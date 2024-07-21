Бывший футболист сборной Бразилии сыграл за клуб из Брянской области

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии провел поединок за «Сокол» Сельцо в чемпионате Брянской области.

41-летний бразилец принял участие в матче против «Авангарда» из поселка Клетня.

Пресс-служба «Сокола» так описала игру звездного игрока:

Наш гость из Бразилии отметился несколькими эффектными действиями и острейшими передачами, а также постоянно оказывал угрозу соперникам во время исполнения стандартов.

И именно один из штрафных в исполнении Андре привёл к первому голу — вратарь «Авангарда» сумел отразить опасный удар Сантоса, однако Александр Герасимов был первым на добивании.