ФИФА сняла с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию новых футболистов

Тульский ПФК «Арсенал» получил подтверждение от ФИФА о снятии ограничений в регистрации новых футболистов.
На домашний матч 1-го тура Первой лиги с «Черноморцем» заявлен весь обновленный состав команды.
Тульский ПФК «Арсенал» получил подтверждение от ФИФА о снятии ограничений в регистрации новых футболистов.
На домашний матч 1-го тура Первой лиги с «Черноморцем» заявлен весь обновленный состав команды.
Но хорошо, что поняли - кроме пряника может прилететь ещё кое что...)
(Два пряника...., но с разной начинкой..., джемовая, крем-брюле...))
Но хорошо, что поняли - кроме пряника может прилететь ещё кое что...)
(Два пряника...., но с разной начинкой..., джемовая, крем-брюле...))