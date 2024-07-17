«Эвертон» представил форму на сезон 2024/25

«Эвертон» показал новую домашнюю форму. В анонсе виден и вратарский комплект.
Ближайший сезон станет для «ирисок» последним на «Гудисон Парк», этому футболка и посвящена.
«Эвертон» показал новую домашнюю форму. В анонсе виден и вратарский комплект.
Ближайший сезон станет для «ирисок» последним на «Гудисон Парк», этому футболка и посвящена.
Даже стены выкрасили в синьку!)
Даже стены выкрасили в синьку!)
главное чтоб игра была.
негоже великому клубу так играть...
главное чтоб игра была.
негоже великому клубу так играть...