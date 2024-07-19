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Лунин близок к переходу в «Челси»

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Serega51
Serega51
вчера в 20:51, ред.
Чего все злые то такие!?!? Нормально Лунин играл, когда Куртуа был травмирован. Несколько матчей, прям, вытаскивал. Да, пока, он не топ уровня, но он им и не станет сидя на лавке под Куртуа!!! То, что он хочет играть, а не сидеть на лавке (хоть и в Реале) - это похвально!! Пусть ищет команду высокого уровня, чтобы быть в ней номером 1... После этого можно и в Реал вернуться, со временем, и заменить там Куртуа!! =))
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 15:37, ред.
ну если и обмен, то только с доплатой!! как раз Лунин ни хочет сидеть на банке, а кепа я думаю ни против!!
z2pkcszyghq9
z2pkcszyghq9
вчера в 14:57
Реал избавляется от шлака.
Из лучшей команды мира в середняк АПЛ, прогресс.
ab72qybsqtvz
ab72qybsqtvz
вчера в 14:24
в себя поверил парень
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:24
Реал решил отомстить Челси за Азара)
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:16
ПОДТВЕРЖДАЮ!!!
За годы проведенные в Реале- лучше, как вратарь- он не стал, а вот наглее- точно. Сидеть бы ему в Днепре или Заре и варнякать...
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:07
Лунин никогда не был вратарем топ уровня
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