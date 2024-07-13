ФИФА сняла с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию новых футболистов

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сегодня, 11:20

Тульский ПФК «Арсенал» получил подтверждение от ФИФА о снятии ограничений в регистрации новых футболистов.

На домашний матч 1-го тура Первой лиги с «Черноморцем» заявлен весь обновленный состав команды.