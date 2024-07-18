«Локомотив» представил третий комплект формы

«Локомотив» презентовал третий комплект формы на сезон-2024/25.
Форма выполнена в зелёном цвете с градиентом из тёмно-серого и паттерном из железнодорожных путей. Она вдохновлена дизайном 2003 года, когда команда впервые сыграла в зелёном.
«Локомотив» презентовал третий комплект формы на сезон-2024/25.
Форма выполнена в зелёном цвете с градиентом из тёмно-серого и паттерном из железнодорожных путей. Она вдохновлена дизайном 2003 года, когда команда впервые сыграла в зелёном.
Это точно презентация формы???
Фотограф огонь...
Это точно презентация формы???
Фотограф огонь...