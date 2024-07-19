Лунин близок к переходу в «Челси»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин хочет перейти в «Челси».
Трансфер может состояться с обменом на Кепу Аррисабалагу.
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Из лучшей команды мира в середняк АПЛ, прогресс.
Из лучшей команды мира в середняк АПЛ, прогресс.
За годы проведенные в Реале- лучше, как вратарь- он не стал, а вот наглее- точно. Сидеть бы ему в Днепре или Заре и варнякать...
За годы проведенные в Реале- лучше, как вратарь- он не стал, а вот наглее- точно. Сидеть бы ему в Днепре или Заре и варнякать...