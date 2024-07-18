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«Локомотив» представил третий комплект формы

вчера, 22:57

«Локомотив» презентовал третий комплект формы на сезон-2024/25.

Форма выполнена в зелёном цвете с градиентом из тёмно-серого и паттерном из железнодорожных путей. Она вдохновлена дизайном 2003 года, когда команда впервые сыграла в зелёном.

«Локомотив» представил третий комплект формы«Локомотив» представил третий комплект формы

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:13
Что то с Локо неладное происходит....
Это точно презентация формы???
Фотограф огонь...
qbk5b5c8kwmv
qbk5b5c8kwmv
сегодня в 00:13
Могли бы и поприличней что-то придумать.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:04
Что то не впечатлила презентация... Актёры бомжеватого вида с помойки....
Гость
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