Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераны

Бывший футболист сборной Бразилии сыграл за клуб из Брянской области

21 июля 2024, 07:27

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Андре Сантос провел поединок за «Сокол» Сельцо в чемпионате Брянской области.

41-летний бразилец принял участие в матче против «Авангарда» из поселка Клетня.

Пресс-служба «Сокола» так описала игру звездного игрока:

Наш гость из Бразилии отметился несколькими эффектными действиями и острейшими передачами, а также постоянно оказывал угрозу соперникам во время исполнения стандартов.

И именно один из штрафных в исполнении Андре привёл к первому голу — вратарь «Авангарда» сумел отразить опасный удар Сантоса, однако Александр Герасимов был первым на добивании.

После окончания встречи состоялась автограф-сессия с участием бразильца.

Бывший футболист сборной Бразилии сыграл за клуб из Брянской области

Сантос провел 23 матча за сборную Бразилии. В 2009 году он выиграл с командой Кубок конфедераций.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дзюба: «Нахожусь в хорошей форме»
20 июля
СлухиАлькантара получил работу в тренерском штабе Флика
17 июля
Жиру завершил карьеру в сборной Франции
16 июля
Жирков может пройти тренерскую стажировку в Медиалиге
13 июля
Месси: «Уйду из сборной, когда пойму, что уже не способен идти дальше»
13 июля
Автор хет-трика в финале ЧМ-1966 Херст не сможет посетить финал Евро-2024
13 июля
Сортировать
Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
21 июля в 10:18
О куда его занесло!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 июля в 09:07
В Арсенале многие были...да не все играли. Бразильца не помню совершенно. Но интересно другое. Человек который владеет брянским клубом. Вот он молодец. Надеюсь его клуб будет хотя бы в ФНЛ..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
21 июля в 08:28
Каждый бразилец с детства мечтает поиграть в Брянске.Здорово, что у Андре сбылась его детская мечта.
Вещий
Вещий
21 июля в 08:05
Такими темпами дорастет до лучшей лиги мира....:))))
shlomo
shlomo
21 июля в 07:56
Кто спонсор клуба? Может что то личное его завело в Россию но явно не чемпионат брянской области если 15 лет назад он был основным в сборной Бразилии и его покупал за 7 млн. что по тем временам как сейчас 30 млн. Арсенал....
Варвар7
Варвар7
21 июля в 07:46
На Брянщине - массовые гуляния...)
3nb2zte78nb6
3nb2zte78nb6
21 июля в 07:40
Андре Сантос, легендарный футболист и защитник лондонского «Арсенала», порадовал всех любителей футбола своим появлением на поле в чемпионате Брянской области!
drug01
drug01
21 июля в 07:37
Вот такой у нас уровень футбола!!!!
VeniaminS
VeniaminS
21 июля в 07:28
Народ был доволен и это хорошо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 