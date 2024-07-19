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«Милан» сделал предложение по полузащитнику «Монако»

вчера, 11:28

«Милан» продолжает претендовать на полузащитника «Монако» и сборной Франции Юссуфа Фофану. «Россонери» сделали новое предложение в размере 12 миллионов евро плюс бонусы. «Монако» просит за игрока 18 миллионов евро.

Переговоры продолжаются. Руководство «Милана» рассчитывает, что им удастся подписать футболиста.

Фофана выступает за «Монако» с января 2020 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В прошедшем сезоне 25-летний центральный полузащитник сыграл 35 матче в Лиге 1 и Кубке Франции, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи. На Евро-2024 Фофана провёл три игры. Портал Transfermarkt оценивает француза в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сын Златана Ибрагимовича подписал контракт с «Миланом».

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Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:50
Милан любит всё дешёвое
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