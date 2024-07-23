Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераны

Экс-игрок «Арсенала» объяснил, как попал в «Сокол» из Брянской области

вчера, 20:30

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Андре Сантос рассказал, как принял решение сыграть за команду «Сокол» Сельцо из Брянской области.

Это очень крутая история. Много играю в футбол просто ради кайфа — в Рио, в родном Сан-Паулу. Представители «Сокола» написали мне в соцсетях и пригласили сыграть за них. Я сказал, что сделаю это, когда буду в Москве. Приехал, сыграл и получил удовольствие. А ещё — много сообщений, подарков.

Отвечаю всем, кто пишет мне в директ. Ребята из «Сокола» предложили, я согласился. Плюс хотелось побольше узнать о Брянске.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Аршавин предложил организовать игру легенд сборных России и Грузии
Вчера, 11:56
Рекордсмен АПЛ Гарет Бэрри возобновил карьеру в 11-м дивизионе Англии
22 июля Фото
В клубе из Брянской области объяснили, как удалось пригласить Сантоса
21 июля
Бывший футболист сборной Бразилии сыграл за клуб из Брянской области
21 июля Фото
Дзюба: «Нахожусь в хорошей форме»
20 июля
СлухиАлькантара получил работу в тренерском штабе Флика
17 июля
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:53
"Много играю в футбол просто ради кайфа" - Даже не хочу уточнять каким "кайфом" его соблазнили сыграть на Брянщине - неужели драниками...))).
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:39
А может пьяный просто был? Или проспорил?))
shlomo
shlomo
вчера в 20:32
Ну что.... вот так сумел прославить Брянский футбол.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 