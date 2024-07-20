«Ростов» и ЦСКА не забили голов в матче Премьер-Лиги

«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в 1-м туре РПЛ.
Команды голов не забили.
В другой встрече «Динамо» обыграло «Факел».
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Во 2-м тайме, к чести ВГК, Ростов начал использовать ширину поля и имел неплохие проникающие атаки с завершением - ударом по рамке. Однако то ли прицел от пота залило, то ли слишком много усердия и души ребята с Дона вкладывали..., но мячик как следует на ногу не попадал.
В любом случае, несмотря на нули, Ростов выглядел оч. неплохо..., а для 1-й игры сезона и подавно.
Во 2-м тайме, к чести ВГК, Ростов начал использовать ширину поля и имел неплохие проникающие атаки с завершением - ударом по рамке. Однако то ли прицел от пота залило, то ли слишком много усердия и души ребята с Дона вкладывали..., но мячик как следует на ногу не попадал.
В любом случае, несмотря на нули, Ростов выглядел оч. неплохо..., а для 1-й игры сезона и подавно.