сборную Испании о необходимости замены 17-летнего вингера после 90-й минуты в случае дополнительного времени в матче финала Евро-2024 с Англией. Всё дело в законах Германии, запрещающих несовершеннолетним работать после 23:00 по местному времени.

Если же Испания всё-таки решит оставить игрока на поле, то испанская федерация футбола должна будет выплатить штраф в размере 30 тысяч евро.