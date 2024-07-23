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Аршавин предложил организовать игру легенд сборных России и Грузии

вчера, 11:56

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин предложил провести матч легенд сборных России и Грузии.

Вслед за Белоруссией РФС надо проводить матчи легенд с Грузией, Казахстаном, Узбекистаном. Сейчас это актуально, такие встречи объединяют народы, сохраняют нашу общую историю. Можно бесконечно проводить саммиты и конференции, но по-настоящему людей сближает футбол.

В том же Тбилиси на ретро-матч сборных может собраться полный стадион. Там всегда был хороший уровень футболистов. Если на поле выйдут [Шота] Арвеладзе, [Малхаз] Асатиани, [Георгий] Деметрадзе, [Михаил] Ашветия, [Леван] Кобиашвили, [Георгий] Кинкладзе — это станет очень яркой вывеской для Лиги легенд.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:54
Деметрадзе как по мне лучший нап в истории Алании.
Ашветию и Кобиашвили тоже помним, любим.
drug01
drug01
вчера в 12:27
Это будет на пользу футбола и дружбы
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