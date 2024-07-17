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«Эвертон» представил форму на сезон 2024/25

вчера, 11:50

«Эвертон» показал новую домашнюю форму. В анонсе виден и вратарский комплект.

Ближайший сезон станет для «ирисок» последним на «Гудисон Парк», этому футболка и посвящена.

«Эвертон» представил форму на сезон 2024/25

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:44
Ну такое себе. Для того, чтобы погонять мяч во дворе - покатит
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:08
Помешались на синем цвете...
Даже стены выкрасили в синьку!)
s5c2mdemkyus
s5c2mdemkyus
вчера в 12:45
Начнём с новой формы и будем играть значительно лучше!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:21
форма годится.
главное чтоб игра была.
негоже великому клубу так играть...
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