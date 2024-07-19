«Челси» заинтересован в подписании хавбека сборной Бразилии

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вчера, 10:36

«Челси» хочет подписать полузащитника «Фулхэма» и сборной Бразилии . «Аристократы» готовы предложить за игрока около 42 миллионов евро.

Перейра перешёл в «Фулхэм» из «Манчестер Юнайтед» в июле 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 28-летний атакующий полузащитник сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 9 голевых передач. Также Перейра провёл три игры на прошедшем Кубке Америки. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется вингером «Барселоны».