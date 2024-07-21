Бывший футболист сборной Бразилии сыграл за клуб из Брянской области

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Андре Сантос провел поединок за «Сокол» Сельцо в чемпионате Брянской области.
41-летний бразилец принял участие в матче против «Авангарда» из поселка Клетня.
Пресс-служба «Сокола» так описала игру звездного игрока:
Наш гость из Бразилии отметился несколькими эффектными действиями и острейшими передачами, а также постоянно оказывал угрозу соперникам во время исполнения стандартов.
И именно один из штрафных в исполнении Андре привёл к первому голу — вратарь «Авангарда» сумел отразить опасный удар Сантоса, однако Александр Герасимов был первым на добивании.
После окончания встречи состоялась автограф-сессия с участием бразильца.
Сантос провел 23 матча за сборную Бразилии. В 2009 году он выиграл с командой Кубок конфедераций.