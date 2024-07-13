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ФИФА сняла с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию новых футболистов

сегодня, 11:20

Тульский ПФК «Арсенал» получил подтверждение от ФИФА о снятии ограничений в регистрации новых футболистов.

На домашний матч 1-го тура Первой лиги с «Черноморцем» заявлен весь обновленный состав команды.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:25
ФИФА крайне неосторожно и недальновидно вела себя по отношению к тульскому Арсеналу...)
Но хорошо, что поняли - кроме пряника может прилететь ещё кое что...)
(Два пряника...., но с разной начинкой..., джемовая, крем-брюле...))
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