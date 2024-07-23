Экс-игрок «Арсенала» объяснил, как попал в «Сокол» из Брянской области

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии рассказал, как принял решение сыграть за команду «Сокол» Сельцо из Брянской области.

Это очень крутая история. Много играю в футбол просто ради кайфа — в Рио, в родном Сан-Паулу. Представители «Сокола» написали мне в соцсетях и пригласили сыграть за них. Я сказал, что сделаю это, когда буду в Москве. Приехал, сыграл и получил удовольствие. А ещё — много сообщений, подарков.

Отвечаю всем, кто пишет мне в директ. Ребята из «Сокола» предложили, я согласился. Плюс хотелось побольше узнать о Брянске.