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В клубе из Брянской области объяснили, как удалось пригласить Сантоса

21 июля 2024, 12:28

Артем Ан, представитель клуба «Сокол» из города Сельцо в Брянской области, рассказал о том, как возникла идея пригласить бывшего футболиста сборной Бразилии Андре Сантоса принять участие в матче.

Ребята из нашей команды когда‑то давно услышали, что Сантос посещал Москву по своим делам. Начали следить за ним и поняли, что он регулярно посещает Москву, Россию. Часто бывает здесь. В какой‑то период начали вообще разным футболистам писать, которые бывают в Москве: «У нас есть любительский клуб, не хотите ли прийти сыграть за нас?» Никто не отвечал. Прошло какое‑то время, и Сантос неожиданно для всех ответил: «Почему бы и нет?» На этой почве у команды и состоялся диалог с Сантосом.

Все были ошарашены, никто не ожидал. Всё‑таки это была просто авантюрная идея, чтобы просто привлечь какое‑то внимание к клубу. И идея сработала. Насколько знаю, переговоры шли несколько месяцев. Сантос проявил себя за это время как очень порядочный и открытой души человек. Так что постоянно имел какой‑то коннект с командой до матча, постоянно поддерживали связь.

Планируется ли, что он ещё сыграет за «Сокол»? Думаю, нет. Сантос сам говорил, что для него это разовая акция, медиаразвитие.

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Все комментарии
ng5qn9thtq4q
ng5qn9thtq4q
21 июля в 14:39
Не все футболисты заносчивы и высокомерны.
shlomo
shlomo
21 июля в 13:20
Вот как бывает и авантюра порой проканывает....
2knd8nc7a25r
2knd8nc7a25r
21 июля в 12:30
Сантосу уважуха, что откликнулся на предложение
Гость
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