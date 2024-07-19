Холанд хочет перейти в «Барселону», а не в «Реал»

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вчера, 11:57

Нападающий может уйти из «Манчестер Сити» летом 2025 года.

После трансфера в «Реал» норвежец больше не рассматривает вариант с переходом в стан «сливочных». Вместо этого форвард намерен перейти в «Барселону».

Главной проблемой будет являться цена Холанда. Летом в контракте норвежца активируется клаусула, которая составляет (по разным данным) от 85 до 175 млн фунтов стерлингов, а «Барселона» испытывает финансовые трудности.