Холанд хочет перейти в «Барселону», а не в «Реал»

Нападающий Эрлинг Холанд может уйти из «Манчестер Сити» летом 2025 года.
После трансфера Килиана Мбаппе в «Реал» норвежец больше не рассматривает вариант с переходом в стан «сливочных». Вместо этого форвард намерен перейти в «Барселону».
Главной проблемой будет являться цена Холанда. Летом в контракте норвежца активируется клаусула, которая составляет (по разным данным) от 85 до 175 млн фунтов стерлингов, а «Барселона» испытывает финансовые трудности.
Холанд не тянул в важных матчах, а траты на него будут очень большими. Лучше играть воспитанниками, которые умеют принести пользу и бюджет не пострадает.
К тому же за ними охотятся, при желании можно пульнуть за очень большие деньги.
Это в Мадриде привыкли покупать, а Барселона воспитывает лучших игроков в истории футбола.
Холанд не тянул в важных матчах, а траты на него будут очень большими. Лучше играть воспитанниками, которые умеют принести пользу и бюджет не пострадает.
К тому же за ними охотятся, при желании можно пульнуть за очень большие деньги.
Это в Мадриде привыкли покупать, а Барселона воспитывает лучших игроков в истории футбола.
Что тут скажешь... За оптимизм пять. Хотя, Барса не перестает удивлять приглашая Леву, Гризмана, Депая, Обамеянга, Брейтуэйта...
Что тут скажешь... За оптимизм пять. Хотя, Барса не перестает удивлять приглашая Леву, Гризмана, Депая, Обамеянга, Брейтуэйта...