Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ростов» и ЦСКА не забили голов в матче Премьер-Лиги

Сортировать
Все комментарии
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 09:07
Давно нужно ввести правило, что при счете 0-0, ни одна команда не получает ни одного очка. Количество таких недоматчей резко сократится.
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 02:38
Да, я потом уже посмотрел. Гайич вроде бил
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 01:11
Как минимум один раз армейцы шлёпнули в створ ворот, припомни в конце игры, там момент был запоминающийся - вратарь Ростова намертво не зафиксировал мяч, после удара коней и круглый примерно на метр отскочил, а Глебов в этот момент коршуном подлетел и подстраховал вторую попытку обуздания мяча новоиспечённым вратарем желтых.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 00:36, ред.
Отыграли на ноль. + Армейцы взяли очко на поле у крепкого и мотивированного соперника.
ABir
ABir
вчера в 23:56
Скорее Ростов приобрел очко, а ЦСКА потерял - 2
blitz
blitz
вчера в 23:15
Нащупываем пока игру впереди. Койта совсем недавно в составе, ищет себя, Жемалетдинов форму набирает. Давилы и Файзуллаева не хватает. А оставшихся Ростов разобрал. Да и жара не способствовала. Это из минусов. Но не пропустили. Это из плюсов. 1 очко хуже, чем 3, но лучше, чем 0. Смотрим дальше.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:06, ред.
Почитав комментарии и скажу , что многие правильно дали оценку и высказались по этому матчу. Но это же только первая игра. Пять -семь туров пройдет и тогда будет видно кто в какой футбол играет и как играет . Ну а сейчвс еще рано ставить диагнозы командам , сырые еще...
sv_1969
sv_1969 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:02
Главное что у Вас все хорошо и современно))
Capral
Capral
вчера в 23:02
Некоторые, как ты говоришь, не ищут отмазки армейцам, а только говорят о том, что пристутствие Файзуллаева- могло бы оживить игру, но это- не оправдание. Не вешай на меня свои хотелки!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 23:01
И Вам Добра!
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:00, ред.
После одного матча конечно выводы делать пока рано, все играли одинаково, никто не выпал, но и не преуспел. По заменам заметно было, что Глебов ярко вышел, ну и Гайч хорошо пресинговал и фолы на себе собирал.
Из хорошего. Никакой паники в концовке которая чувствовалась во многих матчах прошлого сезона. Напротив, последние минуты ЦСКА удались даже лучше, чем почти весь второй тайм. Минимум моментов у ростовчан, пытавшихся организовать давление. В обороне в целом отработали нормально.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:00
Тут некоторые пишут про отсутствие Файзуллаева в составе ЦСКА
Болельщики Ростова к примеру не пишут про отсутствие Мохебби который так же является лидером команды
И Миронов отсутствовал и Осипенко покинул поле из-за травмы
Capral
Capral
вчера в 23:00
Плюс 32? А вот в 1986г., в Мексике, во влажном, душном и жарком климате, на высокогорье, команды играли не так, как сегодня Ростов и ЦСКА. Играли весело, живо, и не припомню, чтобы кто-то жаловался на погодные условия...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:55
Только приехал со стадиона. Вижу тут некоторые критикуют игру команд
Во время матча на стадионе температура была + 32 градуса. И духота
Я считаю что нельзя начинать чемпионат в июле. Надо как-то сдвинуть на середину августа. Пока нет еврокубков
Или проводить первые 2 тура не на юге, а в более северных широтах
Спасибо что хотя бы назначили матч в субботу. В прошлых сезонах в Ростове-на-Дону назначали матч в 20-30 в воскресение. И многие болельщики, особенно из области не приезжали на стадион
Red blu
Red blu
вчера в 22:55
ЦСКА Марко Николича только в процессе становления, и на старте сезона, особенно с учетом календаря, нужно прежде всего стараться набирать очки. Ничья на сложном выезде с учетом всех исходных данных нормальный результат.
pomor45
pomor45
вчера в 22:54
Может игра Зенита и не такая качественная и современна, как заявляет Медведев, но это-то что такое? Над заявлением Медведева хотя бы можно поржать, а тут забирает тоска неизбывная.
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:49
Моё Почтение, Уважаемый Эдуард Григорьевич!!!
Да я и рад бы. И сам уже причины готов найти для отмазки невзрачной игры ЦСКА. И отсутствие Файзуллаева и жара, и первая игра. Одного боюсь- футбол Николича, невыразительный и трусливый, прирос к нему намертво. Дай БОГ, мне ошибиться...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:41
Первая игра, не суди сурово.
Будь здрав Виктор Семёнович.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:38
Он был бы норм- при достойной игре, но ведь игры не было- совсем, никакой. Правда, после недавнего Евро-24, теперь, у многих тренеров будет отмазка, типа: "А что, на Евро- лучше играли"?!)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:36
Вот именно.
Будь здрав.
sv_1969
sv_1969 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:35, ред.
Если брать в рассчет что это первый матч и тем более в гостях с Ростовом , где тяжело всем , то естествено ничья это норм вариант!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:33
И это- очень и очень жаль, как сказал полковник Чесней, в гениальной комедии "Здравствуйте- я ваша тётя".
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:32
Нормальная игра на выезде. Первый блин КОМОМ..
Выводы делать РАНО. ЦСКА играл не в свой футбол. Жаль. Итогом доволен.
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:32
Никто не хотел уступать,
-----------------------------------
Наступать тоже никто не хотел.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:24
Что-то ЦСКА не впечатлил от слова совсем! Вернее сказазать Николич
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:24
Играли две равные команды, поэтому ничья закономерна.Моменты для взятия ворот были у обеих команд, но это были скорее полумоменты; на везение. Никто не хотел уступать, команды добились этой цели.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:20
Команды играли ничью, очень и очень жаль
Gotlib
Gotlib
вчера в 22:19
Тренер ЦСКА барахло. Одного Арахиса поменяли на другого, то есть шило на мыло. Федот, хоть атакующий футбол иногда показывал, а этот 92он полностью играет от защиты.
xfde4bjymf35
xfde4bjymf35
вчера в 22:18
Трудно в такой игре забивать голы, если забивальщики не хотят этого.
TheBoLt
TheBoLt ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:16
Это разве в створ было?

p.s. сейчас глянул стату, да. оказывается было в створ, я даже не заметил))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 