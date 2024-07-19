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Холанд хочет перейти в «Барселону», а не в «Реал»

вчера, 11:57

Нападающий Эрлинг Холанд может уйти из «Манчестер Сити» летом 2025 года.

После трансфера Килиана Мбаппе в «Реал» норвежец больше не рассматривает вариант с переходом в стан «сливочных». Вместо этого форвард намерен перейти в «Барселону».

Главной проблемой будет являться цена Холанда. Летом в контракте норвежца активируется клаусула, которая составляет (по разным данным) от 85 до 175 млн фунтов стерлингов, а «Барселона» испытывает финансовые трудности.

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Все комментарии
Maikl322
Maikl322
вчера в 21:19
Админ,Как новости то читать, не открываются,. Только заголовок
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:59
Именно такой форвард нужен "Барселоне", чтобы добиться мало-мальских успехов на внутренней и международной аренах. Время вологодских кружев в исполнении команды если не прошло окончательно, то должно уйти в небытие, в противном случае команде не выбраться из полосы неудач.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 18:08
Чтобы что? Набивать статы на Уэске и Алавесе? И сливаться в плей-офф ЛЧ? При всем уважении к его показателям, он ни в одном матче высокого уровня не показал. Ни в одном!
Справедливости ради, дело не в нем, а в его позиции - девятки умерли.
Хотя, инфантильность тоже роль имеет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:51, ред.
Он как раз таки в Барселоне нужен. Такой форвард везде - в любом топе нужен..., тем более что карьера и игра Лёвы пошла неуклонно по нисходящей.
И для Ла Лиги такой трансфер, в финансовом аспекте, просто необходим. Продаваемость испанского чемпа в мировых медиа будет расти, как на дрожжах.
В этой связи, думаю даже Тебас своих правовых стервятников попридержит, ибо бабки имеют одно чудодейственное свойство - засовывать, ради лишних нулей, свое эго в за*ницу.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:03
В Реал не проходит по ТТД!

Пусть поищет счастье в командах послабее - Барселоне, Баварии, Байере...
adekvat
adekvat
вчера в 15:54
С Мбаппе неудачником не хочет вместе играть.
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 15:31
пускай переходит в барсу, если финансы позволят, они любят тратить деньги на лишь бы купить, как говориться!!
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:10
По стилю Барсе он вообще не подходит. Холланд для команд контратакующих, играющих вертикально как было в Боруссии. Ливерпулю он как раз бы подошел. В Реал бы тоже вписался, но там уже есть Мбаппе и Эндрик.
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:18
Да не нужен он ни Реалу, ни Барселоне. Думаю и Ман Сити с удовольствием бы от него избавились, если бы кто-то предложил нормальную цену. Игрок-статист, который блистает в проходных матчах и полностью испаряется в важных.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:14
В планах/мечтах Холанда (и многих хайпующих фанов) этот громила отлично впишется в игру Барсы с Ямалем, Педри и ко. Они исполнят тики-таку, а викинг забьет пачками. Прям как в Сити. И вот уже противостояние с Мбаппе, Беллингемом, Вини и остальными в Эль-Классико.
Что тут скажешь... За оптимизм пять. Хотя, Барса не перестает удивлять приглашая Леву, Гризмана, Депая, Обамеянга, Брейтуэйта...
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 13:58
Его желание понятно, но зачем он Барселоне нужен?
Холанд не тянул в важных матчах, а траты на него будут очень большими. Лучше играть воспитанниками, которые умеют принести пользу и бюджет не пострадает.
К тому же за ними охотятся, при желании можно пульнуть за очень большие деньги.

Это в Мадриде привыкли покупать, а Барселона воспитывает лучших игроков в истории футбола.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:09
Вряд ли Барса сможет себе его позволить да и не особо он нужен если честно. Уже видно что Холанд сдает. Этот сезон провел хуже предыдущего и он всегда теряется в важных матчах.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ _Elliada_ (раскрыть)
вчера в 12:57
Ну это точно поинтереснее Соболева будет)
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 12:54
Холанду не сидится на месте
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 12:30
Ну и правильно, в Реале на скамейке будет сидеть.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 12:26
В наше время Холанд считается топ-игроком и претендентом на Золотой мяч. А ведь он очень ограничен технически. Даже Кейн отходит в глубь, раздаёт пасы и действует как "десятка". Норвежцу это не под силу.
Еще пару десятков лет назад - Роналдо, Анри, Рауль, дель Пьеро... Они могли всё. Голы с прямого углового от итальянца - красота. А кто-то восхищается Кроосом. 😉
Очень мало в современном мире чистой девятки. У Барселоны последним был Вилья. Если Холанду будут помогать Ямаль и другая молодёжь, то может и получится.
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 12:11
От него сейчас импакта ноль. Деревянный на максималках, андердогам забивает только
_Elliada_
_Elliada_
вчера в 12:07
За нормальную цену пусть хоть в Зенит продают. Все равно бесполезен в важных матчах.
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