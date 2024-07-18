«Локомотив» представил третий комплект формы

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вчера, 22:57

«Локомотив» презентовал третий комплект формы на сезон-2024/25.

Форма выполнена в зелёном цвете с градиентом из тёмно-серого и паттерном из железнодорожных путей. Она вдохновлена дизайном 2003 года, когда команда впервые сыграла в зелёном.